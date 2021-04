Sei un libero professionista e vorresti capire come investire in borsa per far crescere il tuo capitale? Clicca qui e scopri le 7 REGOLE SEGRETE che ti faranno arricchire investendo in azioni in borsa.

Perchè la busta paga sta diventando un tema tanto caro al governo presieduto da Mario Draghi? Primo perchè con il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, la busta paga aumenta per la Pubblica Amministrazione. Secondo, perchè di poche ore fa, è la proposta shock di Piercamillo Falasca, consulente del Ministro Mara Carfagna, nonchè componente della task force del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, sul Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza. Ma cosa succede?

Busta paga della PA: arrivano 107 euro in più

La rotta è stata tracciata il 10 marzo con il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale con cui la Pubblica Amministrazione dovrà cambiare pelle per affrontare le sfide che il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza porterà nei prossimi mesi. E si parte con il primo passo che vede un ritocco verso l'alto della busta paga degli addetti che lavorano nella pubblica amministrazione.

Le fondamenta per rinnovare la Pubblica Amministrazione sono state poste, partendo dai rinnovi dei contratti per il triennio 2019-2021. In totale sono state stanziate risorse per 3,8 miliardi. Con questo denaro, comunque pubblico, l'impatto che genererà sulla busta paga dei dipendenti pubblici è nell'ordine di un aumento del 4% pari a 107 euro mensili, interessando oltre 3 milioni di lavoratori in questo settore.

La rivalutazione della Pubblica Amministrazione, ha detto Draghi, prevede anche una rivalutazione degli impiegati dal punto di vista economico. Ma il premier Mario Draghi non poteva accelerare sulla riforma della Pubblica Amministrazione, grazie anche al lavoro del Ministro Brunetta, senza l'intervento dell'Unione Europea. Cosa c'entra l'UE con l'aumento in busta paga? Uno dei vincoli posti dalla Commissione Europea per poter far arrivare in Italia i circa 200 miliardi di euro del recovery plan è quello della riforma della PA.

Quando i dipendenti pubblici si vedranno l'aumento dei 107 euro in busta paga? Come riportato nel piano, il Governo emanerà all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) gli atti di indirizzo di propria competenza per il riavvio della stagione contrattuale. Forse qualcosa inizia già a muoversi nella prossima settimana.

Quali sono gli aumento in busta paga per la PA

La Pubblica Amministrazione è varia e gli incrementi previsti in busta paga non saranno uguali per tutti i dipendenti di questa immensa macchina. In media l'incremento della busta paga sarà del 4% (esattamente secondo le stime dei sindacati del 4,07%). Ma vediamo nel dettaglio come varieranno le buste paga. Partendo da chi percepirà l'aumento maggiore. I dipendenti che lavorano negli enti pubblici non economici (come l'Inps e l'Inail) le cui retribuzioni superano in media i 40mila euro, percepiranno un incremento mensile di 126 euro.

Subito dopo ci saranno i lavoratori delle Agenzie fiscali che dovrebbe vedersi riconoscere un incremento di 116,76 euro.

Seguono con poco più di 97 euro lordi mensili i dipendenti del servizio sanitario (esclusi i medici, che invece fanno parte del personale dirigente e hanno una contrattazione separata).

Nei ministeri - dove lavorano circa 140mila dipendenti e la retribuzione media è di 30.211 euro - l'aumento lordo mensile a regime dovrebbe essere di 94,58 euro.

Infine, come fanalino di coda, ci sono gli impiegati pubblici delle amministrazioni locali come i Comuni. A loro toccherà un incremento di 91 euro circa, considerando che le retribuzioni sono le più basse tra i comparti (29.135 euro in media).

Busta paga: 87 euro in più per gli insegnanti

Presentato il rinnovo del contratto CCNL del settore scuola che prevede un aumento medio di 98 euro al mese. Il CCNL triennale 2019-2021 del comparto Istruzione e ricerca va nella stessa direzione delle scelte che si stanno compiendo in tutta la pubblica amministrazione. Valorizzare il personale scolastico, che conta circa 1,2 milioni di addetti. Le risorse destinate alla scuola, circa 1,7-1,8 miliardi di euro, consente di aumentare la busta paga di 87 euro in media, compreso l’elemento perequativo da 11,50 euro medi previsto dal precedente Ccnl 2016-2018. Ma accanto all'aumento lordo, anche per il settore scolastico si applica, già da luglio 2020, il vantaggio del cuneo fiscale. Il bonus Irpef di 100 euro, che va ad integrare i redditi non superiori a 28.000 euro, e che decresce fino ad azzerarsi in prossimità di un reddito complessivo di 40.000 euro.

Busta Paga più pesante presso la Presidenza del CdM

A due settimane dalla firma del Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale con il Ministro Brunetta, ci sono le prime prove di rinnovo della busta paga dell'area dirigenziale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Riguarda i consiglieri e i referendari e i dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale, tecnico amministrativo della Protezione Civile. L'incremento medio sarà in linea con quello dell'intero comparto della Pubblica Amministrazione, intorno al 3,48%. Ma nello specifico i consiglieri e dirigenti di I fascia riceveranno 160 euro in più in busta paga, mentre per referendari e dirigenti di II fascia l’aumento sarà di 125 euro.

Tali aumenti in realtà si riferiscono ad un contratto scaduto relativo al triennio 2016-18.

L'ipotesi del nuovo contratto nazionale per l’area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri per il periodo 2016-2018, è stata firmata dall'Aran e dai sindacati più rappresentativi mercoledì 24 marzo.

In una sua nota l’Aran informa che:

Una parte degli incrementi retributivi è stata finalizzata alla retribuzione di risultato, al fine di premiare i dirigenti che conseguono più elevate valutazioni della performance.

Busta paga dipendenti: proposta shock

Se per la Pubblica Amministrazione si prospetta un futuro con una busta paga più pesante, meno roseo è il futuro per i dipendenti del settore privato. Infatti è di queste ore una proposta shock di Piercamillo Falasca il quale con un tweet suggerisce di mettere le mani sulla busta paga dei dipendenti con un contributo del 5-10%. E potrebbe essere una fake news se non fosse che Piercamillo Falasca, già membro della direzione nazionale di Più Europa a febbraio è stato nominato da Mara Carfagna suo consigliere al ministero per il Sud e la coesione territoriale. E non solo, questi fa parte anche ella task Force del ministro dell’Economia Daniele Franco sul Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ovvero il programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla Commissione europea. Quindi una persona che potremmo dire far parte del Governo Draghi e quindi quando parla, lo fa, si spera, avendo condiviso il suo pensiero con lo stesso premier. Questo il suo tweet:

Continuo a credere che un contributo del 5-10% a carico di contratti di lavoro dipendente, per aiutare chi è stato costretto per legge a sospendere la propria attività autonoma sarebbe una scelta sensata e patriottica. Chi si è fermato lo ha fatto per il bene di tutti.

Busta paga dipendenti Consob: saranno contenti?

Se la proposta di Piercamillo Falasca potesse anche per un momento essere presa in considerazione dai vari ministri del Governo, non sarebbero contenti i dipendenti della Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa), che riceveranno in più al mese 1.150 euro. Come si legge su Wall Street Italia, ora le loro buste paga sono praticamente equivalenti a quelle di Bankitalia. La loro retribuzione aumenterà del 9%, con una busta paga annuale che in media sarà di 167.692 euro.