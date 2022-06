Col nuovo calcolo per la retta dell'asilo nido bisogna stare attenti, in particolar modo se lo richiedi con l'ISEE. Anche se per molti è uno strumento che ha aiutato in sede di calcolo, per alcuni non sempre ha funzionato. Per questo ti consiglio di tenere d'occhio anche eventuali riduzioni, e anche tutte le esenzioni previste.

Siamo ormai alla fine dell'anno scolastico, e anche per l'asilo la chiusura è vicina. Ma le spese non vanno in vacanza, ed è meglio essere previdenti, specie con spese come la retta dell'asilo.

E' una spesa essenziale per tutte le famiglie con figli piccoli, e che può diventare molto pesante in tempi come questi, tra inflazione, caro bollette e benzina ormai oltre i 2 euro al litro.

Per fortuna lo Stato ha disposto il calcolo della retta secondo l'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente. Avevamo visto tutte le varie sfumature di questo documento, come potrai vedere in questa apposita guida, ma per il 2022 la storia potrebbe essere completamente diversa.

In particolar modo per chi vuole ridurre il peso della retta dell'asilo con ulteriori supporti e bonus governativi, come il bonus nido. E' un supporto che è molto richiesto negli ultimi tempi, anche perché la retta d'asilo non ha fatto che aumentare.

Ecco perché fare il calcolo per la retta d'asilo con l'ISEE!

Il calcolo della retta d'asilo con l'ISEE va fatto in ogni modo, altrimenti dovrai pagare una retta molto costosa. Negli ultimi anni il costo della retta non ha fatto altro che aumentare drasticamente, arrivando ad una media nazionale di 300 euro, al mese.

Una media che ovviamente non coincide con quelle delle principali regioni italiane. Come potrai vedere in questa tabella, i costi della retta non coincidono mai con la media nazionale.

Il calcolo della retta d'asilo tende ad essere più basso nelle regioni meridionali, e molto alto in quelle centro-meridionali. Pertanto, per molte famiglie toccherà sborsare all'anno una cifra che va da 2.400 euro ai 4.800 euro, a seconda della regione di residenza.

E questo solo per la retta d'asilo, senza contare anche la mensa scolastica, di solito tra i 50 e i 100 euro al mese in più. Credo sia già un motivo sufficiente per dover a tutti i costi fare il calcolo per la retta d'asilo con l'ISEE.

ISEE: come funziona il calcolo per la retta d'asilo? Ecco alcuni esempi

Il calcolo della retta dell'asilo nido potrebbe diventare un bel problema per chi non conosce i meccanismi dell'ISEE.

Come documento è decisivo per le famiglie che non possono permettersi il pagamento integrale della retta d'asilo, e che hanno estremo bisogno di una riduzione.

Però, attenzione! La retta d'asilo non ha un tariffario nazionale, perché ogni amministrazione comunale decide, in base alla sua popolazione, come gestire al meglio il calcolo per la retta d'asilo.

Per fare alcuni esempi, il comune di Roma ha disposto l'esenzione dal pagamento della retta:

per tutti gli ISEE inferiori a 5.000 euro ;

; per tutti quelli che hanno un ISEE inferiore a 50.000 euro, ma hanno figli affetti da disabilità grave ;

; per tutti quelli che hanno più figli in età scolastica e un ISEE inferiore a 20.000 euro.

Altro esempio è per il comune di Milano, che prevede l'esenzione:

per chi ha l' ISEE inferiore a 6.500 euro ;

; per chi ha genitori disoccupati e un ISEE inferiore a 20.000 euro.

Altrimenti il costo si aggira tra i 103 e i 465 euro, ma solo per chi è residente nella Regione Lombardia. Per i non residenti, il calcolo della retta d'asilo è impietoso: 620 euro, al mese. Praticamente 70 euro in più rispetto all'asilo nido romano, che si attesta ad un massimo di 550 euro, se si richiede il full time.

Per fortuna, come abbiamo accennato poco fa, il calcolo della retta d'asilo prevede anche delle riduzioni.

ISEE: il calcolo della retta d'asilo prevede riduzioni! Ecco quali sono

Il calcolo della retta d'asilo può esserti favorevole se hai un ISEE molto basso, come abbiamo visto negli esempi di Roma e Milano. Ma il solo ISEE non è sufficiente, anche perché solo una minima percentuale della popolazione ha un ISEE tra i 5000 e i 6500 euro.

