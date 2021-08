Non tutti mangiamo nello stesso modo. Inoltre, vi sono persone che, per problematiche fisiche, non riescono ad assimilare alcune categorie di nutrienti. Questo è il caso delle persone celiache che si ritrovano ad acquistare prodotti specifici. Vediamo come funzionano i buoni spesa per la celiachia e come ottenerli!

Non tutti hanno la possibilità di nutrirsi allo stesso modo. Infatti, esistono delle patologie, più o meno gravi, che portano difficoltà nell’assimilazione di particolari categorie di nutrienti.

Per consentire a queste persone una corretta terapia alimentare sono stati istituiti dei buoni spesa dedicati agli alimenti “a fini medici speciali”.

Questi buoni spesa spettano ad alcune categorie di persone, quali:

Soggetti caratterizzati da malattie metaboliche ereditarie;

Soggetti con persone con malattie neurodegenerative.

Tuttavia, quelle sopracitate non sono le uniche categorie che possono beneficiare di questi buoni spesa. Infatti, sono stati istituiti anche i buoni spesa per la celiachia e per la dermatite erpetiforme (anche in questo caso legata all’ipersensibilità al glutine).

La celiachia è una delle intolleranze alimentari maggiormente diffusa al mondo che può manifestarsi sia nei bambini che negli adulti.

Il Dr Schär Insitute definisce la celiachia come:

Un’enteropatia infiammatoria cronica scatenata in soggetti geneticamente predisposti dall’ingestione del glutine.

In questo articolo vediamo come possono essere richiesti i buoni spesa per la celiachia. Infatti, in Italia questi buoni vengono regolarmente riconosciuti qualora vengano rispettati dei requisiti. Tuttavia, il loro importo e il loro utilizzo possono variare a seconda delle diverse Regioni.

Buoni spesa celiachia: cosa sono?

Dato che, ad oggi, una vera e propria cura per la celiachia non esiste, l’unico trattamento possibile è quello di escludere dalla propria alimentazione tutti i cibi che contengono il glutine. Tuttavia, questi prodotti presentano un prezzo superiore rispetto ai corrispettivi contenenti il glutine.

È bene sottolineare comunque che, nel caso dei prodotti senza glutine, l’Italia presenta dei prezzi inferiori rispetto alla media dell’Unione Europea.

Proprio per sopperire a questa differenza di prezzo lo Stato eroga dei buoni spesa per la celiachia.

Questi buoni spesa possono essere utilizzati sia nelle farmacie che nei negozi specializzati per le intolleranze alimentari. Inoltre, si vedono sempre più spesso richiami a questi buoni anche all’interno dei centri commerciali.

Inoltre, in base alle esigenze e alle scelte di ognuno, i buoni spesa per la celiachia possono essere spesi sia in unico negozio, sia in diversi store all’interno del territorio regionale.

Buoni spesa celiachia: perché i prodotti senza glutine costano di più?

Parlando di buoni spesa per la celiachia, è doveroso fare un chiarimento importante. Infatti, è importante capire per quale motivo i prodotti privi di glutine presentano un costo superiore. In questo articolo facciamo riferimento ai prodotti senza glutine, tuttavia è bene sottolineare che lo stesso discorso vale per tutti i prodotti “free from”, quindi anche dedicati ad altre intolleranze alimentari, come il lattosio.

Dobbiamo considerare che vi sono numerosi fattori che influiscono sul prezzo finale del prodotto, quali:

Il costo delle materie prime senza glutine è più alto;

Organizzazione rigida per prevenire la contaminazione incrociata;

Costi delle certificazioni di conformità;

Non valgono le leggi di libera concorrenza del mercato.

Cosa significa? Che nonostante il numero dei soggetti celiaci possa aumentare, a nessun produttore conviene abbassare i prezzi perché lo Stato sovvenziona l’acquisto di questi beni. Dunque, dato che paga lo Stato il prezzo non varia in funzione alla domanda.

In economia politica si dice che la domanda è anelastica rispetto al prezzo.

Buoni spesa celiachia: la situazione negli altri Paesi

Come detto in precedenza, nonostante i prezzi dei beni senza glutine siano superiori a quelli dei prodotti che lo contengono, l’Italia presenta dei prezzi inferiori rispetto alla media dell’Unione Europea.

È bene ricordare che non tutti i Paesi in Europa offrono questo sussidio. Infatti, solo Malta e l’Italia garantiscono i buoni spesa per le persone affette dalla celiachia.

Nel 2016 è stato realizzato uno studio per identificare i prezzi dei prodotti senza glutine in altri Paesi europei.

È risultato che il costo medio del paniere è di 17,30 euro. In Italia il costo si aggira intorno ai 16 euro e ciò significa che il prezzo offerto in Italia è inferiore a quello della media europea.

Vi sono dei Paesi maggiormente economici sotto questo aspetto. Essi sono il Regno Unito e l’Austria che presentano un paniere di euro 10,25 e 11,85.

Invece, al contrario, esistono Paesi dove il paniere è superiore a quello italiano, come Germania e Grecia. Infatti, in questi stati il prezzo del paniere è di euro 23,97 e 23,64.

Buoni spesa: la celiachia dev’essere certificata

Per avere diritto ai buoni spesa per la celiachia e, dunque, per non pagare determinati beni di prima necessità, è fondamentale che la celiachia venga diagnosticata.

Per fare ciò il soggetto che sospetta di essere affetto dal morbo celiaco dovrà sottoporsi ad analisi del sangue specifiche e ad una biopsia dell’intestino tenue.

