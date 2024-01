Poste Italiane da la possibilità di sottoscrivere e regalare, ad un figlio o a un nipote un Buono fruttifero postale, un libretto ma anche i nuovi piani di accumulo: ecco il migliore da regalare in questo 2024

Il Buono fruttifero postale, i libretto postale e i nuovi piani di accumulo sono gli strumenti di gestione del risparmio offerti da Poste Italiane.

Questi sono stati da sempre scelti anche come ottimi regali per figli, nipoti e amici in occasioni di nascita, battesimi ed altre occasioni.

Negli anni passati, nonni, zii e genitori aprivano e regalavano ai piccoli della famiglia questi strumenti di Poste Italiane con l’obiettivo di mettere da parte qualche risparmio per le spese future dello stesso beneficiario-

Per tanto tempo i buoni fruttiferi postali ma anche i libretti sono stati usati anche e soprattutto per offrire un’adeguata educazione finanziaria al fine di un’attenta e oculata gestione dei risparmi.

Ancora oggi, buoni e libretti vengono scelti dai genitori nonni e zii come regalo di nascita, battesimo ma a questi si aggiungono i nuovi piani di accumulo sempre offerti da Poste Italiane.

Allora quale scegliere in questo 2024? Ecco i migliori da sottoscrivere e regalare subito.

Buono fruttifero, libretto o piani di accumulo? Questi i migliori da regalare nel 2024

Genitori, nonni e zii sogna sempre un futuro migliore per i propri ragazzi: investire sul futuro dei minori è sempre auspicabile al fine di dare la possibilità ai ragazzi di realizzare i propri sogni.

Negli ultimi anni, con una crisi economica di non poco conto, causata da numerosi eventi concomitanti come la pandemia, la crisi tra Russia e Ucraina e l’attuale guerra tra Palestina e Israele, pochi italiani sono riusciti a mettere da parte qualche risparmio.

Lo dicono anche i dati diffusi dall’Osservatorio mensile di Findomestic: solo un italiano su quattro (37%) ha risparmiato circa l’8% delle entrate mensili e di questi solo il 35% è disposto ad investire.

Tra le soluzioni preferite i Titoli di Stato, libretti remunerati e i buoni fruttiferi postali.

Attualmente sono tante le soluzioni proposte da Poste Italiane che offrono la possibilità di sottoscrivere degli investimenti sicuri, anche per i propri figli e nipoti.

Tra le soluzioni di Poste Italiane certamente più sottoscritte ci sono i buoni fruttiferi soprattutto quelli dedicati ai minori richiedibili da un genitore o da un tutore.

Tali strumenti devono essere intestati a ragazzi fino ai 16 anni e mezzo d’età e i loro interessi maturano fino al compimento del 18esimo anno d'età.

Al momento alla scadenza offrono un rendimento lordo annuo del 6%.

Sono facilmente gestibili e come tutti gli altri buoni Fruttiferi postali non è previsto alcun costo di emissione, ne di gestione e nè di rimborso.

La durata del buoni fruttiferi postali è variabile in base all’età del soggetto minorenne a cui vengono intestati.

Libretto postale, ecco perchè regalarlo

I libretti Postali da poter regale in questo 2024 ai propri figli o nipoti sono di 3 tipologie e possono essere richiesti dai genitori, o da un tutore.

Per poter aprire tali strumenti è necessario, come per i buoni fruttiferi presentare un documento di identità ed il codice fiscale di entrambi i soggetti interessati, sia il minore che colui che vuole regalarlo.

Al momento, lo abbiamo detto, i libretti postali dedicati a minori sono di 3 tipologie, con caratteristiche differenti a seconda dell’età del ragazzo.

Poste Italiane offre la possibilità di sottoscrivere:

• "Io cresco" , dedicato ai bambini da 0 a 12 anni;

• "Io conosco" per i minori da 12 a 14 anni;

• "Io capisco" per i ragazzi da 14 a 18 anni.

Tutte è tre le soluzioni, possono essere aperte in forma anche in forma dematerializzata o cartacea.

Piano di accumulo

I piani di accumulo, ancora poco conosciuti

Tra gli strumenti di ultima generazione lanciati da Poste Italiane tra i più apprezzati dalla Generazione Z ci sono i nuovi piani di accumulo del capitale, o PAC.

Questi permettono di sottoscrivere fondi comuni di investimento o meglio di investire somme a intervalli costanti in Fondi Comuni di investimento.

Il numero di quote che si possono acquistare sono variabili in funzione del prezzo di mercato: se questo scende, con la stessa rata si riuscirà a comprare un numero maggiore se sale, se ne acquisteranno di meno.

L’unica cosa da considerare è che se si sceglie di spostare l’ investimento in un altro fondo, il ciò può comportare dei costi.

Un Piano di Accumulo come regalo di nascita o di battesimo, potrebbe essere un regalo inaspettato ma lungimirante.