Buoni spesa 500€, nuovo aiuto per le famiglie sotto quest'ISEE: regalo fino al 25 ottobre

Nuovi Bonus spesa da 500 euro attivi da subito a sostegno delle famiglie italiane. Il nuovo contributo potrà essere richiesto se in possesso di una determinata soglia ISEE. La domanda è inoltrabile fino al 25 ottobre 2022. Ecco a chi è indirizzato il nuovo bonus spesa e come farne richiesta.

Nuovi Bonus spesa da 500 euro attivi da subito a sostegno delle famiglie italiane. Il nuovo contributo potrà essere richiesto se in possesso di una determinata soglia ISEE. La domanda è inoltrabile fino al 25 ottobre 2022. Ecco a chi è indirizzato il nuovo bonus spesa e come farne richiesta.

Situazione sempre più critica per le famiglie italiane. Il caro vita sembra inarrestabile. L’emergenza sanitaria da covid 19 aveva già reso la situazione economica di molte famiglie precaria e instabile. A dare il colpo di grazia finale la forte crisi internazionale tra Russia e Ucraina che ha fatto esplodere l’aumento dei prezzi di luce e gas, arrivando a toccare livelli mai raggiunti prima.

Stando ad alcune statistiche, la perdita del potere di acquisto delle famiglie si sarebbe attestato intorno ai 1.000 euro, con un aumento della vita medio del 6%.

Le conseguenze del caro vita stanno portando sempre nuove famiglie a vivere sotto la soglia di povertà, facendo aumentare in maniera vertiginosa il numero di cittadini che fanno fatica ad arrivare a fine mese.

Si stima che in Italia ci siano circa 4 milioni di nuclei familiari in difficoltà. Un’alta percentuale di queste famiglie si trova nell’impossibilità di accedere ai beni di prima necessità. Molte viste la scarsità delle risorse sono costrette a scegliere se mettere pranzo e cena o pagare le utenze.

I mesi che ci aspettano non saranno certo facili per le famiglie italiane e due crisi ravvicinate non sono cosa su cui scherzare.

Numerosi sono stati gli incentivi e i bonus una tantum erogati dal governo centrale, ma la situazione è stata soltanto calmierata momentaneamente.

Oggi sono gli enti locali a fare da ancora di salvezza per le famiglie residenti nei propri territori, grazie all’erogazione di nuovi Bonus spesa che andranno a dare un sospiro di sollievo alle numerose famiglie italiane in difficoltà.

Tra le tante amministrazioni comunali, una nello specifico ha aperto il nuovo bando per l’assegnazione di nuovi bonus spesa da 500 euro per l’acquisto di generi alimentari/farmaci e beni di prima necessità.

Scopriamo insieme di quale ente locale si tratta e quali sono i requisiti ISEE che devono rispettare le famiglie per poter accedere al nuovo Bonus spesa da 500 euro per il quale è necessario presentare domanda entro il 25 ottobre 2022.

Buoni spesa 500€, nuovo aiuto per le famiglie sotto quest'ISEE: regalo fino al 25 ottobre

Richiedibile già da subito il nuovo Bonus Spesa da 500 euro. Il nuovo incentivo, per cui è possibile fare domanda entro e non oltre il 25 ottobre 2022 è stato pensato dal comune di Nicosia per sostenere le famiglie residenti che si trovano in stato di bisogno.

L’amministrazione comunale siciliana con deliberazione di Giunta comunale n. 167 in data 30-09-2022 ha destinato € 110.000 all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità inclusi farmaci, presso gli esercizi convenzionati con il comune e che aderiscono all’iniziativa.

Per poter accedere ai nuovi Bonus Spesa da 500 euro le famiglie richiedenti devono essere residenti nel comune di Nicosia ed avere cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione europea o extra-UE con permesso di soggiorno valido.

Oltre a requisiti anagrafici è necessario essere titolari di un ISEE in corso di validità, con un valore inferiore a 12.000 euro.

La domanda potrà essere presentata entro il 25 ottobre 2022. C’è da sottolineare che possono presentare richiesta per il Bonus spesa tutte le famiglie che rispettano i seguenti requisiti.

Ma attenzione, verrà data precedenza a coloro che non risultano assegnatari di alcune agevolazione pubblica, (Rdc, Naspi, ecc). L a graduatoria finale verrà stilata seguendo un ordine di priorità e necessità.

Nuovi Bonus spesa al via, ecco nel dettaglio gli importi

I nuovi Bonus spesa erogati dall’amministrazione comunale di Nicosia sono richiedibili fino al 25 ottobre 2022. L’importo del Bonus spesa può arrivare fino a 500 euro ma l’importo risulta variabile in base al numero di componenti del nucleo familiare.

Gli importi sono cosi ripartiti:

massimo 200 euro per nuclei monofamiliari;

massimo 300 euro nuclei con due componenti;

massimo 400 euro per nuclei con 2/3 componenti;

massimo 500 euro per nuclei con 5 o più componenti.

I Bonus spesa sono spendibili per l’acquisto di beni di prima necessità inclusi i farmaci presso gli esercizi convenzionati.

Nuovi Bonus spesa da 500 euro, ecco come richiederli entro il 25 ottobre

La richiesta per accedere ai nuovi Bonus spesa fino a 500 euro può essere presentata entro e non oltre le ore 10 del 25 ottobre 2022 tramite apposita procedura.

Il bando prevede la compilazione di un modulo scaricabile sul sito istituzionale del comune di Nicosia. L’inoltro può essere fatto tramite invio di una mail agli indirizzi istanze.servizisociali@comune.nicosia.en.it oppure servizisociali@pec.comune.nicosia.en.it.

E’ possibile anche consegnare la documentazione necessaria, comprensiva della certificazione ISEE a mano preso lo sportello dell’Ufficio protocollo.