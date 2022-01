Anche quest'anno i buoni spesa sono garantiti, ma per inizio 2022 bisognerà stare attenti alle date e ai nuovi requisiti previsti per accedere ai buoni alimentari disposti dal Governo Draghi. Ecco tutte le ultime novità!

Buoni spesa 2022 in arrivo!

Abbiamo le date per i nuovi buoni alimentari sovvenzionati dal Governo Draghi! Non potevano di certo mancare quest'anno, visto che, oltre ai buoni, sono in arrivo diverse spese non indifferenti, specie a livello di bollette e di tasse.

Nel suo video Youtube Mr LUL lepaghediale ha voluto segnalare per primo i buoni alimentari in arrivo per quest'anno. E non solo! Ti suggerisco di darci un'occhiata!

Come ogni anno fortunatamente si potrà richiedere questi buoni per poter fronteggiare eventuali imprevisti col proprio portafoglio e garantire alla propria famiglia di avere la tavola piena.

Però occhio alle richieste che il tuo Comune potrebbe riservarti, visto che, come l'anno precedente, ogni Comune decide l'iter per la richiesta.

Ma vediamo insieme come funziona quest'anno.

Buoni spesa 2022: ecco come funzionano

I buoni spesa 2022 sono una serie di voucher digitali rilasciati da parte dei comuni aderenti all'iniziativa statale di supportare le famiglie in grosse difficoltà economiche.

E' uno dei tanti strumenti disponibili per le famiglie italiane, oltre ai vari:

Oltre ai vari ammortizzatori sociali e ai sussidi per la disoccupazione o per il supporto alla natalità, ci sono anche i buoni alimentari che possono fare la differenza per chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese grazie alla pandemia da Covid.

Però questi buoni sono disposti solo dal comune qualora abbia aderito all'iniziativa, e qualora rientri all'interno della rosa di amministrazioni locali che possono accedervi.

Generalmente l'accesso a questo finanziamento per i buoni alimentari è disposto solo per i comuni che hanno un'indice di povertà molto alto, cioè una grossa distribuzione nella propria popolazione residente di soggetti che si trovano sotto la soglia di povertà assoluta.

Causa Covid questo indice è aumentato nella maggior parte dei comuni, specie quelli che hanno il titolo di capoluogo di provincia, se non di regione.

Però bisogna stare attenti non solo se il Comune abbia aderito o meno all'iniziativa, ma anche agli importi che ha disposto.

Buoni spesa 2022: ecco quali sono gli importi

I buoni spesa 2022, come s'è visto per quelli dell'anno 2021, cambiano a seconda dei bandi comunali che vengono indetti dall'amministrazione locale.

Ci sono casi in cui i buoni possono arrivare anche a 500 o 600 euro a famiglia, sempre se si rientra entro una fascia di reddito ISEE prevista dal bando. Generalmente si parla di fasce molto ristrette, di poche migliaia di euro di intervallo.

In altri casi possono essere molto meno generosi, anche poche centinaia di euro, ma con una fascia di reddito molto più estesa, così da accogliere quante più famiglie residenti in quel comune.

Le due uniche opzioni di cui puoi essere sicuro di trovare sempre sono:

la richiesta dell' attestazione ISEE ,

, la necessità di avere un'identificazione digitale o l'accesso ad un app del comune.

L'attestazione ISEE è un must per tutti i richiedenti di prestazioni o servizi assistenziali, specie quelli sopra accennati.

Mentre per l'identificazione digitale, specie a causa del Covid e della nuova direzione europea per una digitalizzazione di massa, servirà nel più breve tempo possibile avere a disposizione questi strumenti. Altrimenti si ridurranno sempre più le possibilità di avere accesso a qualsiasi atto o strumento della Pubblica Amministrazione.

Buoni spesa 2022: ecco quando arrivano!

L'arrivo di questi buoni spesa 2022 sarà disposto dal sito del proprio comune di residenza, sempre se ne garantisce la disponibilità per i propri concittadini.

La maggior parte però ha già aperto le iscrizioni per la richiesta dei buoni alimentari, e in molti casi si protrarrà fino agli inizi di febbraio, così da accogliere quante più richieste possibili.

Per fare alcuni esempi c'è il comune di Salerno, che ha disposto l'accesso al bando e all'invio delle domande già dal 14 gennaio 2022, e si potrà inoltrare la domanda entro e non oltre l'8 febbraio.

A sua volta, la Regione Lazio, già famosa l'anno scorso per aver addirittura anticipato il fondo statale con uno ad hoc, ha disposto anche lei la scadenza per l'invio delle domande entro e non oltre l'8 febbraio.

E si parla di due comuni che hanno disposto la scadenza. Ci sono altri, come quello di Latina e Citta di Castello che hanno già provveduto a chiudere i bandi tra il 9 e il 10 gennaio 2022. Probabilmente è per avviare quanto prima possibile il rilascio dei buoni.

Mentre ci sono altri, in genere capoluoghi di regione e provincia come Bologna e Siena, che non prevedono una scadenza, ma solo l'indisposizione se il fondo stanziato si esaurisce prima.

