Famiglie in difficoltà, con reddito basso e residenza in questi Comuni italiani. Sono i requisiti di base per poter ottenere i nuovi buoni spesa da distribuire nel mese di luglio 2022. Per scoprire dove è possibile trovare dei bonus a luglio, attivati in favore dei cittadini, il consiglio è innanzitutto quello di monitorare il sito web del comune in cui si risiede. Ecco dove trovare i prossimi buoni spesa in distribuzione, del valore in media di 500€ a famiglia.

I fondi per questi sussidi alle famiglie non sono stati rinnovati, dopo il decreto Sostegni bis, pertanto i Comuni che hanno la possibilità di erogarli lo devono al fatto di avere ancora risorse disponibili a tale scopo.

Motivo per cui, per scoprire dove è possibile trovare dei buoni spesa a luglio, attivati in favore dei cittadini, il consiglio è innanzitutto quello di monitorare il sito web del comune in cui si risiede.

Ecco dove trovare i prossimi buoni spesa in distribuzione, del valore in media di 500€ a famiglia.

Buoni spesa luglio 2022 ancora attivi in questi Comuni

Molise, Marche, Liguria, Emilia Romagna ma anche Milano e molte altre città del Nord Italia, nonché una serie di piccoli comuni (per i quali occorre verificare caso per caso), in cui ci sono ancora fondi disponibili, dovuti proprio al fatto che il numero degli abitanti è esiguo.

Un esempio su tutti è rappresentato dal comune di Trivento (provincia di Campobasso, Molise), paese di circa 5 mila abitanti, dove sono stati confermati nuovi buoni spesa da richiedere entro il 31 luglio 2022.

In base al reddito e al numero dei componenti familiari, si stila la graduatoria che permette di assegnare i buoni, che vanno da un minimo di 250€ a un massimo di 750€, per una media dunque di 500 euro a nucleo familiare.

Per ciò che riguarda la Liguria, ci spostiamo nella località di Arcola in provincia di La Spezia, comune di poco più di 10 mila abitanti che, a partire dal 1° luglio 2022,ha attivato un’interessante misura in favore delle famiglie che hanno appena festeggiato l’arrivo di un nuovo nato.

Si tratta di un buono spesa del valore di circa 200€, la cosiddetta Carta Auguri oppure Carta nuovi nati. Il minimo erogabile una tantum è di 150€, che però può arrivare fino a 200€ per le famiglie con Isee non superiore a 12.000 euro.

Appena ripartita la distribuzione dei bonus spesa anche nelle Marche, più precisamente a Macerata, al cui link rinviamo alla lettura di tutte le informazioni dettagliate in merito alla misura.

Da richiedere, fino al 31 luglio, anche i buoni spesa a Piacenza

Da segnalare anche l’iniziativa messa in atto dalla catena di grande distribuzione Esselunga che a Milano, e in tutte le principali città del Nord Italia, regala buoni benzina a chi fa la spesa alimentare nei propri supermercati.

Chi ha diritto al bonus spesa: ecco i requisiti delle famiglie beneficiarie

In linea di massima, i buoni spesa si assegnano alle famiglie più povere. Il requisito basso però non è l’unico fattore discriminante. Infatti, per la distribuzione degli aiuti, si tiene in considerazione anche il numero di componenti a carico, ai fini della elaborazione della graduatoria.

Il fatto di avere figli però non è determinante. Infatti, è possibile assegnare i buoni spesa anche a coppie in difficoltà oppure a single che si sono ritrovati, da un giorno all’altro, senza lavoro.

Il requisito di base, da cui invece non si può prescindere, riguarda il fatto che il beneficiario dei buoni spesa non deve risultare percettore di altri sussidi già a carico dello Stato, quale è ad esempio il reddito di cittadinanza oppure la Naspi e via di seguito.

Ovviamente, al fine della presentazione della domanda, il diretto interessato deve avere la residenza nel comune a cui richiede la prestazione.

Ai fini dell’assegnazione, spesso il bando riporta anche il limite Isee da non superare, il quale è normalmente basso.

Spesso si tiene conto anche della giacenza media sul conto corrente, della situazione patrimoniale (se ad esempio si deve pagare la rata del mutuo oppure un affitto di casa) e della situazione lavorativa in cui versano i componenti della famiglia, in quel momento.

Come funziona il bonus spesa 2022

Per presentare la domanda relativa all’erogazione dei bonus spesa, il consiglio è di leggere le modalità riportate nell’apposito bando.

Di solito è necessario compilare e inviare un modulo online mentre, ad esempio nei comuni più piccoli, è l’amministrazione stessa che è in grado di individuare le famiglie più bisognose (che in alcuni casi, sono già seguite dai servizi sociali).

Nel momento in cui si chiudono le domande, allora si pubblica una graduatoria sul sito ufficiale del comune (che ovviamente è anonima, dal momento che il riferimento è un codice o il numero di protocollo abbinato alla pratica). In alternativa, è un funzionario comunale che contatta direttamente la famiglia interessata.

Una volta ottenuta la conferma di assegnazione del buono a proprio favore, si riceve il voucher via mail oppure si ritira il buono cartaceo, da spendere poi nei punti vendita convenzionati.

Gli operatori comunali forniscono tutte le informazioni relative ai luoghi in cui poter spendere i buoni, notoriamente supermercati ma anche farmacie. Inoltre, è possibile utilizzare una parte del valore del contributo anche per il pagamento delle utenze.