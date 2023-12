Il freddo è arrivato puntuale e con esso i tanti temuti rincari di luce e gas. Sotto l’albero di Natale gli italiani hanno trovato bollette più salate a seguito dei rincari dovuti in prevalenza alle varie situazioni internazionali tra cui la sempre più grave crisi tra Palestina ed Israele.

Tanti sono coloro che per fronteggiare questa situazione di rincari, stanno valutando altri sistemi di riscaldamento oltre al gas.

Molti sono coloro che pensano di implementare l’impianto centrale, con caldaie a pellet o a gpl.

Ma quali delle due alternative conviene di più?

Ecco i pro e i contro dei due sistemi.

Caldaia a pellet o a gpl, quale conviene tra le 2? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Gli impianti di riscaldamento alternativi al gas sono tanti e molto diversi tra loro. Per chi volesse dei sistemi alternativi a questi impianti, è possibile installare per la propria casa delle vere e proprie stufe a pellet ma anche delle caldaie a pellet o a gpl.

Il Pellet, ormai è cosa nota è una biomassa che deriva dalla compressione della segatura del legno pressata in piccoli cilindretti.

Questo viene prodotto con gli scarti delle falegnamerie senza aggiunta di altri elementi se non resine naturali.

Si tratta dunque di un prodotto naturale, con basso impatto ambientale e che permette di risparmiare oltre il 30% rispetto all’utilizzo del gas.

Il gpl invece è per molti considerato ancora più pulito del pellet e viene compresso in forma liquida.

Ma tra le due caldaie quale è la più conveniente?

Entrambe permettono di riscaldare il proprio ambiente domestico riscaldando anche l’acqua calda sanitaria.

Queste funzionano con la combustione del pellet o del gpl ma per confrontare la loro convenienza è necessario verificare quanto calore producono e dunque qual'è il loro potere calorifico.

Quella del pellet si attesta intorno ai 4.500 Kcal per ogni chilogrammo di combustibile bruciato, mentre per il Gpl si producono circa a 11.500 Kcal/kg.

Il potere calorifico del Pellet è nettamente inferiore a quello del Gpl e pertanto ne dovremmo usare di più per avere lo stesso potere calorifico.

I costi di pellet e gpl dunque vanno valutati in relazione all'energia prodotta dalla stessa quantità di pellet dei due combustibili.

La convenienza del pellet viene ridimensionata dal fatto che serve più combustibile per avere lo stesso calore.

Caldaia a pellet e a gpl, ecco le differenze

Le due tipologie di caldaie a pellet o a gpl hanno in comune il fatto che entrambe riscaldano sia l’ambiente circostante anche di grandi dimensioni sia l’acqua calda sanitaria.

molto spesso ad influenzare la scelta di una o dell’altra caldaia, intervengono altri fattori come la manutenzione e la revisione che devono essere fatte per entrambe da un tecnico specializzato.

La manutenzione quotidiana della a GPL è minima poiché si tratta di una combustione pulita che non produce scorie che sporcano la caldaia.

Ma allora cosa conviene, caldaia a pellet o a gpl?

Se si ipotizza di riscaldare un appartamento di 100 mq, se si opta per la caldaia a pellet, si avrà un risparmio di circa il 13% in confronto al metano, del 51% rispetto al gasolio e del 72% rispetto al gpl.

Nello specifico si spenderanno:

• per la Caldaia a pellet mediamente 780 euro

• per la Caldaia a metano mediamente 900 euro

• per la Caldaia a gasolio mediamente 1.584 euro

• per la Caldaia a gpl mediamente 2.796 euro

Se invece volete usare una stufa a pellet, dovete tenere in considerazione che non si riscalderà l’intera abitazione ma solo una parte.

Utilizzando una stufa a pellet, integrandola al riscaldamento, si risparmierà il 6% sul riscaldamento a metano, il 25% sul riscaldamento a gasolio e del 36% su quello a gpl.

Ma dove tenere in considerazione che oltre ai 400 euro all’anno del pellet vanno aggiunti i costi degli altri combustibili:

• per il Metano , 450 euro;

• per il Gasolio , 792 euro;

• per il Gpl 1.398 euro.

Le caldaie a pellet hanno costi però leggermente superiore rispetto alle tradizionali caldaie a gpl e i prezzi variano in base alla grandezza e alla potenza ma si va dai 2.000 euro per caldaie con potenza compresa tra i 15 e i 20 Kw fino a caldaie più grandi con potenza tra i 35 kw e 50 kw. che possono arrivare a costare intorno ai 5.000,00 €.