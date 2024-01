Buono Risparmio Sostenibile, occhio al premio finale: ecco tutti i dettagli dell’offerta

Poste Italiane continua ad essere a passo con i tempi con un occhio attento ai clienti. Dopo l’ultimo aggiornamento dei tassi di interesse da parte della Cassa depositi e prestiti, i buoni fruttiferi postali diventano sempre più competitivi a discapito dei BTP.

Infatti dopo molti anni vissuti all’ombra dei Buoni del Tesoro, molti italiani si affidano a tali strumenti di gestione del risparmio anche in periodi come questi, di crisi economica sempre più pressante.

Dai dati diffusi negli giorni dall’Osservatorio mensile di Findomestic solo un italiano su quattro (37%) ha messo da parte circa l’8% delle entrate mensili.

Di questi solo il 35% investe in Titoli di Stato e in libretti remunerati ma tanti sono coloro che non disdegnano i buoni fruttiferi postali.

Proprio per tali motivi, Poste Italiane ha deciso di aumentare i tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali passati in poco tempo dallo 0,5 al 3,5% ma di lanciarne anche di nuovi come il Buono Risparmio Sostenibile.

Si tratta di uno strumento che certamente non spicca per il suo rendimento fisso ma offre un premio aggiuntivo alla scadenza legato alla prestazione di sostenibilità.

Scopriamo allora nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo Buono Risparmio sostenibile emesso da Poste Italiane.

Buono Risparmio Sostenibile, ecco l'offerta di Poste Italiane con premio alla scadenza

Sempre novità arrivano da Poste Italiane soprattutto in materia di gestione del risparmio. Dopo gli ultimi aumenti dei tassi di interesse da parte della Cassa depositi e prestiti si amplia la platea dei Buoni fruttiferi Postali tornati ad essere la soluzione di investimento preferita dagli italiani.

Si sa, i piccoli risparmiatori italiani hanno una bassa propensione al rischio e perciò preferiscono investire i pochi soldi risparmiati in soluzioni a breve e media scadenza tra cui i Buoni fruttiferi postali.

Numerose sono le soluzioni proposte da Poste Italiane, tra le quali spicca il Buono Risparmio sostenibile, con tasso di rendimento del 2,5% lordo l’anno ma che garantisce alla scadenza un doppio premio oltre a fare bene all’ambiente.

Il Risparmio Sostenibile, infatti, si ispira ai criteri ESG (Environmental, Social and Governance) che permettono di valutare una società in termini di sostenibilità, impatto sociale-ambientale e sulle sue scelte operative.

Il buono è di media scadenza, nel dettaglio ha una sottoscrizione valevole per 7 anni, che garantisce un rendimento fisso alla scadenza dell’2,50%.

Al momento del rimborso, vengono rimborsati sia il capitale e gli interessi maturati e un altro premio legato andamento dell’indice STOXX Europe 600 ESG-X.

Se si dovesse richiedere il rimborso prima del 1 anno, in questo caso gli interessi non verranno corrisposti ma verrà rimborsato soltanto il capitale investito al 100%.

Buono risparmio sostenibile: ecco ne dettaglio i rendimenti e cos’è l’indice STOXX Europe 600 ESG-X

Il buono risparmio sostenibile garantisce alla scadenza un tasso di interesse del 2,50% ma i rendimenti annuali saranno:

• 1° anno: 0,50%;

• 2° anno: 0,60%;

• 3° anno: 0,75%;

• 4° anno: 1,00%;

• 5° anno: 1,10%;

• 6° anno: 1,25%;

• 7° anno: 2,50%.

Dopo il 7 anno il risparmiatore otterrà oltre al capitale investito e gli interessi maturati anche un altro premio legato all’indice Stoxx Europe 600 Esg-X.

Ma cos’è l’indice STOXX Europe 600 ESG-X?

Si tratta di un paniere di società facenti parte del paniere STOXX Europe 600, uno dei principali benchmark azionari europei.

Dal paniere vengono escluse le società non conformi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda ONU 2030 e allo ESG Impact Framework di Sustainalytics. Ad essere escluse da tale paniere i tabaccai e le società coinvolte nel contrabbando di armi.

Ecco come si calcola il premio alla scadenza

Per calcolare il premio alla scadenza del Buono risparmio sostenibile, Poste Italiane spiega nel foglietto illustrativo dell’offerta:

«l’eventuale premio alla scadenza che è uguale a una partecipazione percentuale dell’andamento, se positivo, attuato dall’indice ESG (Indice STOXX Europe 600 ESG-X) nel periodo in cui si detiene il titolo. Esso è calcolato sulla base del valore nominale della cifra investita portata alla scadenza»

Naturalmente al fine di ottenere il premio l’indice deve essere positivo ed in caso di variazione nulla o negativa questo non verrà riconosciuto.