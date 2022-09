Buoni spesa da 50€ per tutti spendendo 3€, pazzesco regalo solo in questo supermercato 

Buoni spesa da 50 euro pronti per entrare nelle tasche degli italiani. Basta mettere nel carrello prodotti dal costo di almeno 3 euro per avere la possibilità di ricevere in regalo fino a 100 buoni. Ecco qual è questo supermercato promotore della ghiotta iniziativa e come partecipare alla stessa.

Buoni spesa da 50 euro pronti per entrare nelle tasche degli italiani. Basta mettere nel carrello prodotti dal costo di almeno 3 euro per avere la possibilità di ricevere in regalo fino a 100 buoni. Scopriamo subito qual è questo supermercato promotore della ghiotta iniziativa e come partecipare alla stessa.

Inutile negarlo: gli italiani avvertono sempre di più il peso della crisi economica causata prima dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, poi accentuata dagli effetti prodotti dalla guerra Russia Ucraina.

Bollette salate, aumento incontrastato dei prezzi dei beni di consumo e caro carburante spingono le famiglie italiane a cogliere al volo qualsiasi opportunità di risparmio che si presenta all’orizzonte.

Il risparmio maggiore si ricerca soprattutto al supermercato: fra uno scaffale e l’altro, un prodotto e un altro, è sulla spesa che gli italiani cercano di stringere la cinghia per arrivare a fine mese sani e salvi.

Fortunatamente, le catene di supermercati più gettonate in Italia hanno deciso di venire incontro alle esigenze di risparmio dei propri clienti mettendo in campo delle vere e proprio offerte, alcune delle quali molto ghiotte.

In verità, i clienti sono sempre al centro dell’attenzione di qualsiasi supermercato poiché fonte di guadagno. Essere un cliente fedele, infatti, ripaga in maniera importante e questo è risaputo da chi ha nelle mani la direzione aziendale.

Per questo motivo, spesso e volentieri, i supermercati attuano delle strepitose compagne di marketing, molto interessanti, nell’intento di premiare i clienti più affezionati e renderli ancora più fedeli all’azienda.

E proprio questo orientamento è seguito da un noto supermercato con sedi sparsi in lungo ed in largo per l’Italia: un regalo pazzesco vi attende se andate a fare la spesa in una filiale di una nota catena della grande distribuzione alimentare.

Per la precisione, spendendo solo 3 euro ti aspettano fino a 100 buoni spesa di 50 euro in regalo.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito qual è questo supermercato e quali sono i prodotti da mettere nel carrello della spesa per accedere al regalo.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Buoni spesa da 50€ per tutti spendendo 3€, pazzesco regalo solo in questo supermercato

Come anticipato in apertura di articolo, ogni supermercato ha a cuore i propri clienti perché fonte di entrate non di certo da sottovalutare. Per questo motivo, almeno quelli più noti, sfornano volantini ricchi di offerte, premi e regali, accessibili solo ai clienti più fedeli, oltre a fornire un’attenta assistenza che accompagna tutti i clienti in ogni fase di acquisto.

Ma veniamo a noi. A questo punto viene spontaneo dare una risposta al seguente quesito: qual è questo supermercato che rilascia Buoni spesa da 50 euro a fronte di acquisti di specifici prodotto al prezzo di 3 euro?

Il pazzesco regalo è fruibile solo nei discount a marchio MD. La famosa catena di origine tedesca, con numerosi punti vendita dislocati in Italia, sta promuovendo un’interessante iniziativa che va oltre i classici sconti praticati con una certa frequenza su determinati prodotti.

Per meglio intenderci, non stiamo parlando di offerte da sfruttare per l’acquisto di specifici prodotti, ma dell’erogazione di Buoni spesa variabili nell’importo da un minimo di 10 euro ad un massimo di 50 euro.

Buoni spesa da 50 euro, ecco quali sono i prodotti acquistare al supermercato spendendo 3 euro

Nello specifico, ogni supermercato MD offre la possibilità ai propri clienti di acquistare la Coca Cola Zero o Regular da 1,75 litri o la lattina da 500ml, la Sprite e la Fanta in lattine da 500 ml spendendo 3 euro.

L’acquisto di questi prodotti autorizza la partecipazione ad un concorso che mette in palio fino a 100 Buoni spesa del valore massimo di 50 euro.

Ma non è finita qua. Qualsiasi supermercato MD aderente all’iniziativa offre ai clienti un pazzesco regalo in alternativa ai Buoni spesa da 50 euro: tutti i giorni i fortunati vincitori potranno aggiudicarsi un forno per pizza marchiato Ariete, tra i 10 messi in palio quotidianamente.

Riassumendo il tutto, acquistando 3 euro di queste bibite a scelta presso in supermercato MD locato in Italia, una volta generato lo scontrino alla cassa, si può partecipare all’estrazione dei Buoni spesa da 50 euro o del forno Ariete in regalo come da promozione.

Come ottenere i Buoni spesa da 50 euro in regalo dai supermercati MD

Non ci resta che terminare la nostra disamina sul pazzesco regalo offerto da qualsiasi supermercato MD analizzando come si possono ottenere i Buoni spesa da 50 euro.

Una volta pagati i prodotti acquistati alla cassa, basta inviare al numero 320/2041915 un sms o un messaggio WhatsApp contenente tutti i dati indicati sullo scontrino, separati da un asterisco: data, numero scontrino, orario di emissione, importo complessivo, numero di matricola cassa o codice RT.

Comunicati i dati relativi allo scontrino degli acquisti fatti presso il supermercato MD, il vincitore riceverà un sms in caso di vincita dei 100 Buoni spesa del valore di 50 euro e del forno Ariete per la pizza.

