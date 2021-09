Sono aperte le domande per richiedere i buoni libri 2021/2022. Sui siti dei comuni e degli istituti scolastici di riferimento infatti, è possibile trovare i bandi e la modulistica necessaria da scaricare per inoltrare le richieste. Ma come avere buoni per libri? Quali requisiti sono indispensabili? Ecco tutte le informazioni.

Sono aperte le domande per richiedere i buoni libri 2021/2022. Sui siti dei comuni e degli istituti scolastici di riferimento infatti, è possibile trovare i bandi e la modulistica necessaria da scaricare per inoltrare le richieste. Ma come avere buoni per libri? Quali requisiti sono indispensabili? Ecco tutte le informazioni.

Una spesa che ogni anno, di questi tempi, mette in ansia le famiglie italiane. Se si pensa che, pur rimanendo ancora nell’ambito della scuola dell’obbligo, sono i genitori che devono farsi carico dei costi dell’istruzione dei propri figli, arrivando alle scuole superiori il budget per la formazione sale alle stelle.

Per quanto il Governo fissi dei tetti massimi di spesa per quanto riguarda i libri scolastici, è pur vero che il 10% di tolleranza viene spesso superato e i libri di testo, soprattutto nel primo anno di ingresso arrivano a costare centinaia di euro. In prima media, la spesa è di oltre 300 euro, a cui ovviamente vanno a sommarsi le spese per zaini, astucci, diari, tutto il materiale necessario e specifico per ogni singola materia e la cancelleria. Un budget annuale che sfiora senza ombra di dubbio i 500 euro ad alunno (da moltiplicare dunque per il numero di figli).

Appare dunque logico e scontato che le famiglie sfruttino ogni possibilità di ottenere buoni libri, agevolazioni e sconti di ogni sorta, pur di risparmiare in questo periodo dell’anno. Ebbene esistono dei contributi che ogni regione o comune mette a disposizione delle famiglie con basso Isee.

Le domande sono aperte. Come leggiamo su informafamiglie.it, per richiedere il bonus per libri scolastici

La richiesta di contributo potrà essere presentata dal 6 settembre 2021 fino alle ore 18.00 del 26 ottobre 2021, esclusivamente online tramite l'applicativo disponibile all'indirizzo internet http://scuola.er-go.it a cui si potrà accedere tramite SPID.

Vediamo come funziona l’erogazione dei buoni libri, quando arrivano e come risparmiare sul resto del materiale scolastico.

Come ottenere buoni libri

Anche in questo caso, come per altre tipologie di aiuti statali erogati, i buoni sconto libri sono per molti ma non per tutti. Infatti non tutte le regioni rendono noto il bando per l’accesso all’agevolazione, demandando l’operazione solo a singoli comuni.

A ogni modo, a partire dal 6 settembre 2021 sono aperte le domande per poter inoltrare la propria richiesta, con la possibilità di farlo entro e non oltre il 26 ottobre 2021. Per controllare la situazione nel proprio territorio, si consiglia di controllare il sito ufficiale del comune di appartenenza oppure dell’istituto scolastico di riferimento.

Per avere buoni per libri è necessario innanzitutto rispondere a determinati requisiti, come approfondiremo nel corso dell’articolo. Vale la pena leggere con attenzione il bando comunale/regionale, in quanto tali caratteristiche possono differire leggermente da bando a bando.

In base al valore della propria attestazione Isee, si ha diritto a un voucher da spendere per l’acquisto dei testi scolastici, coprendo integralmente o solo in maniera parziale la spesa.

Buoni libri, come funziona Regione per Regione

Come già abbiamo avuto modo di sottolineare, ogni regione stabilisce modalità e condizioni di accesso ai buoni libri per l’anno scolastico 2021/2022. Vediamo più da vicino il funzionamento in alcune delle prime regioni che hanno reso noti i bandi per l’ottenimento dei bonus scolastici.

Ad esempio, il Lazio.

Il Lazio è stata la prima delle Regioni italiane che ha pubblicato il bando per richiedere il buono libri per l’anno scolastico 2021-2022, che però verrà gestito dai singoli Comuni (ogni scadenza è relativa al Comune di appartenenza).

I buoni libri vanno a tutti gli studenti che frequentano sia le scuole medie che le superiori (per la precisione, istituti scolastici di istruzione secondaria di primo e secondo grado). Da sottolineare che il voucher è spendibile sia nel caso in cui l’istituto sia pubblico che privato.

Per l’anno scolastico 2021/2022, il limite massimo del reddito attestato sull’Isee non può superare i 15.493,71 euro.

L’Emilia Romagna ad esempio ha ritenuto opportuno fissare due diverse soglie di reddito, in base alle quali erogare il contributo. I voucher più sostanziosi vanno alle famiglie con valore Isee inferiore a 10.632,94 euro, per poi decrescere l’importo mano mano fino a 15.748,78 euro.

Il Veneto ha riservato i fondi soltanto alle famiglie comprese in prima fascia, quindi al di sotto dei 10.632,94 euro. Se però la copertura dovesse eccedere le richieste dei più bisognosi, allora la restante parte verrà distribuita tra le famiglie fino a 18 mila euro di Isee. Nel primo caso i buoni avranno un valore di 200 euro, mentre nel secondo caso si arriverebbe a un massimo di 150 euro.

