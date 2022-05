Nuovi buoni viaggio per tutti e senza ISEE: fino a 120 euro da spendere per spostarsi in moltissime città italiane, da Nord e Sud. I Comuni li hanno confermati anche nel 2022, con alcune novità. Come funzionano i buoni viaggio e per quali mezzi si possono utilizzare?

Tornano i buoni viaggio anche nel 2022, per tutti e senza ISEE: di che cosa si tratta?

Moltissimi Comuni italiani, da Nord a Sud, hanno approvato nuove iniziative per favorire gli spostamenti delle persone, soprattutto in un periodo in cui i prezzi dei carburanti sono in aumento. Tutti possono richiedere dei buoni viaggio fino a 120 euro senza ISEE: come?

Se ami viaggiare, vuoi goderti l’estate visitando nuove città, solo in Italia, puoi ottenere dei buoni viaggio 2022 per spostarsi gratis ovunque. I buoni viaggio, infatti, permettono di ottenere un rimborso fino al 100% delle spese sostenute, oppure ti assicurano uno sconto del 50% sulla spesa.

Quali sono i Comuni che regalano a tutti i residenti la possibilità i buoni viaggio 2022? Ecco una guida completa per capire come funzionano, a chi spettano e come si possono richiedere. La domanda scade al 31 dicembre 2022!

Buoni viaggio fino a 120 euro per spostarsi in Italia: novità 2022!

Nuove occasioni di risparmio per la tua estate! Non solo è stato confermato il bonus vacanze 2022 – per ottenere un weekend gratis presso una delle Regioni più belle d’Italia –, ma sono in arrivo anche nuovi buoni viaggio per tutti i cittadini, senza ISEE e senza limiti patrimoniali. Di che cosa si tratta?

Come avvenuto nel periodo immediatamente successivo alla pandemia, i Comuni italiani hanno confermato nuovi aiuti per il settore dei trasporti. Non solo il bonus trasporti fino a 60 euro confermato dal Governo Draghi, ma anche nuovi buoni viaggio per spostarsi tra le città italiane sfruttando i taxi.

I buoni viaggio, o bonus taxi 2022, sono stati confermati in moltissimi Comuni non solo per i cittadini italiani, ma anche per gli stranieri. Sono privilegiate, naturalmente, le categorie di soggetti fragili, gli anziani over 65, le donne in gravidanza.

Scendiamo più nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa sono e come funzionano i buoni viaggio: si possono ottenere sconti interessanti per spostarsi in città.

Buoni viaggio confermati per il 2022 per tutti e senza ISEE: come funzionano?

Come funzionano i buoni viaggio 2022? Questi bonus taxi consistono in voucher dal valore variabile – in base a quanto stabilito da ciascun singolo Comune – utilizzabili per le corse in taxi presso tutto il territorio comunale. In alcune città, per esempio, si possono ottenere dei rimborsi totali sui costi di viaggio.

Il rimborso dei buoni viaggio varia dal 50% fino al 100%: generalmente gli importi non devono essere superiori a 20 euro per ciascun voucher.

Facciamo un esempio. Se prendo un taxi e percorro una tratta al costo di 50 euro, grazie ai buoni viaggio potrò godere di uno sconto di 20 euro sul totale. Se, invece, la mia tratta ha un costo pari a 20 euro, potrò godermi il viaggio totalmente gratuito grazie al bonus taxi.

I buoni viaggio sono validi solo per gli spostamenti sui taxi o sui mezzi a noleggio con conducente: non tutti possono ottenerli. Vediamo quali sono i requisiti richiesti per ricevere i buoni viaggio 2022.

Buoni viaggio fino a 120 euro senza ISEE: chi può ottenerli?

In prima battuta si potrebbe pensare che i buoni viaggio sono delle misure che si rivolgono a tutti: infatti, si tratta di voucher da richiedere senza ISEE nella maggior parte dei casi. Talvolta, invece, i singoli Comuni prevedono delle agevolazioni soltanto per i nuclei familiari che possiedono redditi bassi.

Non solo: esistono anche delle categorie di soggetti che hanno la precedenza rispetto al resto dei cittadini, in virtù della loro età o delle loro problematiche.

