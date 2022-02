Busta paga sotto i riflettori. Arrivano cattive notizie per i lavoratori: lo stipendio di febbraio 2022 subirà dei pesanti tagli. Tutto per effetto di una serie di novità introdotte dal Governo Draghi in tema Riforma fiscale. Ecco quali saranno i nuovi importi e chi rischia il taglio.

Busta paga 2022 sotto i riflettori. Questa volta solo cattive notizie per i lavoratori italiani: lo stipendio di febbraio 2022 subirà dei pesanti tagli. Tutto per effetto di una serie di novità introdotte dal Governo Draghi in tema Riforma fiscale 2022.

Agli interessata alla tematica consigliamo la visione di un interessante video YouTube di Carlo Alberto Micheli.

Nella lista delle novità e delle nuove misure contemplate nella nuova Legge di Bilancio 2022, spiccano una serie di ritocchi riguardanti il pagamento in busta paga del famigerato Bonus IRPEF 2022.

Ad unirsi alle modifiche che interesseranno già lo stipendio di febbraio 2022 vi è un ulteriore novità inserita in Manovra: l’entrata a regime dell’Assegno Unico Universale per i figli a carico.

L’agevolazione in partenza a marzo 2022, infatti, porterà ad importanti variazioni degli importi in busta paga.

Ma non è tutto. Notizie dell’ultima ora annunciano per il mese di febbraio 2022 una brutta sorpresa per i lavoratori italiani appartenenti al personale della pubblica amministrazione PA.

Lo stipendio di febbraio 2022 per i docenti cambierà negli importi.

Vediamo subito quali sono tutte le novità che andranno ad interessare gli importi della busta paga di febbraio 2022, ponendo un occhio di riguardo ai correttivi economici recentemente disposti dal Governo Draghi.

Nello specifico, analizzeremo i nuovi importi della busta paga di febbraio 2022 e la chance per le famiglie italiane di continuare a fruire, almeno per il mese in corso, di una busta paga detrazione figli 2022.

Busta paga, stipendio febbraio 2022: ecco cosa cambia! Notizie dell’ultim’ora

Come anticipato in apertura di articolo, la busta paga di febbraio 2022 riserverà molteplici sorprese ai lavoratori italiani, non tutte positive sfortunatamente. Alcune sono strettamente dipendenti dal programma di interventi messi a punto del Governo Draghi che inevitabilmente hanno portato a determinare nuovi importi circa lo stipendio del 2022.

In tal senso, possono essere d’aiuto gli approfondimenti rilasciati dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, contenuti nella circolare n. 2 del 13 gennaio 2022.

A cambiare per mano della Legge di Bilancio 2022 sono un insieme di detrazioni riconosciute in busta paga, oltre al sistema di riconoscimento del Bonus Irpef a favore dei lavoratori dipendenti e al sistema di tassazione IRPEF.

Busta paga, stipendio febbraio 2022: cosa cambia per il Bonus IRPEF da 100 euro

Il 2022 ha portato una serie di novità in ambito IRPEF. Il numero delle aliquote legato alla tassa è stato ridotto da cinque a quattro. Si è arrivati ad una rivisitazione dell’intera modalità di funzionamento delle classiche detrazione fiscali riconosciute nella busta paga 2022 e dell’ex Bonus Renzi (Bonus IRPEF da 100 euro) aggiunto sullo stipendio.

Ebbene, il Bonus IRPEF di 100 euro andrà ad arricchire lo stipendio mensile di febbraio 2022 dei lavoratori dipendenti e gli altri a seguire ma solo se gli stessi percepiscono un reddito annuale non superiore a 15.000 euro.

Tutti gli altri che invece oltrepassano tale soglia, ma rimangono nel range dei 28.000 euro, potranno fare affidamento su una nuova misura contemplata nella Manovra di Bilancio 2022: una serie di detrazioni a tetto massimo di 3.100 euro riconosciute direttamente sul reddito da lavoro dipendente.

Busta paga, stipendio febbraio: a chi spettano le detrazioni 2022

Notizie dell’ultima ora pubblicate dal sito Ipsoa, riferite proprio ai ritocchi a cui sarà assoggettata la busta paga 2022, non solo quella di febbraio ma anche quelle dei mesi successivi, evidenziano nuovi importi per le detrazioni fiscali variabili da lavoratore a lavoratore.

Nello specifico, le detrazioni subiranno un calo graduale fino ad essere totalmente azzerate se percettore della busta paga è un lavoratore dipendente con reddito annuale superiore a 50.000 euro.

Ma c’è di più, le nuove detrazioni 2022 riconosciute in busta paga spetteranno sia per redditi da lavoro dipendente o simili, sia da pensioni.

Allo stesso modo, le detrazioni in busta paga 2022 potranno essere riconosciute ai soggetti con familiari fiscalmente a carico, per le spese sanitarie contemplate all’art. 15 del TUIR, oltre che per le erogazioni liberali, mutui agrari o immobiliari e in altre circostanze.

Qualora le detrazione nella busta paga di febbraio 2022 evidenziassero importi superiori all’imposta dovuta (lorda), il trattamento integrativo continuerà ad essere percepito per un massimo di 1.200 euro.

Busta paga 2022: come funzionerà la detrazione figli per effetto dell’Assegno Unico? Le ultime

L’entrata in scienza dell’Assegno Unico Universale, richiedibile dal 1° gennaio 2022, ha portato all’introduzione di nuove disposizioni per l’elaborazione della busta paga 2022 detrazione figli.

La Legge di Bilancio 2022 ha messo nero su bianco l’introduzione dell’Assegno Unico Universale i cui pagamenti INPS sono attesi a marzo 2022.

La nuova misura rivolta alle famiglie con figli a carico andrà ad assorbire, almeno fino alla fine dell’anno in corso, tutti i Bonus famiglia, i sussidi e i contributi afferenti al nucleo familiare, detrazioni fiscali comprese.

E proprio per quest’ultime ci saranno importanti novità: l’abolizione definitiva sia delle detrazioni concesse ai nuclei familiari con uno o più figli a carico di età inferiore ai tre anni, sia quelle riconosciute alle famiglie quantitativamente più numerose, con quattro o più figli a carico.

Nulla cambia invece per le detrazioni riconosciute nella dichiarazione dei redditi: il diritto d’accesso viene conservato per le spese supportate per i soggetti a carico del cittadino, indipendentemente dall’età anagrafica dei figli.

Busta paga, stipendio febbraio 2022: cattive notizie per la PA. Ecco come cambiano gli importi

Da qualche giorno i dipendenti pubblici, forze dell’ordine, medici, personale ATA, docenti, possono consultare l’importo dello stipendio di febbraio 2022 accedendo a NoiPA, attraverso SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

E le notizie che ci arrivano sono tutt’altro che buone. Complice il conguaglio fiscale, la busta paga di febbraio per il dipendenti della PA registra nuovi importi, sfortunatamente più bassi.

Nello specifico, viene effettuato il conguaglio tra le ritenute d’acconto operate mensilmente nel corso del 2021 e l’imposta dovuta sul complesso degli emolumenti erogati nell’anno precedente.

Il conguaglio serve a quantificare le ritenute addizionali a carico dei dipendenti, oltre a quelle per i contributi previdenziali.

Lo stipendio NoiPA di febbraio 2022 subirà un taglio per quei dipendenti pubblici per i quali il conguaglio sugli importi sarà a debito.

Per essere più chiari, se quanto pagato dal lavoratore nel 2021 (imposte IRPEF e addizionali) risulta essere inferiore negli importi a quanto dovuto, va restituito.