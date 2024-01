I Buoni fruttiferi di Poste Italiane sono tra le soluzioni di risparmio più usate dagli italiani, ma cosa succede alla scadenza? Quanto tempo c’è per riscuoterlo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tra le migliori soluzioni di risparmio in circolazione ci sono i Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane.

Dopo anni vissuti dietro i BTP, buoni del tesoro poliennali, questi sono tornati finalmente competitivi a seguito dei continui aumenti dei tassi di interesse che hanno portato alcune soluzioni a raggiungere il 6%.

Una decisione presa da Poste Italiane con Cassa Depositi e prestiti al fine di attrarre sempre nuova clientela rendendo così i buoni una soluzione di gestione del risparmio molto competitiva.

In realtà mettere da parte qualche soldo è stato veramente difficile e quei pochi temerari che ci sono riusciti, cioè solo un italiano su quattro (37%) ha messo da parte solo l’8% delle entrate mensili mentre soltanto il 35% è riuscito ad investire.

Tra le soluzioni più sottoscritte ci sono stati i Titoli di Stato, i libretti remunerati ma i piccoli risparmiatori non hanno disdegnano i buoni fruttiferi postali.

Tale aumento di sottoscrizione è dovuto anche alla facilità di gestione e all’assenza di costi di apertura e di chiusura.

Ma proprio relativamente alla scadenza, come bisogna procedere? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Buoni fruttiferi postali in scadenza? Ecco cosa fare e come muoversi

I Buoni fruttiferi di Poste Italiane sempre più competitivi e sempre più dalle famiglie italiane.

In Italia ne circolano oltre 46 milioni. Sin dalla prima emissione avvenuta nel 1924, questi strumenti di risparmio sono stati considerati sicuri, affidabili e trasparenti soprattutto se rapportati ai Btp, ossia i buoni del Tesoro Poliennali.

I Buoni fruttiferi dunque non hanno costi di gestione, né commissioni di rimborso o collocamento e hanno un tasso agevolato sugli interessi del 12,50%.

Alla scadenza permettono di ottenere sia il rimborso del capitale investito che degli interessi maturati.

Ma quanto tempo c’è per riscuoterlo?

La prima cosa da dire che la scadenza del titolo è il momento in cui il titolo smette di generare interessi, diventando infruttifero. Da questa data in poi, il risparmiatore può richiedere il rimborso.

Se si tratta di Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati, va detto che questi vengono rimborsati alla relativa scadenza, automaticamente a favore del titolare mediante accredito sul Libretto di Risparmio Postale o conto corrente BancoPosta di regolamento.

L’unica cosa da rispettare è che i buoni devono avere la stessa intestazione del conto di regolamento.

Mentre se si tratta di titoli cartacei è necessario controllare la scadenza del Buono di solito apposta sul retro .

Se vi siete dunque imbattuti in un vecchio buono è opportuno controllare subito la scadenza di solito indicata sul retro del titolo per verificare anche l’eventuale termine di prescrizione.

Se non trovate la scadenza meglio rivolgersi agli uffici postali o consultare il sito ufficiale di Poste Italiane o quello di Cassa Depositi e Prestiti.

Verificare la scadenza è pertanto molto importante anche per la verifica della prescrizione perché ogni Buono potrà essere riscosso entro tale termine.

Ecco perché bisogna prestare molta attenzione alla data di scadenza.

Buoni Fruttiferi Postali, questa la differenza tra scadenza e prescrizione

Per evitare qualsiasi tipo di errore è importante conoscere la differenza tra scadenza e prescrizione, proprio per evitare di mettere a rischio i propri risparmi.

Allora per essere chiari va detto che la scadenza è il termine dopo il quale il buono non produce più interessi, dunque diventa infruttifero.

La prescrizione invece è la data entro il quale si ha la possibilità di esercitare il diritto e la richiesta di rimborso.

La prescrizione pertanto avviene dopo dieci anni dalla scadenza del titolo ed è sempre stabile, cioè non varia in base al titolo a differenza della scadenza.

Questa infatti è diversa a seconda del titolo sottoscritto.

Buono prescritto? Nessun problema ecco come ottenere il rimborso

Se avete trovato un vecchio buono fruttifero e recandovi in Posta avete scoperto che è ormai prescritto non disperate perché non è tutto perduto.

E’ possibile, infatti, ottenere il rimborso di un buono postale ormai prescritto inviando un reclamo a Poste Italiane e poi, dopo 60 giorni ricorrere all’ABF, Arbitro Bancario Finanziario della Banca d’Italia.

Questo affronterà la problematica e il contenzioso, quasi spesso risolvendolo a favore dei consumatori.