Buoni spesa giugno 2022 ancora disponibili per la tua famiglia: se possiedi un ISEE basso, puoi ancora ottenere dei bonus spesa fino a 800 euro per gli acquisti di beni alimentati, farmaci o per pagare le bollette. La domanda online è da presentare al tuo Comune di residenza. Ecco quali sono i bandi attivi e le città dove richiedere i buoni spesa a giugno 2022.

Nuovi buoni spesa a giugno 2022 per la tua famiglia: si possono ottenere fino a 800 euro dal proprio Comune di residenza per l’effettuazione della spesa alimentare, per gli acquisti in farmacia e talvolta anche per il pagamento delle bollette.

Sono parecchi i Comuni che hanno confermato i buoni spesa a giugno 2022 per le famiglie che soffrono di difficoltà economica: se hai un ISEE basso e risiedi in una di queste città, puoi inviare la tua domanda online per ottenere i voucher.

Quali sono i Comuni che prevedono un bando di assegnazione dei buoni spesa a giugno 2022? Ecco l’elenco delle città presso le quali si possono ancora richiedere i bonus spesa 2022.

Buoni spesa giugno 2022: in quali Comuni sono attivi?

Anche a giugno 2022 puoi ancora richiedere i buoni spesa 2022 al tuo Comune di residenza: ci sono ancora dei bandi attivi per le famiglie con ISEE basso. La domanda si può presentare esclusivamente online.

Quali sono le città che prevedono buoni spesa fino a 800 euro a famiglia per risparmiare sulla spesa alimentare, sui farmaci e sulle bollette di luce e gas? Ecco una lista completa:

Nettuno, domanda online entro il 24 giugno 2022;

Caltagirone, domanda online entro il 15 giugno 2022;

Novate Milanese, domande online entro il 30 settembre 2022;

Jesolo, nuova iniziativa del Comune per l’estate.

Vediamo ora, città per città, quali sono i requisiti di accesso ai buoni spesa di giugno 2022, quali sono le scadenze e quanto si può ottenere. La guida completa.

Buoni spesa giugno 2022: guida completa ai voucher per famiglie

I buoni spesa 2022 sono uno strumento essenziale per tutte le famiglie che si trovano in difficoltà a fine mese: gli aumenti registrati sui generi alimentati e beni di prima necessità, l’incremento de costi dell’energia elettrica e del gas, e il continuo rialzo dei prezzi di benzina e diesel stanno mettendo a dura prova tutti gli italiani.

Introdotti nel periodo di pandemia, i buoni spesa sono stati confermati anche a giugno 2022, ma solo in alcune città: si tratta di fondi residui dell’ultimo decreto Sostegni bis.

Alcune città hanno messo a disposizione dei buoni spesa fino 800 euro per le famiglie, il cui importo può variare in funzione della composizione del nucleo familiare, delle disponibilità economiche e di altri fattori stabiliti dagli appositi bandi comunali.

Ogni bonus spesa può essere utilizzato presso i punti vendita convenzionati (negozi, store, supermercati, farmacie), e talvolta anche per sostenere le spese per le bollette di luce e gas. In alternativa, esistono i bonus sociali di Arera.

Buoni spesa 2022 a Nettuno, 500 euro a famiglia: domanda online al 24/06

Partiamo subito con il primo Comune che ha confermato i buoni spesa per giugno 2022: a Nettuno i cittadini possono ancora ottenere dei bonus fino a 500 euro per effettuare gli acquisti di generi alimentari presso i punti vendita convenzionati.

Quali sono i requisiti e gli importi per accedere ai buoni spesa del Comune di Nettuno?

Anzitutto, come per ogni bando che si rispetti, è necessario possedere la residenza entro i confini comunali, oltre alla cittadinanza italiana o il possesso di un regolare permesso di soggiorno (per i cittadini extra comunitari).

È stato posi fissato un requisito reddituale per dare la precedenza a tutte le famiglie che soffrono di difficoltà economica: il limite ISEE per ottenere i buoni spesa 2022 è fissato a 10.000 euro.

È importante non beneficiare di altri sostegni al reddito quali RdC, Rem, Naspi, o cassa integrazione.

Gli importi dei buoni spesa 2022 possono variare in base alla composizione del nucleo familiare:

150 euro per una singola persona;

250 euro per due persone;

350 euro per tre persone;

450 euro per quattro persone;

500 euro per cinque o più persone.

La domanda per i buoni spesa 2022 si può presentare solo fino al 24 Giugno 2022.

