Poste Italiane continua la sua corsa verso il risparmio postale grazie alle nuove offerte di Buoni Postali, tra cui il 4 anni plus dai rendimenti incredibili: ecco quanto rende.

Se da un lato Poste Italiane ha avviato la sua corsa verso la privatizzazione dall’altra non smette di sorprendere i piccoli risparmiatori grazie all’emissione di nuovi strumenti di risparmio sempre più competitivi nel mercato retail.

I continui aumenti dei tassi di interesse del 2023 hanno reso di nuovo competitivi i buoni fruttiferi postali tanto che ne sono stati lanciati di nuovi ed interessanti da parte del gruppo italiano.

Dopo anni vissuti all’ombra dei Buoni del Tesoro, questi strumenti dunque sono ritornati competitivi con tassi che sono balzati nel giro di un anno dallo 0,5 al 3,5%.

Ciò ha fatti ritornare i buoni fruttiferi postali tra gli strumenti più amati dagli italiani.

Lo dicono anche le statistiche di questo periodo, tra i pochi temerari che sono riusciti a risparmiare in questo periodo la maggior parte ha preferito investire in strumenti di risparmio sicuri, come Btp, libretti remunerati e buoni fruttiferi.

Tra i prodotti lanciati di recente da Poste Italiane spicca il Buono 3*2, il Buono fruttifero 4 anni plus che offre rendimenti e tassi molto competitivi.

Ecco quanto rende.

Buoni fruttiferi postali 4 anni plus, rendimento e tassi al top: ecco quanto si guadagna

Poste Italiane sempre più competitiva sul mercato retail dei piccoli strumenti risparmio, dopo i nuvi libretti smart con la possibilità di sottoscrivere le offerte Supersmart, il gruppo italiano continua con l’aggiornamento e il lancio dei Buoni fruttiferi postali.

Dopo un anno di aumenti dei tassi di interesse decisi di concerto con Cassa depositi e prestiti (Cdp), questi strumenti sono tornati competitivi dopo anni vissuti all’ombra dei Btp.

Inoltre sono strumenti molto flessibili tanto da permettere investimenti a scelta tra strumenti di medio e lungo periodo senza incappare in particolari rischi e senza sostenere spese né di rimborso, né di oneri fiscali.

Da alcuni dati diffusi circa il 6% della ricchezza degli italiani è gestita da Poste italiane, si tratta di circa 90,5 miliardi di euro, roba di non poco co nto.

E intanto Poste Italiane, rimette in gioco il Buono 4 anni plus, Buono che sappiamo ha sostituito il vecchio Buono 3 anni plus.

La nuova soluzione, è un investimento di medio termine, ossia di 4 anni con rendimenti fissi annuo lordo del 2%.

Ma quanto rende questo buono in concreto?

Se volessimo investire in questo buono una cifra di 10.000 euro possiamo verificare noi stessi il rendimento della soluzione proposta da Poste Italiane accedendo al portale delle simulazioni.

Sul sito di Poste italiane inserendo la cifra potremmo verificare il valore di rimborso allo scadere dei 4 anni, ossia alla scadenza naturale. Dopo 4 anni, ossia alla scadenza naturale, il Buono offrirà un valore di rimborso pari a 10.721,28€.

Buoni fruttiferi postali 4 anni plus, ecco le caratteristiche

Il Buono 4 anni plus come tutti i buoni emessi da Poste Italiane è garantito dallo Stato Italiano e può essere sottoscritto esclusivamente da persone fisiche per importi di 50 euro e multipli fino ad un massimo di un milione di euro al giorno.

E’ uno strumento facilmente gestibile e non sono previsti costi di sottoscrizione e di rimborso. L’imposta di bollo non è prevista per valori di portafoglio inferiore o uguale a 5.000 euro.

Gli interessi vengono pagati alla scadenza del quarto anno, a partire dalla data di sottoscrizione.

Qualora si richiedesse il rimborso prima della scadenza gli interessi verranno pagati in regime di capitalizzazione composta e rimborsati insieme al buono.

Naturalmente il rendimento alla scadenza naturale viene offerto è lordo e pertanto è necessario sottrarre la tassazione del 12,50%, a cui potrebbe aggiungersi anche l’imposta di bollo del 0,2%.

Ecco come sottoscrivere tali buoni

Il Buono fruttifero 4 anni plus è facile da sottoscrivere e si sottoscrive in maniera facile e veloce recandosi presso uno dei tanti uffici postali dislocati sul territorio nazionale.

Ad esempio se si è titolari di un conto in Posta, abilitato alle funzioni dispositive online o di un libretto postale smart c’è la possibilità di sottoscriverlo direttamente online accedendo alla propria area personale o tramite app.

Inoltre se non siete convinti del rendimento, prima di sottoscrivere il buono è possibile confrontare le varie soluzioni proposte da Poste Italiane dal portale delle simulazioni messo a disposizione dal gruppo italiano ma anche della Cassa Depositi e Prestiti.