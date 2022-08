Alcuni supermercati hanno messo a disposizione delle famiglie dei buoni sconto per la scuola per risparmiare sulle spese relative all'acquisto di materiale scolastico e libri di testo: quali sono le offerte attive e quanto si risparmia? Da Esselunga a Carrefour, da Coop a Conad, fino a Bennet. Anche Amazon è un'ottima soluzione. Ecco i dettagli.

Tornano i buoni sconto per la scuola nei supermercati: moltissime catene di discount, ma anche grandi magazzini, permettono alle famiglie di acquistare materiale scolastico (quaderni, penne, astucci, diari, zaini, ecc.) e libri di testo a prezzi scontati e vantaggiosi.

Ad oggi, infatti, non è bastato l’aumento dei prezzi dei carburanti, delle bollette, delle materie prime e dei generi alimentari: da settembre le famiglie dovranno fare i conti anche con le spese per la scuola e per i libri scolastici. Il Codacons ha rilevato un aumento dei prezzi pari al +7% rispetto al 2021: le stime parlano di un rincaro fino a 1.300 euro a famiglia. Come risparmiare?

Ecco come funzionano i buoni sconto per la scuola nei supermercati: tutte le offerte per risparmiare sulle spese per l’acquisto del materiale scolastico e dei libri di testo.

Buoni sconto per la scuola nei supermercati: tutte le offerte disponibili

Il mese di settembre porta con sé nuovi bonus d’autunno e tantissimi buoni sconto per l’inizio della scuola: nei supermercati ci sono già delle offerte attive per l’acquisto di materiale scolastico o per la prenotazione dei libri di testo.

Non solo: anche le Regioni italiane hanno confermato i bonus per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2022-2023.

Ma torniamo ai buoni sconto per la scuola nei supermercati: le offerte sono tantissime e riguardano Esselunga Carrefour, Coop, Conad, Bennet. Spesso si tratta di buoni sconto Spendi&Riprendi, ma ci sono anche diverse riduzioni di prezzo sui libri di testo che possono far risparmiare parecchio.

Buoni sconto “Amici di Scuola” nei supermercati Esselunga

La catena di supermercati Esselunga offre a tutte le famiglie dei buoni sconto per la scuola, in particolare per le prenotazioni dei libri di testo per le elementari, medie e superiori. Nei punti vendita si possono trovare anche tantissime offerte sul materiale scolastico: quaderni, matite, penne, astucci, diari, zaini, e molto altro ancora.

Per la prenotazione dei libri di testo, il procedimento è molto semplice: basta accedere al sito web Esselunga e selezionare i titoli che si intendono acquistare, avendo cura di scegliere anche il punto vendita presso il quale ritirare l’ordine.

I buoni sconto per la scuola di Esselunga sono validi fino al 17 ottobre 2022 e permettono di ottenere:

uno sconto del 15% sul prezzo di copertina,

sul prezzo di copertina, 200 Punti Fragola extra;

extra; un buono Amici di Scuola ogni 25 euro spesi.

Non appena un libro sarà arrivato presso il punto vendita selezionato, la famiglia riceverà un messaggio informativo via SMS o e-mail.

Buoni sconto scuola nei supermercati Carrefour

La catena Carrefour permette alle famiglie di ottenere buoni sconto per la scuola relativi alla prenotazione dei libri di testo nei supermercati. Come fare?

Anche in questo caso basterà visitare il sito web di Carrefour, nella sezione “Libri Scolastici”, e prenotare i testi inserendo – per esempio – il codice ISBN di 13 cifre riportato sulla lista. In aggiunta, è possibile richiedere anche la copertina personalizzata prima di ritirare i libri di testo nei punti vendita.

Su tutte le prenotazioni dei libri di testo per la scuola verrà riconosciuto uno sconto del 15% sul prezzo di copertina, ma solo ai titolari della carta SpesaAmica Payback. L’offerta scade al 26 settembre 2022.

Buoni sconto scuola nei supermercati Coop Allenza e Conad

Anche i punti vendita Coop Allenza e Conad permettono alle famiglie di ottenere dei buoni sconto per la scuola, in particolare per la prenotazione dei libri di testo.

Coop Allenza ha attivato un servizio di prenotazione online sia per i libri nuovi sia per quelli usati: nel primo caso si ha diritto a uno sconto del 5%, mentre nel secondo caso lo sconto sale al 60% del prezzo di copertina.

Conad, invece, ha previsto un buono sconto per la scuola utile per risparmiare sulla prenotazione dei libri di testo nuovi per gli istituti secondari. Lo sconto applicato sul prezzo di copertina è pari al 15%. L’offerta scade il 30 settembre 2022.

Buoni sconto scuola nei supermercati Bennet

Dal 19 maggio al 30 settembre è possibile godere di uno sconto del 15% sulla prenotazione dei libri di testo per la scuola media inferiore o superiore da Bennet: basterà consegnare la lista direttamente nei punti vendita oppure inserire i titoli e i codici nell’apposita sezione online.

I libri prenotati potranno essere ritirati fino al 31 ottobre 2022.

Libri scolastici scontati su Amazon: quali sono le offerte

Infine, sempre più famiglie decidono di affidarsi ad Amazon per l’acquisto dei libri scolastici e del materiale necessario per i propri figli. Per quale motivo?

Grazie all’iniziativa Back to School, il colosso dell’e-commerce offre una vasta gamma di prodotti scolastici a prezzi imbattibili, oltre a permettere l’acquisto di libri scolastici nuovi scontati del 15%.

Per prenotare i libri scolastici basta accedere all’apposita sezione “adozioni scolastiche”, scegliere la Regione di residenza, la Provincia, il Comune, la scuola e la classe. In questo modo si verrà indirizzati alla lista dei libri scolastici richiesti dalla scuola per quella classe con i relativi sconti applicati a fianco.

Le famiglie che ordineranno i libri su Amazon riceveranno la consegna direttamente a casa, con possibilità di reso entro il 15 ottobre (per le prenotazioni effettuare entro il 15 settembre).