È tutto vero, anche se in molti non c’avrebbero mai scommesso un centesimo i Buoni Spesa sono tornati! Ma di cosa si tratta? È bene fare un passo indietro prima di ripercorrere il grande ritorno dei Buoni Spesa. Infatti, facciamo riferimento all’erogazione di una somma di denaro (generalmente corrisposta tramite vocuher) alle persone che sono in difficoltà economica, spesso dovuta dalla pandemia da Covid-19. Attenzione: è importante ricordare che i Buoni Spesa non sono erogati a livello statale, bensì a livello comunale. Questo significa che, per scoprire i requisiti e le modalità per inoltrare la domanda sarà necessario consultare il sito web del proprio Comune di residenza. Esatto, perché i requisiti possono essere differenti nei diversi Comuni. Non è raro vedere due famiglie che abitano in due Comuni diversi, aver diritto a due importi differenti. Altro punto importante da ricordare prima di iniziare l’analisi dei Buoni Spesa 2022 è che questi soldi possono essere utilizzati solo per l’acquisto di generi di prima necessità. Di conseguenza, non si potrà comprare di tutto con i Buoni Spesa, ma solo alimentari e medicine. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio chi avrà la possibilità di beneficiare di questo bonus e come dovrà muoversi per inviare la domanda. Beneficiari Buoni Spesa 2022: chi sono? Ma chi potrà beneficiare di questo importante sussidio? Come sappiamo, la situazione pandemica in Italia è tutt’altro che rosea. Infatti, nel corso del periodo delle vacanze invernali, abbiamo assistito ad un boom di contagi, dovuti soprattutto al diffondersi massiccio della variante Omicron. Ebbene, questo ha portato il Governo Draghi a procedere con nuove misure per limitare la diffusione del Covid-19, che hanno inevitabilmente causato disagi nella popolazione. In poche parole, sebbene un piccolo miglioramento ci sia stato, la situazione economica delle famiglie italiane è tutt’altro che stabile. Avremo capito, quindi, per quale motivo è stato necessario ricorrere ai Buoni Spesa. Ma torniamo a noi, chi potrà beneficiare di questi bonus? Per effettuare la richiesta relativa ai Buoni Spesa dovrai rivolgerti al sito web ufficiale del tuo Comune di residenza e trovare un bando attivo. Questo è l’unico requisito essenziale: essere residente all’interno del Comune nel quale si vuole richiedere l’accesso ai Buoni Spesa. Tuttavia, esistono anche altri requisiti che saranno espressamente indicati all’interno dei bandi che noi non possiamo citare. Come mai, ti starai chiedendo… Ebbene, tali requisiti secondari variano da Comune a Comune e quindi l’unico modo per scoprirli con certezza sarà quello di rivolgerti alla pagina web ufficiale del tuo Comune. Infatti, il Governo ha affidato ai singoli Comuni la scelta dei requisiti necessari per poter ottenere i Buoni Spesa e, quindi, può capitare che due famiglie che abitano in due Comuni diversi, abbiano diritto a due importi differenti. Tuttavia, per una maggiore chiarezza, possiamo comunque citare due degli indicatori che devono essere presi in considerazione quando parliamo dei Buoni Spesa 2022. Il primo è il reddito ISEE, mentre il secondo riguarda il numero di componenti del nucleo familiare. Ecco, questi sono due requisiti che sono richiesti in quasi tutti i Comuni in modo differente e che possono far variare sensibilmente l’importo del Buono Spesa corrisposto al beneficiario. Ma in quali Comuni è possibile aderire al bando oggi? Andiamo a scoprirlo! Buoni Spesa 2022: quali requisiti nel Comune di Salerno? Eccoci arrivati direttamente in Campania, dove l’erogazione dei Buoni Spesa sta procedendo senza intoppi. Infatti, per quanto riguarda il Comune di Salerno, è aperto il bando per poter aderire ai Buoni Spesa 2022. Ovviamente, come abbiamo sottolineato anche in precedenza, si tratta di un’erogazione che viene corrisposta nei confronti di coloro che si trovano in difficoltà economica a seguito della pandemia da Covid-19. Ma come mai il Comune di Salerno ha deciso di istituire nuovamente un bando per i Buoni Spesa 2022? Ebbene, vista l’estensione dello Stato di Emergenza voluta dal Governo Draghi, questo Comune italiano ha optato di corrispondere ancora voucher per