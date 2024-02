Buoni fruttiferi ordinari vs conto deposito, quale conviene? Ecco quanto rendono

Il 2024 è iniziato all’insegna di una crisi economica che continuerà a perdurare probabilmente per tutto l’anno non lasciando in pace le famiglie italiane.

In questi ultimi anni gli italiani che hanno messo da parte qualche euro sono stati veramente pochi. A dirlo i dati diffusi hanno messo dall’osservatorio mensile di Findomestic secondo cui un italiano su quattro in questo ultimo anno ha risparmiato circa l’8% delle entrate mensili.

Di questi però soltanto il 35% ha deciso di investire mentre la restante parte ha deciso di lasciare fermi i propri soldi sui tranquilli conti corrente senza avere nessuna possibilità di guadagno.

Ad essere sempre più sottoscritti sia i Titoli di Stato, che i libretti remunerati, ma anche i buoni fruttiferi postali e i nuovi conti deposito.

Ma siete tra coloro che hanno messo da parte qualche soldo e hanno deciso di investirli meglio optare per i conto deposito e i buoni fruttiferi.

Questi permettono di ottenere tassi abbastanza alti che possono arrivare a sfiorare il 5%.

Ma quale scegliere tra un buono fruttifero postale ordinario e un conto deposito con durata di 12 mesi?

Ecco quale conviene.

Buoni fruttiferi ordinari vs conto deposito, quanto rendono?

Tra le soluzioni preferite dagli italiani per gestire i propri risparmi ci sono il Conto Deposito e buoni fruttiferi postali.

Questi permettono di far ottenere dei rendimenti ai propri investimenti che possono arrivare a sfiorare il 5%.

Ma qual è la soluzione migliore tra le due proposte.

In realtà non esiste una scelta migliore di un'altra perché scegliere una soluzione piuttosto che un’altra dipende da tanti fattori.

Il consiglio dato alla maggior dei consumatori è legata soprattutto alla diversificare del proprio portafoglio titoli perché ciò permette di diversificare il rischio senza erodere i risparmi.

Ecco che molti per diversificare il rischio optano per soluzioni di risparmio postale come Buoni fruttiferi e libretti postali ma anche per i nuovi conti deposito.

Si tratta di una giusta combinazione tra sicurezza e rendimenti.

I conti deposito sono coperti da garanzia del Fondo interbancario di tutela depositi (Fidt) fino a 100mila euro mentre i buoni vengono garantiti dallo stato emessi dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) e distribuiti da Poste Italiane.

L’obiettivo però è comune, ottenere un rendimento economico sulla somma depositata e vincolata per un certo periodo di tempo.

Ma quando rendono le soluzioni se si investono 5.000 euro, ad esempio su Buoni fruttiferi ordinari e conti deposito a 12 mesi?

Va detto che i buoni ordinari sono dei titoli che consentono di investire fino a 20 anni ottenendo un rendimento annuo a scadenza pari a 2,75 punti percentuali.

Ipotizzando di depositare 5mila euro in buoni ordinari o in conti deposito, quanto si ottiene di rendimento?

Se la scelta ricade su buoni postali ordinari per un arco di tempo pari a 12 mesi il valore di rimborso al netto della ritenuta fiscale sarebbe pari a 5.021,87 euro.

La durata massima del buono ordinario è pari a 20 anni ma è rimborsabile dopo un anno con il riconoscimento degli interessi maturati ogni due mesi.

La situazione è leggermente più complessa per i conti deposito.

Conto deposito, ecco quanto rendono quelli a 12 mesi

Ma quanto rende un conto deposito con vincolo a 12 mesi?

Le soluzioni possono essere diverse a seconda dei prodotti bancari valutati. Infatti nel mondo dei conto deposito diversi sono le soluzioni proposte dai diversi istituti bancari.

Ad esempio Igea Digital Bank propone un conto deposito vincolato a 12 mesi con tasso lordo pari a 4,2%. Il guadagno netto per questa offerta è pari a 155,40 euro.

Per Credit Agricole il guadagno netto è pari a 141,70 euro mentre per Banca Widiba il guadagno netto spettante è pari a 138 euro.

Se si decide di sottoscrivere Solution Bank, il conto deposito vincolato offre un tasso lordo pari a 4,45%. In questo caso il guadagno sarà di 154,65 euro per 12 mesi di deposito.

BBVA invece propone un conto deposito vincolato a 12 mesi con tasso lordo pari a 4,25% in questo caso il guadagno sarà di 147,25 euro.

Per quale optare?

In realtà non esiste una scelta assoluta che vada bene per tutti perché tante sono le variabili in gioco.

Se si cerca solo il solo rendimento massimo allora è bene puntare sui conti deposito che offrono tassi più alti.