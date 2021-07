Con la busta paga di agosto molti lavoratori corrono il rischio di rimetterci anche le mutante. Il prossimo mese potrebbe dimostrarsi molto pesante. In questi giorni ci siamo abituati alle belle notizia: il Governo guidato da Mario Draghi ha messo in cantiere tutta una serie di aumenti per i lavoratori dipendenti, che nel corso dei prossimi mesi si ritroveranno in busta paga tutta una serie di aumenti.

[Investi ancora come un Pivello?] Clicca QUI ORA ed iscriviti al webinar gratuito in cui scoprirai come EVITARE i 6 ERRORI da pivello che non ti fanno guadagnare quando investi in borsa.

Con la busta paga di agosto molti lavoratori corrono il rischio di rimetterci anche le mutante. Il prossimo mese potrebbe dimostrarsi molto pesante. In questi giorni ci siamo abituati alle belle notizia: il Governo guidato da Mario Draghi ha messo in cantiere tutta una serie di aumenti per i lavoratori dipendenti, che nel corso dei prossimi mesi si ritroveranno in busta paga tutta una serie di aumenti. Ma non tutti! Saranno molte le famiglie che nel corso delle prossime settimane potrebbero trovarsi in difficoltà economica.

Sono molti i lavoratori che, facendo due conti alla mano, si ritrovano meno soldi. Giusto per avere un'idea basti pensare che nel corso dei primi cinque mesi del 2021 i lavoratori hanno incassato qualcosa come 2,3 miliardi di euro in meno di stipendio. In altre parole la busta paga è stata più sottile, con meno soldi da spendere, nel momento in cui arriva il bonifico direttamente in banca. Ma proviamo ad andare a vedere cosa sta accadendo.

Busta paga ridotta al lumicino!

Inutile girarci intorno. I lavoratori nel corso del 2021 sono stati messi in cassa integrazione per colpa della pandemia. Le chiusure imposte dal Governo si fanno sentire direttamente sulla busta paga dei dipendenti: come abbiamo anticipato questo ha comportato che nelle tasche dei lavoratori venissero a mancare qualcosa come 2,3 miliardi di euro, al netto di tutte la tasse nazionali e delle varie addizionali locali. In testa a questo triste primato troviamo la Lombardia, i cui lavoratori hanno perso la bellezza di 504 milioni di euro: il 22,2% del totale nazionale. Segue il Lazio, dove sono stati persi qualcosa come 299 milioni di euro netti, mentre il Veneto ha registrato una perdita di 205 milioni di euro e la Campania di 189 milioni di euro.

A portare alla luce questi numeri desolanti è stata una ricerca condotta dalla Uil Seziona lavoro, che ha provveduto ad analizzare ed elaborare i dati in possesso dell'Inps. La ricerca è stata condotta direttamente sul numero delle ore autorizzate di integrazione salariale: su questi valori sono state condotte tutte le simulazioni sulla possibile retribuzione lorda annua. Il salario medio annuo è stato posto in 20.980 euro.

Niente licenziamenti, ma stipendio da fame!

Guardando la situazione dalla parte dei lavoratori, nulla da eccepire. Il Governo ha chiuso la maggior parte delle attività produttive, ma ha bloccato i licenziamenti. Nella maggior parte dei casi i lavoratori si son ritrovati a stare a casa senza lavorare, in cassa integrazione. In molti casi questa, se è arrivata, è stata pagata in ritardo. Trasformandosi, comunque, in un danno economico per i lavoratori dipendenti, che si sono ritrovati la busta paga ridotta al lumicino.

Tra riduzione dello stipendio e mancati ratei tredicesima e quattordicesima - spiega Ivana Veronese, segretaria confederale Uil - in cinque mesi le buste paga si sono alleggerite mediamente del 19%. A fronte di circa 1,4 miliardi di ore di cassa integrazione autorizzate nei primi cinque mesi del 2021, i beneficiari hanno perso, mediamente fino a qui, 3.185 euro netti.

Veronese spiega ancora:

Nella riforma più complessiva degli ammortizzatori sociali che il governo si appresta a varare oltre che rendere universale lo strumento e legarlo a politiche attive, si pone la necessità della revisione dei tetti massimi del sussidio delle integrazioni salariali e la loro rivalutazione, che dovrebbe essere ancorata agli aumenti contrattuali e non soltanto al tasso di inflazione annua.

Busta paga: adesso arriva la vera botta!

Nei prossimi giorni ad entrare nel vivo delle discussioni saranno proprio gli ammortizzatori sociali. Il timore è che, per quanto siano importanti e siano stati necessari in questi terribili mesi contrassegnati dalla pandemia, non abbiano provveduto ad aiutare i lavoratori nella maniera corretta e più completa possibile. Pier Paolo Bombardieri, segretario generale Uil, spiega che

la riforma non può essere fatta a costo zero, e perciò servono risorse adeguate, e inoltre dovrà essere fondata su due pilastri: quello solidaristico e quello assicurativo.

In altre parole la richiesta è quella che gli ammortizzatori sociali siano disponibili per tutti i lavoratori. L'onere per mantenerli, però non dovrà ricadere sulla fiscalità generale. Imprese ed aziende dovranno partecipare attivamente al loro sostentamento, pensando magari ad un meccanismo di bonus-malus. Secondo Bombardieri sarà necessario ipotizzare anche delle politiche attive del lavoro. Ma soprattutto sarà necessario dare centralità al sistema bilaterale e costruire percorsi formativi e di riqualificazione professionale. Fino ad oggi a pagare il dazio più alto della pandemia sono stati i lavoratori e la loro busta paga.