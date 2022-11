Nuovi buoni spesa novembre a disposizione, anche fino a 500€ a famiglia. Solo pochi requisiti da rispettare e modalità molto semplici per fare domanda. Ecco dove richiederli, in vista delle festività natalizie.

Nuovi buoni spesa novembre a disposizione, anche fino a 500€ a famiglia. Solo pochi requisiti da rispettare e modalità molto semplici per fare domanda. Qui di seguito forniamo tutte le informazioni necessarie per poterne fare richiesta.

Il periodo delle festività si avvicina e poter contare anche su un piccolo aiuto economico senza dubbio non dispiace a nessuno.

Soprattutto alla luce dell’attuale situazione economica che nel nostro Paese sta seriamente minando la serenità di molte famiglie. Prima con la pandemia, poi con la guerra quasi confinante, l’inflazione e il carovita hanno messo in ginocchio molte realtà familiari.

Motivo per cui, soprattutto a livello locale, si cerca di aiutare perlomeno le famiglie più bisognose o numerose, anche tramite buoni spesa per l’acquisto di alimenti o comunque generi di prima necessità.

Ecco dove è possibile fare domanda per i buoni, per quanto riguarda il mese di novembre in corso.

Buoni spesa novembre: in questo comune arriva il bonus natalizio fino al 6 gennaio

Si tratta di buoni natalizi che l’amministrazione comunale ha deciso di distribuire tra le famiglie più disagiate, dal punto di vista economico.

Precisamente ciò avviene a Gissi, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Qui, entro il 25 novembre, è possibile inviare la propria domanda per ricevere un aiuto economico da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari ma anche farmaci oppure vestiti.

Ma non solo. Infatti sono molti gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa e, grazie a questi speciali buoni spesa novembre, è possibile anche acquistare articoli per

la prima infanzia, testi scolastici e materiale didattico, prodotti per la scuola e l’istruzione, prodotti per l’igiene della persona e della casa oppure per praticare attività sportiva.

Ogni buono avrà il proprio valore nominale, assegnato in base alle esigenze del singolo nucleo familiare e al numero dei componenti ed avrà la data di scadenza del 6 gennaio, termine ultimo entro il quale spenderlo.

Per poter inoltrare la propria richiesta è possibile recarsi direttamente presso gli uffici comunali oppure utilizzare questi indirizzi email per inviare la domanda: protocollo@comune.gissi.ch.it – comune.gissi@legalmail.it

I buoni spesa natalizi di Gissi non sono invece utilizzabili per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, tagliandi per giochi a premi, lotto e lotterie, apparecchi multimediali e tecnologici, articoli di profumeria, generi alimentari e per la cura degli animali.

Buoni spesa novembre e pagamento delle utenze a Voghera. Isee inferiore a 5.000€

Ci spostiamo nel comune di Voghera, in cui l’amministrazione comunale ha varato dei bonus spesa per generi di prima necessità ma anche il pagamento delle utenze nonché dei canoni di locazione per chi vive in alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il requisito da rispettare, oltre alla residenza in città, è quello di avere un’attestazione Isee che non superi i 5.000€ annui.

L’iniziativa va a replicare quella già messa in atto quest’anno e che ha accolto centinaia di domande da parte di altrettante famiglie bisognose.

Per quanto riguarda le modalità da seguire per inviare la domanda, si hanno a disposizione due possibilità.

La prima è di recarsi personalmente presso i servizi sociali del comune, per consegnare la richiesta. La seconda è di inviare il modulo presente su www.comune.voghera.pv.it all'indirizzo contributi@comune.voghera.pv.it.

Il termine per inviare le domande scade il 30 novembre.

10.000€ di buoni spesa novembre in questo comune dell’Emilia Romagna

Un’iniziativa interessante vede protagonista la cittadina di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia.

Qui a partire dal 13 novembre e fino al 4 dicembre, chi si reca nei negozi convenzionati per fare la spesa e acquistare prodotti di vario genere, per ogni 15 euro in scontrino riceve un biglietto per l’estrazione a premi dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, che si terrà nella piazza centrale del paese.

In palio ci sono ben 500 buoni spesa, da utilizzare poi durante tutto il periodo festivo, per poter fare acquisti e comprare anche regali di Natale, sempre scegliendo i prodotti all’interno degli esercizi convenzionati.

L’iniziativa si chiama Illumina il Natale e ha lo scopo di incentivare il commercio all’interno della città, quindi sul territorio, a discapito di quello online, oramai diventato di massa.

Il vincitore del buono spesa ha un voucher da poter spendere per sé ma incentivando lo shopping nei negozi convenzionati si aiutano anche le tante famiglie che vivono con gli introiti di queste piccole realtà commerciali.

Bonus natalizio per pagare le utenze: come funziona a Corbetta, Milano

Quest’anno, vista la necessità di risparmiare energia e le difficoltà economiche crescenti per i cittadini, il sindaco di Corbetta ha deciso di non accendere le luminarie nel centro della città ma di stanziare quei fondi per aiutare le famiglie più deboli a pagare le utenze.

Un bonus di Natale dunque che rappresenta un aiuto concreto per tutti coloro che ormai si trovano a dover decidere se pagare le bollette oppure mettere insieme pranzo e cena per la famiglia.

Il sindaco rassicura comunque che il Natale in città “si sentirà”: infatti verrà organizzato un evento, con tanto di luci, sia per grandi che per piccini.

Le iniziative come queste si moltiplicano soprattutto con l'avvicinarsi delle feste, motivo per cui il consiglio è di monitorare quelle indette presso il proprio comune di residenza.

Qui a seguire invece i comuni che danno un contributo per il pagamento degli affitti.