Buoni spesa 2022 a Caltagirone, 800 euro a famiglia: domanda online al 15/06

Anche il Comune di Caltagirone ha confermato la possibilità di ottenere dei buoni spesa fino al 15 giugno 2022: la domanda si può presentare esclusivamente online.

Grazie a questi bonus spesa, le famiglie che si trovano in difficoltà economica possono ottenere un contributo economico utilissimo per l’effettuazione della spesa alimentare.

Anche in questo caso gli importi dei buoni spesa possono variare come segue:

300 euro per una sola persona;

400 euro per due persone;

600 euro per tre persone;

700 euro per quattro persone;

800 euro per cinque o più persone.

Per verificare i requisiti e tutti i limiti di reddito per accedere ai voucher è possibile consultare l’avviso pubblico sul sito web del Comune.

Buoni spesa 2022 a Novate Milanese, 650 euro a famiglia: domanda online al 30/09

Il Comune di Novate Milanese ha confermato la possibilità di ottenere i buoni spesa anche a giungo 2022 per tutte le famiglie che soffrono di difficoltà economiche. Valutando le disponibilità economiche (ISEE) e la composizione del nucleo familiare, verranno indicati i beneficiari dei buoni spesa tramite la composizione di apposite graduatorie.

I requisiti per poter ottenere i buoni spesa 2022 sono il possesso della residenza entro i confini del Comune di Novate Milanese (con permesso di soggiorno per i cittadini entra comunitari), e la titolarità di un ISEE non superiore a 20.000 euro.

È altresì necessari trovarsi in stato di necessità in seguito alla perdita del lavoro, sospensione o cessazione dell’attività, decadenza dai requisiti di accesso RdC.

Quali sono gli importi dei buoni spesa del Comune di Novate Milanese?

Tramite un punteggio assegnato in base all’ISEE e in base alla composizione del nucleo familiare, vengono determinati le graduatorie.

I voucher possono avere i seguenti importi:

300 euro fino a due componenti;

500 euro da tre a quattro componenti;

600 euro per cinque componenti;

650 euro per sei o più componenti.

Per ogni bambino di età inferiore a 3 anni è previsto un incremento di 50 euro, mentre in presenza di persone titolari di invalidità è previsto un incremento di ulteriori 50 euro.

La domanda per i buoni spesa del Comune di Novate Milanese si può presentare fino al 30 settembre 2022.

Buoni spesa 2022 a Jesolo: l’iniziativa singolare del Comune

Un’iniziativa del tutto singolare è quella prevista dal Comune di Jesolo, dove i buoni spesa 2022 – non validi per l’effettuazione della spesa alimentare – vengono erogati a coloro che rimettono a disposizione il proprio ombrellone, prenotato con abbonamento stagionale, nelle giornate in cui non hanno la possibilità di recarsi in spiaggia.

Si avvicina l’estate e molti ricercano un hotel, un posto in spiaggia e un momento di relax: quell’ombrellone vuoto, nonostante la prenotazione, potrebbe essere tuo.

Tutti coloro che cederanno il proprio ombrellone prenotato nelle giornate in cui non hanno la possibilità di recarsi in spiaggia, possono ottenere un buono spesa utilizzabile anche nella stagione 2023 per effettuare acquisti giornalieri, oppure per sottoscrivere un nuovo abbonamento stagionale. Come funziona e a quanto ammonta?

L’importo del bonus spesa aumenta all’aumentare delle giornate cedute a terzi, per un importo pari al 50% del prezzo di listino. Tutti i posti rimasti liberi verranno comunicati e segnalati attraverso un’apposita applicazione.

Un’idea completamente nuova e rivoluzionaria quella promossa da Jesolo Turismo, limitatamente ai propri stabilimenti balneari, Oro Beach e Green Beach.

Buoni spesa giugno 2022: boom le richieste e prezzi in aumento

Negli ultimi mesi, in conseguenza dello scoppio della guerra in Ucraina e per le ripercussioni della pandemia sulle famiglie, sono aumentate le richieste di bonus spesa 2022. Per quale motivo?

Non solo i prezzi dei generi alimentari sono aumentati, ma con essi anche le bollette e il costo del carburante: ogni famiglia è alla ricerca di occasioni di risparmio.

I buoni spesa 2022, quindi, si sono confermati come strumento necessario ed essenziale per sostenere la ripresa economica delle famiglie, oltre a fornire un aiuto concreto a tutti coloro che si trovano in difficoltà.