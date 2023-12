Continuano ad aumentare le sottoscrizioni dei Buoni Fruttiferi Postali soprattutto dopo la decisione della Cassa Depositi e Prestiti e di Poste Italiane di incrementare i tassi di interesse.

Una scelta attenta ed oculata presa per venire incontro alle esigenze dei clienti e rendere ancora più competitivi i buoni fruttiferi postali.

Infatti dopo anni vissuti all’ombra dei Buoni del Tesoro, tali strumenti sono diventati sempre più sottoscritti anche per la loro sicurezza.

Nei momenti di incertezza economica risparmiare diventa sempre più complicato e pochi italiani sono riusciti nell’ardua impresa di mettere da parte qualche euro.

Proprio per questo i piccoli risparmiatori italiani sono alla ricerca di investimenti sicuri e con pochi rischi: caratteristiche che molti attribuiscono ai buoni fruttiferi.

Però attenzione questi sono soggetti anche a tassazione agevolata del 12,50% e si deve considerare il pagamento dell’imposta di bollo.

Ma chi paga l’imposta di bollo sui Buoni Fruttiferi nel mese di dicembre?

Scopriamolo insieme.

Buoni fruttiferi, attenzione all’imposta di bollo: si paga? Ecco sciolto il dilemma

Tra gli strumenti di risparmio più sottoscritti dagli italiani ci sono senza dubbio i Buoni Fruttiferi di Poste Italiane: questi sono tornati competitivi per effetto dei numerosi aumenti dei rendimenti avvenuti nel corso dell’ultimo anno.

Tante le nuove offerte e nuovi lanci fatti da Poste Italiane insieme a Cassa depositi e prestiti: attualmente in circolazione esistono diverse tipologie di buoni con vincoli temporali differenti come il Buono 3 anni Plus, Buono Rinnova, il Buono 3×2, il Buono Risparmio Sostenibile, il Buono 3×4, il Buono ordinario, il Buono 4 anni risparmio semplice, il Buono dedicato ai minori, il Buono Soluzione Eredità e Soluzione Futuro.

Dal 1984 da quando sono stati emessi sono sempre stati considerati delle ottime soluzioni di risparmio perchè semplici da usare, e permettono di ottenere alla scadenza il rimborso del capitale e la quota interesse in base all’offerta sottoscritta.

L’altro vantaggio dei buoni fruttiferi postali è che sono un prodotto garantito interamente dallo Stato Italiano.

Questi inoltre non prevedono né costi di apertura e di sottoscrizione e né costi di gestione, ma al contrario sono soggetti a tassazione tra cui l’imposta di bollo.

La prima cosa da chiarire è fare una distinzione tra i diversi buoni fruttiferi postali: se antecedenti al 2009 l’imposta sarà calcolata sul valore nominale del singolo titolo.

L’aliquota da applicare è diversa: dal 2012 viene applicata nella misura dello 0,10% per il 2012, 0,15% per il 2013 e dello 0,20% dal 2014 in poi con un minimo di 34,20 euro (anni 2012-2013) e massimo di 1.200 euro per il 2012.

Cassa Depositi e prestiti ha spiegato che l’imposta di bollo non si applica sempre ma soltanto nei casi in cui il valore effettivo del rimborso dei buoni fruttiferi, al netto degli oneri fiscali, non superi i 5.000 euro.

Se eventualmente il valore di rimborso del portafoglio “buoni fruttiferi postali” sia inferiore ai 5.000 euro, allora l’imposta di bollo non andrà pagata.

Se i titoli sono di proprietà diversa dalle persone fisiche l’imposta massima sarà dal 2014 di 14 mila euro.

Buoni fruttiferi, come funziona l'imposta di bollo con i vecchi titoli

Ma per coloro che hanno Buoni Fruttiferi sottoscritti prima del 2009 cosa succede? L’imposta di bollo va pagata?

A dare spiegazione in merito arriva Cassa depositi e prestiti che ha sottolineato che chi ha dei vecchi buoni fruttiferi postali sottoscritti prima del 2009 di un importo pari a 6.000 euro, l’imposta di bollo va pagata.

Questa viene calcolata in proporzione al valore nominale del singolo buono ed è sempre di 2 euro.

Perciò chi ha un titolo cartaceo di 6.000 euro sottoscritto prima del 2019 pagherà 6 euro per il 2012, 9 euro per il 2013 e 12 euro a partire dal 2014 e per gli anni successivi.

In sintesi

per essere chiari e sintetici, ogni anno al 31 dicembre si calcola il valore di rimborso del patrimonio. Se questo supera i 5.000 euro allora l’imposta sarà calcolata per ogni anno sul valore nominale di ogni Buono.

L’imposta minima da pagare è di 1 euro. Se il valore di rimborso risultasse inferiore a 5.000 euro allora non si pagherà l’imposta di bollo per l’anno in corso.

Inoltre va detto che il pagamento dell’imposta di bollo è previsto anche sul Libretti Postali e sull’Offerta Supersmart.