Infatti, se non si è in possesso di questi esami specifici, non si potrà ottenere alcun buono spesa.

Per poter beneficiare dei buoni spesa per la celiachia sarà necessario trasmettere i documenti che attestano la presenza del morbo celiaco alla ASL. Questa comunicazione potrà avvenire sia in sede che in via telematica.

Ovviamente questo step sarà necessario solo al momento della prima comunicazione. Infatti, successivamente bisognerà inoltrare solo la richiesta formale muniti di tesserino che attesta l’esenzione.

Perché la procedura sarà semi automatica? Perché purtroppo la malattia celiaca non è, ad oggi, curabile.

Buoni spesa celiachia: come e dove richiederli

Come abbiamo visto in precedenza, per poter beneficiare dei buoni spesa per la celiachia sarà necessario inviare una comunicazione alla ASL di competenza.

Tuttavia, ogni Regione ha la possibilità di variare le modalità di comunicazione e di erogazione di questi buoni spesa.

Infatti, in passato i buoni spesa erano rilasciati esclusivamente in formato cartaceo. Ad oggi, invece, molte Regioni erogano i buoni spesa per la celiachia attraverso una tessera elettronica.

Come spiegato precedentemente, sarà fondamentale munirsi di alcuni documenti al momento in cui viene effettuata la richiesta. Infatti, andranno presentati:

Certificazione medica che attesta la presenza del morbo celiaco. Essa dev’essere rilasciata da uno dei presidi dedicati all’interno del territorio nazionale;

Copia della tessera sanitaria valida;

Copia del documento di identità attuale.

Per mezzo di questo iter, al soggetto verrà rilasciato il CODICE CELIACHIA. In questo modo la persona celiaca avrà diritto ai buoni spesa che vengono erogati mensilmente.

Ciò significa che in alcune regioni non è più necessario recarsi periodicamente presso la ASL. Tuttavia, per ricevere informazioni più precise circa le modalità di comunicazione e di rinnovo dei buoni spesa, sarà necessario consultare i portali dedicati della propria Regione.

Buoni spesa celiachia: ecco gli importi che si possono ottenere

Dunque, abbiamo capito che in Italia coloro che sono affetti dal morbo celiaco ricevono dei sussidi per l’acquisto dei generi di prima necessità.

Il contributo è stato fissato dal Ministero della Salute tramite il decreto del 4 Maggio 2006. Esso si basa su criteri di età e sesso.

Tuttavia, con l’introduzione del Decreto Ministeriale del 10 agosto 2018, i parametri originari sono variati leggermente.

Vediamo quali sono gli importi per il 2021:

Nella fascia di età compresa tra 6 mesi e 5 anni, il buono mensile avrà un valore di 56 euro per maschi e femmine;

Nella fascia di età compresa tra 6 e 9 anni, il buono mensile avrà un valore di 70 euro per maschi e femmine;

Nella fascia di età compresa tra 10 e 13 anni, il buono mensile avrà un valore di 100 euro per i maschi e di 90 per le femmine;

Nella fascia di età compresa tra 14 e 17 anni, il buono mensile avrà un valore di 124 euro per i maschi e di 99 per le femmine;

Nella fascia di età compresa tra 18 e 59 anni, il buono mensile avrà un valore di 110 euro per i maschi e di 90 per le femmine;

Infine, a partire dai 60 anni, il valore del buono mensile sarà di 89 euro per i maschi e di 75 euro per le femmine.

Inoltre, in base alla regione di appartenenza, i tetti di spesa possono essere differenti. Per questo motivo, è bene consultare la propria ASL per conoscere tutte le informazioni specifiche.

Buoni spesa celiachia: limitazioni nella spesa

Quindi, ora che abbiamo capito che il costo per l’acquisto di generi alimentari per le persone celiache è superiore, vediamo dove non possono essere utilizzati questi buoni spesa.

Purtroppo, il prezzo superiore è solo uno degli ostacoli che le persone affette dal morbo celiaco devono affrontare.

Basti pensare che, oltre al prezzo più alto del paniere, spesso i prezzi vengono portati ancora di più al rialzo nelle farmacie e nei negozi specializzati rispetto alla grande distribuzione.

Questo si traduce in un disagio in più per tutti quei celiaci che, per regolamento regionale, possono spendere i loro buoni solo all’interno di farmacie e negozi specializzati.

Infatti, come detto in precedenza, la spendibilità del buono varia da Regione a Regione.

Altro fattore di disagio e limitazione è dato quando una persona celiaca vuole mangiare fuori casa. Infatti, per questa persona il pasto sarà molto più dispendioso in quanto l’oscillazione dei prezzi può essere notevole.

Inoltre, proprio a causa del Covid-19, molte persone si sono trovate al di fuori della propria regione di residenza. In questo modo, queste persone non potevano beneficiare del loro buono spesa.

Buoni spesa celiachia: la situazione attuale in Italia

Nonostante ci troviamo ancora in un contesto dove ogni regione opera a sé, sempre più Regioni stanno adottando il buono spesa digitale. Inoltre, il Ministero della Salute sta cercando sempre più di spingere per la cosiddetta circolarità tra le regioni. Ciò significa la possibilità di spendere il buono anche al di fuori della propria regione di residenza.

Le regioni che, ad oggi, utilizzano ancora buoni cartacei sono cinque:

Abruzzo;

Campania;

Molise;

Sardegna;

Sicilia.

Le altre regioni hanno adottato il buono spesa digitale, eccetto la Basilicata ed il Trentino che ultimano comunque sistemi alternativi, quali denaro su carta prepagata o accredito in conto corrente.