l’acquisto dei generi di prima necessità ai cittadini. Come funziona il bando del Comune di Salerno? Andiamo a scoprirlo anche per avere un’idea chiara sul funzionamento di questi bandi e sulle loro peculiarità. Per prima cosa, il Comune di Salerno impone che per accedere al bando dedicato ai Buoni Spesa 2022 bisognerà avere un ISEE familiare inferiore a 10.000 euro. Un requisito stringente, ma unico. Infatti, tutti i cittadini che abitano all’interno del Comune di Salerno e che hanno un reddito familiare ISEE inferiore a 10.000 euro possono richiedere l’accesso ai Buoni Spesa 2022. Ma come fare? Te lo spiego immediatamente. Per presentare la domanda potrai rivolgerti al sito web del Comune di Salerno, accedendo nella sezione dedicata ai Bonus Spesa oppure potrai ottenere l’aiuto di un CAF. Attenzione: i giorni per richiedere i Buoni Spesa 2022 sono limitati. Infatti, a Salerno tali bonus possono essere richiesti dal 12 gennaio al 14 febbraio 2022. Bonus Spesa a Salerno: quali importi? Ora che abbiamo capito chi sono coloro che potranno beneficiare di Buoni Spesa 2022 nel Comune di Salerno, andiamo a scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda gli importi che si possono ottenere. Ebbene, il minimo ottenibile per mezzo del Bonus Spesa è di 150 euro. Tuttavia, è bene sottolineare che tale importo aumenta di 50 euro ad ogni componente aggiuntivo del nucleo familiare. Questo significa che una famiglia composta da quattro persone riceverà la somma di 300 euro. Chiaramente, se si vogliono ottenere ulteriori informazioni circa il bando e come bisogna muoversi, ti rimando al sito ufficiale del Comune di Salerno. Buoni Spesa 2022: altri bandi in Italia Ovviamente non possiamo parlare solo del Comune di Salerno. Infatti, i Bonus Spesa sono attualmente attivi anche in altre città, come, ad esempio, nel Comune di Cosenza. In questo caso cambiano leggermente i requisiti ISEE. Infatti, per ottenere l’accesso ai Buoni Spesa 2022 nel Comune di Cosenza sarà necessario avere un ISEE inferiore a 9.360 euro. Vuoi sapere un altro Comune che ha attualmente all’attivo un bando per i Buoni Spesa 2022? Stiamo parlando del Comune di Sorrento dove l’ISEE richiesto è inferiore a 15.000 euro. Attenzione: nel Comune di Sorrento abbiamo un’ulteriore limitazione, ossia che non bisogna beneficiare del Reddito di Cittadinanza. Domanda Buoni Spesa 2022: come fare richiesta? Come avremo capito, le modalità per effettuare la richiesta relativa ai Buoni Spesa 2022 cambiano da Comune a Comune. Ovviamente, per avere risposte certe basterà consultare il sito web del proprio Comune di residenza per comprendere come inoltrare la domanda. Ma facciamo degli esempi in modo da chiarire meglio le idee. Quando parliamo di Comuni più grandi, ossia quelli che contano un alto numero di abitanti, avremo due strade percorribili: Modello di domanda : alcuni Comuni hanno predisposto un modello di domanda da scaricare direttamente dal sito web e da inviare firmato via mail.

: alcuni Comuni hanno predisposto un modello di domanda da scaricare direttamente dal sito web e da inviare firmato via mail. Form online: il secondo metodo che possiamo trovare nei Comuni di grandi dimensioni è il form online, ossia la compilazione diretta del bando sul sito del Comune. E per i Comuni più piccoli cosa accade? Come si procede per presentare la domanda? Ebbene, anche in questo caso avremo due possibilità: Modalità automatica : in questo modo è il Comune stesso ad identificare quali sono le famiglie che hanno bisogno di sostegno;

: in questo modo è il Comune stesso ad identificare quali sono le famiglie che hanno bisogno di sostegno; Richiesta tramite email o telefono.

Francesca Ciani

Copywriter, classe 1998.



Appassionata di marketing, digital e pubblicità fin da bambina, dopo un percorso di ragioneria, ho ottenuto una laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità

presso l’Università IULM di Milano e, successivamente, ho conseguito un master in Marketing Management.

Troppo creativa per essere ragioniera, troppo analitica per essere un’artista: sono diventata social media manager e seo copywriter.



Parlo tanto, scrivo ancora di più e ho sempre miliardi di idee.