Per tutti gli altri il miglior modo per avere un calcolo della retta d'asilo molto favorevole è quello di appoggiarsi alle riduzioni previste a seconda del numero di figli in età scolastica o dell'orario di presenza.

Sempre ricollegandosi ai precedenti esempi del Comune di Roma e di Milano, il primo comune prevede una riduzione anche del 30%:

se hai due figli in età scolastica e un ISEE tra 20.000 e 40.000 euro ;

; se viene scelto un orario di frequenza più ridotto.

Infatti i citati 550 euro di prima sono quelli che dovrai sborsare se richiedi il full-time. Altrimenti, se scegli un orario più ridotto, il calcolo della retta d'asilo sarà molto più clemente: solo 430 euro, escluse le spese della mensa.

Mentre nel caso del comune di Milano, la riduzione è addirittura del 50% se:

per mancata frequenza,

per frequenza pari o inferiore a cinque giorni,

pari o inferiore a cinque giorni, perminori in affido.

Se si ha un secondo minore iscritto ai nidi d'infanzia, lo sconto sarà del 70%, e dovrai pagare solo il 30% della retta assegnata. Dal terzo minore in avanti, il contributo sarà solo di 52 euro fissi.

E questo vale per i servizi pubblici, mentre per quelli privati la situazione potrebbe essere diversa.

ISEE: il calcolo della retta dell'asilo nido privato è cambiato!

A causa della crisi economica molti asili nidi comunali non hanno potuto ampliare i posti disponibili, e in molti devono affidarsi ai privati. E il calcolo della retta dell'asilo nido privato non è di certo paragonabile a quello pubblico!

Sempre a Milano si segnala un costo della retta superiore del 22% rispetto alle altre città della Regione. Si calcola infatti un tariffario orario di 3,84 euro, e questo per il servizio full-time comprensivo di mensa, pannolini e altro. Praticamente un salasso per una famiglia media!

A questo si aggiungono anche le città che, notoriamente, hanno i costi più contenuti, come quelle delle regioni meridionali. Palermo e Napoli si attestano sui 2-3 euro l'ora, tariffa che aumenta paradossalmente se passi non al full-time, ma al part-time.

Così facendo ci si ritroverebbe a dover pagare ben il 20% del proprio reddito annuo, e solo perché non si ha avuto modo di accedere alla graduatoria comunale.

E questo spiega anche perché in molti cercano di accedere al bonus nido, un supporto governativo che cerca di ridurti fino al 50% le spese dell'asilo nido.

Purtroppo in molti sbagliano a presentare la tipologia esatta di ISEE, quella specifica per i supporti assistenziali al minore.

Ecco quale ISEE serve per il calcolo della retta dell'asilo nido!

Bisogna fare chiarezza in merito a quale ISEE serva per il calcolo per la retta d'asilo, o per richiedere un aiuto economico contro un calcolo molto infausto della retta d'asilo.

L'ISEE richiesto per la retta d'asilo nido è di norma l'ISEE ordinario, cioè quello che si può richiedere al CAF o al patronato locale (o direttamente all'INPS) già dai primi di gennaio, portanto ovviamente documenti quali:

DSU,

saldo e giacenza media dei conti al 31 dicembre di due anni prima,

e giacenza media dei conti al 31 dicembre di due anni prima, ulteriori documenti (Certificazioni Uniche, Modello 730/Redditi...).

Al peggio, servirà l'ISEE corrente se hai subìto la perdita, la sospensione o la riduzione del lavoro, o di ulteriori trattamenti vari (pensione, assistenza...). Si potrà richiedere l'ISEE corrente solo se si ha già a riferimento un ISEE ordinario, così potrai provvedere a farlo anche solo dopo due mesi.

Mentre, se vuoi richiedere il bonus nido per sopperire ad un calcolo della retta d'asilo sfavorevole, servirà l'ISEE minorenni, perché è quello necessario per la richiesta di aiuti economici per il minore. Ed è quello necessario se si vuole ambire ad avere il massimo importo previsto, ovvero 3000 euro annui.

In questo caso bisognerà fare attenzione, perché l'ISEE minorenni è previsto solo se il minore ha come genitori due persone né conviventi né sposate. Altrimenti bisognerà procedere con un altro tipo di ISEE, ma questo potrebbe non garantirti il massimo importo.