Per esempio, i buoni viaggio sono sempre garantiti agli anziani con più di 65 anni, oppure alle persone che soffrono di disabilità accertata. Possono godere del rimborso fino al 100% sul viaggio in taxi anche le donne in gravidanza e i soggetti fragili. Talvolta esistono anche delle agevolazioni per i nuclei familiari in possesso di redditi bassi, oppure per i genitori con figli piccoli a carico.

Analizziamo i buoni viaggio attualmente previsti in quattro città italiane: Napoli, Torino, Padova e Monza.

Puoi verificare tu stesso se il tuo Comune ha aderito all’iniziativa dei bonus taxi 2022: per farlo ti basterà recarti sul sito web ufficiale della tua città e cercare l’apposito bando.

Buoni viaggio fino a 120 euro a Napoli: per chi e come richiederli

Grazie alla delibera 88 del 18 marzo 2022, l’amministrazione comunale di Napoli ha esteso la validità dei buoni viaggio – in scadenza lo scorso anno – fino al 31 dicembre 2022. Che cosa significa?

Tutti coloro che hanno ottenuto i bonus taxi nel periodo di Covid, potranno utilizzare i voucher fino alla fine dell’anno in corso. Non solo: il nuovo bando approvato con delibera introduce anche alcune importanti novità.

Anzitutto, ogni buono prevede uno sconto fino al 100% del prezzo della corsa, fino a un limite massimo di 20 euro per ogni voucher. In totale si possono ottenere fino a 120 euro di buoni viaggio.

Inoltre, i buoni viaggio potranno essere richiesti sia dagli anziani over 65, sia dalle persone fragili, comprese anche le donne incinta, i genitori con figli a carico nati dopo il 1° gennaio 2018, e le persone economicamente danneggiate dal Covid-19. Sono rimasti esclusi, infine, i nuclei familiari all’interno dei quali è stato registrato un lutto a causa del Covid.

L’erogazione dei buoni avverrà in modo simile a quanto previsto per i bonus spesa: sarà rilasciato un apposito Pin direttamente dal Comune.

Buoni viaggio a Torino: sconti sui taxi per anziani e fragili

Spostiamoci ora nella città di Torino, dove i buoni viaggio sono stati confermati dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Come funzionano e a chi spettano?

I bonus taxi permettono di ottenere uno sconto del 50% sul costo della corsa, entro un limite di 20 euro ciascuna. Si possono richiedere senza limiti ISEE.

I buoni viaggio spettano – anche in questo caso – agli anziani con più di 65 anni, alle persone fragili, ai disabili con invalidità riconosciuta almeno al 65%, e a coloro che soffrono di gravi malattie accertate che necessitano di cure continuative. Possono ottenere i buoni viaggio anche le donne in stato di gravidanza e i nuclei familiari assistiti dai Servizi Sociali.

Buoni viaggio a Padova: sconto del 50%. Per chi?

Arriviamo ora alla città di Padova, dove i buoni viaggio sono stati confermati solo per alcune categorie di cittadini.

Possono ottenere i voucher sia gli anziani over 65, sia le persone disabili, impedite, o con mobilità ridotta. Non solo: anche le donne in gravidanza oppure tutte le donne che hanno necessità di spostarsi nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 6 del mattino. Via libera anche alle richieste da parte del personale medico e/o sanitario, e dai familiari che devono recarsi in carcere per le visite.

Ogni voucher permette di ottenere un rimborso del 50% sul costo del viaggio, sempre entro un limite di 20 euro ciascuno. Ogni beneficiario ha diritto a ricevere un pacchetto di 20 buoni viaggio al mese, da utilizzare per spostarsi in taxi o con auto a noleggio con conducente.

Buoni viaggio a Monza: voucher e sconti fino a 20 euro

Infine, anche la città di Monza ha confermato nuovi buoni viaggio per alcune categorie di cittadini: oltre alla residenza all’interno del Comune, è necessario essere maggiorenni, over 60, disabili, donne in gravidanza, oppure persone con ridotta mobilità o affette da gravi malattie.

Il rimborso spetta sempre nella misura del 50% fino a un massimo di 20 euro: ogni voucher è utilizzabile per tutto il 2022. Le erogazioni avvengono sino a quando sono disponibili risorse, in ordine cronologico a partire dal giorno di presentazione della richiesta.