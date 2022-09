Busta paga sempre più ricca da qui a fine 2022. Arriva un aumento di 4.000 euro per alcuni lavoratori impegnati in specifiche mansioni. Una notizia accolta con gioia dagli interessati che potranno fare affidamento su soldi aggiuntivi da utilizzare come scudo contro la crisi economica attuale. Ecco chi sono questi fortunati che riceveranno più soldi sul conto corrente.

Non è un mistero: l’impennata delle bollette di luce e gas, l’aumento incontrastato dei prezzi al distributore di benzina e il progressivo lievitare dei prezzi dei beni di consumo stanno letteralmente mettendo in pericolo le tasche degli italiani sempre più costretti a stringere la cinghia per arrivare a fine mese sani e salvi.

L’aiuto maggiore su cui si possono riporre le speranze è quello di portare a casa qualche Bonus appositamente pensato dal Governo per combattere il caro vita degli ultimi mesi.

C’è però da dire che lo scenario all’orizzonte per i lavoratori non si presenta così negativo, almeno per alcune fortunate categorie a cui spetteranno più soldi in busta paga.

Si tratta sicuramente di un’anticipazione di non poco conto che offrirà man forte nell’affrontare al meglio il nuovo anno fatto di aumenti sempre più importanti e livelli di inflazione oltre l’immaginabile.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito chi sono questi fortunati lavoratori a cui spetta l’aumento in busta che andrà a rifocillare il conto corrente di ben 4.000 euro da subito e fino alla fine nell’anno in corso.

Busta paga, 4.000€ in più sul conto a questi fortunati: gioia dei lavoratori per l’aumento

Prima di vedere chi sono i fortunati destinatari che vedranno accreditarsi più soldi sul conto corrente, a titolo di aumento in Busta paga, occorre chiarire un concetto: non tutti i lavoratori potranno ricevere i 4.000 euro di aumento previsti già da ottobre.

Tale gioia sarà prerogativa esclusiva di una cerchia ristretta di lavoratori già dal prossimo mese.

Più che di un aumento nel vero senso della parola si tratta di somme a cui alcuni fortunati hanno diritto in quanto appartenenti a specifiche categorie che operano in ambito statale.

Per meglio intenderci, i 4.000 euro in più in busta paga andranno a rifocillare il conto degli interessati come arretrati dovuti e spettanti a quattro categorie statali.

A questo punto non ci resta che chiarire chi sono questi fortunati beneficiari dell’aumento fino a fine anno.

Stando alle indicazioni fornite dal Corriere della Sera, sono ben quattro le categorie di lavoratori statali che avranno modo di incassare sul conto corrente circa 4.000 euro complessivi di arretrati per prestazioni erogate nell’arco di tempo che va dal 2019 al 2021.

Nello specifico, l’aumento in Busta paga spetterà ai lavorati del settore scuola, a quelli impiegati nella sanità, oltre alla categoria dei funzionari centrali e degli enti locali.

Busta paga, 4.000 euro in più a queste categorie: ecco tutti gli importi

I primi lavoratori a ricevere l’aumento in Busta paga saranno quelli appartenenti alla categoria dei dipendenti ministeriali. Il di più sul conto corrente, però, non andrà a tutti ma solo ai fortunati che hanno firmato il contratto collettivo lo scorso maggio.

Si tratta comunque di lavoratori che hanno già ricevuto in Busta paga i 2.900 euro previsti.

Tutti gli altri, invece, potranno percepire aumento in Busta paga diversi da ottobre e fino alla fine di dicembre 2022.

Tra i fortunati un posto è occupato dai dipendenti ministeriali e dai sanitari. In questi casi l’aumento medio dello stipendio va da 2.268 euro fino a 3.135 euro (lordi).

Più ponderoso è l’aumento in Busta paga riservato agli infermieri: quanti hanno rinnovato il contratto potranno ottener da 3.777 euro 4.000 euro, 4.736 euro per la precisione.

Busta paga, meno di 4.000 euro a dipendenti comunali: quale aumento spetta

Per quanto concerne i dipendenti comunali, invece, l’aumento in Busta paga a titolo di arretrati dovrebbe arrivare sul conto dei fortunati entro la fine dell’anno, come emerso dall’accordo tra i sindacati dei lavoratori e l’Aran firmato lo scorso 5 agosto.

Le sorprese per la categoria, però, non finiscono qua.

Ciascun dipende appartenente alla categoria avrà una gioia in più nel 2022: questi vedranno aumentare la Busta paga di 100 euro lordi ogni mese.

Ma veniamo alle cifre.

I dipendenti comunali, in attesa che la situazione venga sbloccata a dicembre, potranno fruire di un aumento più basso dei 4.000 euro previsti per gli infermieri, ma pur sempre sostanzioso: la Busta paga di questi fortunati si arricchirà di un importo compreso tra i 1.444 euro e i 1.997 euro.

I lavoratori del comporto scuola (docenti). Invece, dovranno attendere la data del 7 settembre per avere qualche informazione più dettagliata circa l’aumento dello stipendio.