In quel caso, anche se non c'è una scadenza, è meglio fare richiesta il prima possibile!

Buoni spesa 2022: ecco in quali comuni si ritirano!

Come esempi di comuni in cui sono disponibili questi bonus spesa ci sono i comuni di Sorrento, Cosenza e Salerno.

Per il Comune di Salerno, è possibile richiedere il buono alimentare se si ha un reddito ISEE inferiore a 10.000 euro annui.

In questo caso la domanda può essere inviata direttamente sul portale telematico del Comune di Salerno, oppure rivolgendosi al Centro di Assistenza Fiscale (CAF), lo stesso dove avrai già fatto richiesta per l'indicatore della situazione economica equivalente.

Gli importi sono tutti uguali, purché tu abbia almeno un ISEE inferiore a 10.000 euro: si parla di 150 euro come importo base, fino a raggiungere 250 euro nel caso di nuclei familiari con più di tre soggetti.

Per la richiesta hai tempo fino al 14 febbraio, ben sei giorni in più di tempo rispetto a Cosenza.

Per il comune di Cosenza dovrai fare richiesta entro l'8 febbraio, ma conviene, visto che, pur richiedendo un ISEE inferiore a 9.360 euro (cioè l'importo massimo disposto per l'accesso al Reddito di Cittadinanza), potrai ricevere dai 50 fino ai 300 euro per ogni nucleo familiare.

A livello di tempistiche anche il comune di Sorrento presenta la stessa scadenza per la domanda, cioè 8 febbraio 2022. Ma solo questo ha in comune col bando di Sorrento. In questo caso il comune rende disponibile il buono spesa solo a chi:

detiene un ISEE inferiore a 15.000 euro,

euro, non detiene il Reddito di Cittadinanza.

Anche perché, sopra i 9.360 euro, è molto difficile ottenere l'RDC.

Buoni spesa 2022: ecco dove puoi spenderli

I buoni spesa 2022 sono disponibili una volta avuto conferma dell'idoneità della propria domanda presso il comune di residenza, a patto ovviamente di disporre o di almeno una carta prepagata, in caso di voucher da scaricare online o da stampare, oppure di un app da mostrare per far passare un possibile QR code da vidimare, nello stile del Cashback Postepay.

L'utilizzo di questi buoni spesa è fattibile nella stragrande maggioranza dei punti vendita e supermercati, purché aderenti all'iniziativa e presenti nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del comune di residenza.

Se si parla di Grande Distribuzione Organizzata (GDO) è veramente difficile trovare qualche catena di supermercati o di punti vendita in franchising che non abbia aderito a questa iniziativa, infatti marche come Conad, Coop, Carrefour, Esselunga, Eurospin e altre ancora sono in prima linea per l'adesione a queste proposte di solidarietà.

Se proprio non vuoi rischiare, puoi richiedere direttamente al banco informazioni del punto vendita all'ingresso del supermercato in cui ti rifornisci, per vedere se accettano o meno i buoni.

Al di fuori della GD, può succedere che piccoli negozi alimentari, che non siano in libero servizio, possono decidere di non accettarli. E' bene pertanto consultare sempre la lista dei negozi ove poterli sfruttare.

Buoni spesa 2022: ecco come spenderli!

Si raccomanda di utilizzare questi buoni spesa il prima possibile, anche perché se si tratta di buoni online, hai tempo fino all'esaurimento del fondo del bando comunale per poterli usare.

Solo in caso di ulteriori proroghe si potrà riavere i buoni spesa, ma già nell'aria non sembra ci sia un'eventuale proroga dello stato di emergenza sanitario, motivo chiave di questa erogazione emergenziale.

Si raccomanda inoltre di stare attenti ad eventuali truffe, come ci ha raccontato recentemente Francesca Ciani.

Ci sono casi di phishing che sono stati registrati nella Regione Lazio ai danni dei beneficiari del bonus spesa. Tramite sms e link ingannevoli, sono riusciti ad ottenere l'accesso a dati privati e anche ai conti correnti dei soggetti, riuscendo a volte a derubarli di tutto.

Non aprire nessuna comunicazione proveniente da indirizzi sospetti o numeri sconosciuti! Sennò la spesa se la fanno con i vostri soldi.

Buoni spesa 2022: ecco come fare domanda online

La richiesta per i buoni spesa 2022 sarà ovviamente fatta online, anche perché, a causa del Covid e dell'impennata di casi avvenuta nell'ultimo mese, non è consigliabile prendere appuntamento presso uno sportello.

In alcuni casi la richiesta è ancora più semplificata. Nel caso di comuni altamente popolati, si potrà richiederlo tramite form online sul sito web del Comune.

Nel peggiore dei casi invece si dovrà far recapitare un modello di domanda da compilare autonomamente e poi reinviare via email al Comune.

La migliore soluzione è però quella dei comuni più piccoli, che, senza nemmeno dover provvedere al controllo delle domande, hanno richiesto il supporto dei Servizi Sociali per l'individuazione dei nuclei familiari più bisognosi.

Si ricorda però che la domanda è relativa solo ad un nucleo familiare. E non si può richiedere più d'una volta per lo stesso bando comunale.