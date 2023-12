Buoni fruttiferi, Poste Italiane offre tassi stellari: ecco i nuovi incredibili rendimenti

Poste Italiane continua ad aumentare i tassi per i Buoni fruttiferi: i rendimenti raggiungono cifre stellari: ecco quanto si guadagna.

Continua la scalata dei Buoni fruttiferi postali tornati competitivi dopo anni vissuti all’ombra dei buoni del tesoro.

Dai dati diffusi da Poste italiane, sono circa 27 milioni i clienti che hanno sottoscritto il gruppo italiano almeno uno strumento di risparmio postale. ecco che aumenta la fiducia degli italiani in questi strumenti.

E cosa più che nota, le famiglie italiane hanno fiducia nell’azienda Poste Italiane tanto da affidargli i propri risparmi in periodi di crisi economica cosi profonda.

Dal canto suo, il gruppo italiano per ripagare di tale fiducia negli ultimi tempi ha attuato una politica a rialzo dei tassi di interesse sia dei buoni fruttiferi sia dei libretti postali.

Oggi infatti tali strumenti permettono anche di far fruttare cifre abbastanza attrattive rispetto agli anni passati.

Tra i prodotti più apprezzati offerti da Poste Italiane ci sono i buoni fruttiferi considerati sicuri con interessi molto vantaggiosi e concorrenziali.

Questi strumenti di risparmio postale sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti in diverse tipologie e uno in particolare può arrivare a fruttare il 6% annuo lordo.

Scopriamo insieme di quale si tratta.

Buoni fruttiferi, Poste Italiane offre tassi stellari: ecco per quali strumenti

Continua l’inarrestabile corsa di Poste Italiane e dei suoi buoni fruttiferi postali. Questi strumenti finanziari garantiti dallo Stato ed emessi da Cassa depositi e prestiti (Cdp), ritornano ad essere competitivi dopo anni vissuti all’ombra dei Btp.

Si tratta di strumenti di facile gestione che permettono di investire per periodi medio lunghi anche cifre modeste senza incorrere in particolari rischi e senza sostenere spese né di rimborso, né di oneri fiscali.

Alcune ricerche hanno evidenziato come il 6% della ricchezza degli italiani è depositato sui risparmi postali: si tratta di un valore di 90,5 miliardi di euro, roba di non poco conto.

Ma quali buoni fruttiferi che hanno subito un ulteriore incremento dei rendimenti?

Il primo senza dubbio ad essere soggetto all’aumento dei tassi di interesse è stato il buono fruttifero postali (Bfp) dedicati ai minori.

Sottoscritto molto spesso da genitori, nonni e zii e certamente uno strumento tra i più usati per garantire un futuro ai proprio ragazzi.

Questi sono sottoscrivibili soltanto se vengono intestati a ragazzi fino ai 16 anni e mezzo d’età e non sono previsti né costi di emissione, nè di gestione e nè di rimborso. Sono soggetti a ritenuta fiscale del 12,50% e sono esenti da imposta di successione.

La durata del buono è variabile a seconda dell’età del soggetto a cui vengono intestati e il rendimento cresce con il crescere del tempo.

Questi buoni al momento sono quelli che rendono di più: infatti hanno raggiunto il 6% ma il rendimento, come abbiamo detto prima varia al variare dell’età del minore:

• dopo 1 a 5 anni offrono un tasso fino al 3,00%;

• Dal 6 anno al 7 il tasso è del 3,25%;

• Dall’8 anni e fino all’11 anno il tasso è del 3,50%;

• Dal 12 anni fino a 15 il rendimento previsto è del 4,00%;

• per i 16 anni il tasso di interesse è del 5,00%;

• Per il 17 anno e il 18 anno il tasso previsto è del 6,00%.

Buoni Fruttiferi postali, ecco gli altri con rendimenti al top

Tra le altre tipologie di buoni fruttiferi postali che offrono ottimi rendimenti troviamo il il Buono Soluzione Eredità, che garantisce un rendimento annuo lordo del 3,25%.

Aumentato anche il Buono Risparmio Sostenibile, della durata di 7 anni con un rendimento fisso del 2,5% a cui si aggiunge un rendimento premio extra legato all’indice STOXX Europe 600 ESG-X alla scadenza. Questo permette di investimenti i proprio risparmi in soluzioni etiche ed ecosostenibili.

Tra gli altri buoni fruttiferi sottoscrivibili troviamo:

• Buono 4 anni plus , con tasso lordo del 3% e durata di quattro anni;

• Buono 3×2 , con tasso annuo lordo del 3% e durata di sei anni, rimborso richiedibile con erogazione degli interessi dopo i primi 3 anni;

• Buono rinnova , sottoscrivibile da chi rimborsa un buono già scaduto e offre un tasso al 3,25% e durata di sei anni;

• Buono 3×4, con rendimento lordo del 3,25% e durata fino a 12 anni;

• Buono ordinario, con rendimento annuo lordo del 3,5% e durata di vent'anni;

• Buono 4 anni risparmiosemplice , dedicato a chi ha un Piano di risparmio risparmiosemplice, e rendimento dell'1,5% e durata di quattro anni;

• Buono soluzione futuro, dedicato a chi ha tra i 40 e i 54 anni, con una rendita in 180 rate mensili dai 65 agli 80 anni di età

Simulare i rendimenti si può: ecco come

Se prima di investire si vuole conoscere il rendimenti dei buoni fruttiferi postali è possibile accedere al simulatore di Poste Italiane.

Dopo aver inserito i dati necessari per l’importo che si vuole sottoscrivere, si avrà il valore di rimborso netto.

Supponiamo di voler investire €1.000,00, in un buono fruttifero per minori, per un bambino nato il 2 dicembre 2023, il buono renderà a scadenza (2 dicembre 2041, ossia la data del compimento del 18 anno di età) € 2.598,41.