Anche la Campania ha previsto due distinte fasce di reddito, nella fattispecie con Isee non superiore a 10.633,00 euro e l’altra fino ai 13.300,00 euro. Ad esempio Napoli, nel caso specifico, eroga un contributo di

280 euro per gli studenti di prima media

110 euro per quelli della seconda media

125 euro per gli alunni dell’ultimo anno

Per le scuole superiori invece si parte da un contributo minimo dei buoni libri pari a 180 euro fino ad arrivare a 275 per l’acquisto dei testi funzionali al primo anno.

Attenzione! È molto importante verificare con precisione la data di scadenza per la presentazione delle domande, in base alla regione in cui si vive. Infatti, se è vero che il termine ultimo, in via generale, è fissato al 26 ottobre 2021, in realtà le varie date fissate possono variare da luogo a luogo.

In Campania c’è tempo solo per altre due settimane ovvero fino al 20 settembre. Altre regioni hanno fissato la scadenza al 21 settembre o al 15 ottobre. In alcune regioni, addirittura, i bandi risultano già chiusi. È il caso della Lombardia, con scadenza delle domande al 15 giugno scorso, della Puglia, con scadenza al 20 luglio e della Toscana, con bando chiuso a giugno.

Il Piemonte ha già aperto da tempo il bando, per cui le graduatorie risultano già approvate. La novità, in questa regione, è che non solo è possibile spendere i buoni per l’acquisto dei testi scolastici bensì anche per il materiale didattico o ad esempio per device tecnologici che risultano indispensabili, in questo momento storico, ai fini dell'apprendimento.

Quando pagano i buoni libri?

Come abbiamo già avuto modo di mettere in evidenza, i voucher presentano un importo già predefinito, in base al valore dell’attestazione Isee, in corso di validità, che si va a presentare.

Quindi non è necessario comunicare quanto si è speso per l’acquisto dei testi scolastici.

Anche per conoscere con esattezza le modalità di erogazione dei buoni libri, è bene verificare le informazioni contenute nel paragrafo apposito del proprio bando di riferimento. Il buono per i libri può essere anche digitale, inviato al diretto interessato. Il cedolino si presenta nelle librerie convenzionate per effettuare l’acquisto oppure nelle librerie non convenzionate, facendo poi richiesta di rimborso entro i termini previsti.

Buoni libri ma non solo: le offerte back to school

E chi non ha diritto ai buoni libri erogati a livello comunale? Prima di correre in libreria a fare acquisti, è proprio questo il momento giusto per vagliare un po’ delle offerte e degli sconti che sono presenti soprattutto online (sia per i testi nuovi che per quelli usati).

Uno dei siti più famosi è senza dubbio Il Libraccio, che per l’appunto consente di acquistare anche testi nuovi, considerando comunque che quelli usati sono in buono stato, con sconti fino al 50%. Nelle principali città, il Libraccio ha aperto anche dei punti vendita “fisici”, in cui andare a dare un’occhiata.

Buoni libri Amazon! Ebbene sì, a partire da questo anno scolastico anche il colosso mondiale ha aperto le porte ai libri di testo di ogni ordine e grado. Lo sconto previsto è fino al 15% sul prezzo di copertina.

Il procedimento dell’acquisto è facile ed intuitivo: innanzitutto, collegati alla pagina ufficiale del rientro a scuola di Amazon. Qui dovrai scegliere per quale scuola stai cercando libri, selezionando tra le voci “tutti”, “elementari”, “medie” e “superiori”.

L’altra possibilità su Amazon, per trovare i libri della propria scuola in vendita, è quella di collegarsi alla pagina adozionilibriscolastici.it, in cui bisogna poi filtrare per regione e comune, fino a indicare per l’appunto il proprio istituto e la classe che frequenta l’alunno.

Vale la pena anche dare un’occhiata ai siti web delle grandi catene di supermercati, come ad esempio Carrefour, Conad e Coop. C’è sempre una pagina dedicata al Back to School, con offerte spesso vantaggiose. D’altronde acquistando il materiale in blocco, il risparmio è sempre assicurato, rispetto al singolo quaderno o pacco di colori.

Bonus cultura e bonus pc, da affiancare ai buoni libri

In vista della riapertura delle scuole, ecco altri due bonus che senza dubbio risulteranno molto utili, per tante famiglie.

Il bonus cultura è riservato a chi ha compiuto 18 anni lo scorso anno. Le domande sono chiuse, pertanto chi lo ha richiesto ha ora mesi davanti a sé per poterlo spendere. Come è noto, è possibile acquistare biglietti per il cinema, per il concerto del proprio cantante preferito e, da quest’anno, anche per i giornali.

Il bonus si eroga tramite carta elettronica con un valore di 500 euro da spendere anche per l’acquisto di libri, sia cartacei che e-book o kindle.

Il bonus pc invece serve a dotarsi di un pc o di un tablet oppure si può utilizzare per pagare i canoni della linea internet super veloce. In questo caso, le domande sono ancora aperte, con scadenza al 1° ottobre 2021.

Un’occasione da cogliere al volo per tanti ragazzi non ancora dotati di linea internet a casa o che hanno necessità di acquistare un tablet o un portatile da utilizzare per lo studio. Infatti, nonostante il bando scada tra meno di un mese, ci sono ancora fondi disponibili per soddisfare le richieste.

Attenzione! Essendo però le risorse suddivise per regione, alcune di queste sono a un passo dall'esaurimento: in particolare la Lombardia (94% dei fondi disponibili già erogato o prenotato), seguita dalle Marche (77%) e dal Piemonte (75%).

Al momento possono accedere al bonus pc, ii nuclei familiari con Isee inferiore a 20 mila euro.