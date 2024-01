Caldaia a pellet, come consumare meno: 4 piccole astuzie anti-spreco

Il boom delle caldaie a pellet ha fatto sì che sempre più persone siano alla ricerca di informazioni utili per usarla al meglio. Ecco dunque una domanda importante a cui rispondere: come è possibile consumare meno, nell’utilizzare una caldaia a pellet?

Ci sono accorgimenti in grado di ottimizzare il riscaldamento ed evitare ogni spreco?

La risposta è sì. Ecco come regolarla.

Scopri perché la stufa a pellet conviene.

Perché la stufa a pellet consuma troppo

La prima considerazione da fare riguarda il luogo in cui si vive e le temperature esterne stagionali. Se ad esempio queste ultime si aggirano in maniera costante intorno allo zero o anche meno, allora risulta senza dubbio controproducente accendere e spegnere la caldaia in continuazione.

Se c’è la neve, è più vantaggioso mantenere accesa la stufa anche di notte (al minimo) anziché spegnerla per poi farla ripartire il giorno dopo.

Infatti, il maggior dispendio di materia prima si ha nel momento in cui la stufa deve bruciare una grande quantità di pellet, per raggiungere la temperatura impostata. Una volta stabilizzata, il consumo è minimo e il calore in casa si diffonde in maniera costante.

Attenzione però, perché tutto ruota proprio intorno alla temperatura minima che si decide di impostare, per far partire la stufa. Già un minimo intorno ai 55°C è più che sufficiente per garantire comfort a una casa abbastanza grande.

Se si commette l’errore di impostare la temperatura minima “alta” (ad esempio 70-80°C), ecco che la stufa dovrà bruciare una grande quantità di pellet, prima di riuscire a raggiungere quel livello. Un vero e proprio spreco di materiale.

Come regolare la stufa a pellet per consumare meno

Ecco dunque qualche consiglio per consumare meno con la stufa a pellet, considerando che a ogni modo rappresenta un’alternativa molto valida e più economica rispetto al riscaldamento tradizionale con la caldaia a gas.

Manutenzione regolare dell’impianto

Ogni anno è indispensabile eseguire una manutenzione dell’impianto, tra l’altro resa obbligatoria dalla legge italiana. In questo modo, non solo si garantisce sicurezza nell’utilizzo del dispositivo ma si evitano anche dispersioni e inutili sprechi dovuti a un eventuale malfunzionamento.

Accensione continua della stufa

Ebbene sì, come già evidenziato in apertura dell’articolo, nei periodi più freddi è controproducente accendere e spegnere la stufa a pellet non appena in casa il tepore è piacevole per poi riaccenderla quando si avverte nuovamente freddo.

L’ideale è l’accensione continua, anche di notte, in presenza di temperature molto rigide, o comunque è bene lasciarla accesa da mattino a sera, per spegnerla solo prima di andare a dormire.

Utilizzo del termostato

Anche su questo punto, abbiamo già avuto modo di soffermarci. Infatti la temperatura da impostare è fondamentale per permettere alla stufa di lavorare “a regime”. Solitamente occorrono fino a un paio di ore per raggiungere il livello ottimale, motivo per cui è bene impostare i gradi al minimo e mantenere il dispositivo sempre acceso.

L’uso di un termostato è di grande aiuto, da questo punto di vista. Uno centralizzato è più che sufficiente ma addirittura è possibile differenziarlo a seconda della stanza da riscaldare.

Qualità del pellet

Lì per lì può sembrare un risparmio dal punto di vista economico, ma acquistare pellet di bassa qualità, soprattutto molto umido, non fa altro che aumentare la quantità di materia prima necessaria per la combustione.

Se invece il pellet è di buona qualità e asciutto, ne occorrerà meno, in proporzione, per raggiungere lo stesso risultato.

Altrettanta importanza va prestata alla conservazione del materiale. Anche un pellet di ottima qualità, se non conservato in un luogo fresco e asciutto, rischia di rovinarsi.

Quanti sacchi di pellet al giorno consuma una caldaia

In media, se la temperatura massima impostata si aggira intorno ai 55°C, allora è possibile mantenere la stufa a pellet accesa anche per 6-8 ore, consumando circa un sacco di pellet al giorno ovvero 15 kg di materiale.

Va da sé che se la temperatura impostata è superiore (perché si desidera che i termosifoni sino bollenti), se all’esterno le temperature sono rigide e quindi si ha necessità di mantenere la stufa a pellet accesa per più ore, o addirittura anche per l’intera notte, il consumo sarà maggiore.

Un sacco di pellet da 15 kg attualmente costa all’incirca 6 euro.

