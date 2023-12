Il freddo pungente è finalmente arrivato e con esso puntuale la paura dei rincari. Gli italiani si trovano, per l’ennesima volta a fare i conti con lo spauracchio dei rincari dovuto anche alla nuova crisi tra Palestina ed Israele.

Non va dimenticato infatti che ad oggi il Medio Oriente detiene il 42% delle riserve globali di gas e dopo la chiusura dei gasdotti russi è l’unico fornitore ufficiale dell’Italia.

I dati diffusi nelle ultime settimane dunque non sono certamente confortanti anzi: Arera ha infatti comunicato un aumento tariffario del 12% per gli utenti gas del mercato tutelato che fa salire la spesa annuale prevista per il gas.

Tanti sono coloro che per fronteggiare questa situazione di aumenti hanno optato per l’acquisto di moderne stufe a pellet.

Certamente si tratta di soluzioni complementari rispetto all’impianto centrale, perché si sa le stufe a pellet non riscaldano ambienti molto grandi.

Ma se si vuole sfruttare tutti i vantaggi del pellet, è possibile oggi installare le caldaie a pellet, impianti molto differenti rispetto alle tradizionali stufe.

Ecco i pro e i contro delle moderne caldaie a pellet e quali sono le differenze con le stufe.

Caldaia a pellet, ottima alternativa alla stufa: ecco pro e contro della nuova soluzione

La stufa a Pellet è tra gli impianti di riscaldamento utilizzati dagli italiani, però molti non sanno che oltre a questi moderni impianti è possibile installare per la propria casa delle vere e proprie caldaie a pellet.

Si tratta di una tipologia di impianto a pellet totalmente diverso dalle stufe e dai riscaldamenti.

Lo sappiamo le stufe a pellet, servono prevalentemente a riscaldare ambienti domestici di piccole dimensioni soprattutto quando non si voglia usare l’impianto principale.

Se però lo spazio da riscaldare è più ampio allora meglio optare per le nuove caldaia a pellet.

Queste sono in grado di funzionare come un vero e proprio impianto di riscaldamento centrale e pertanto oltre a riscaldare l’ambiente di casa fornisce anche acqua calda sanitaria.

Queste funzionano con la combustione del pellet e pertanto si tratta di una soluzione sostenibile ed ecologica soprattutto se paragonate alle caldaie alimentate a gas o metano.

Funzionano grazie ad un sistema di alimentazione automatico che implica pertanto la necessità di uno spazio per un serbatoio di stoccaggio.

La soluzione inoltre può essere usata da più famiglie contemporaneamente cosi da ammortizzare i costi di installazione e può essere collegato a qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento anche già preesistente. Non tutti lo sanno, questa può essere collegata anche ai pannelli solari.

Si tratta però di una soluzione ingombrante, il cui costo iniziale è molto alto e richiede inoltre una manutenzione costante e continua.

Tra i vantaggi anche l’ottima efficienza queste caldaie infatti mantengono la temperatura per tutto il tempo necessario e soprattutto la raggiungono nel giro di pochi secondi, dotando la casa di acqua calda istantanea.

Gli svantaggi di una caldaia a pellet

Però come ogni apparecchio che si rispetti, oltre ai vantaggi dell’utilizzo delle nuove caldaie a pellet, ci sono anche alcuni contro.

Lo abbiamo già detto si tratta di apparecchi molto ingombranti e pertanto necessitano di una giusta sede di installazione ed inoltre bisogna considerare l’elevato costo iniziale.

Molte aziende però permettono di usufruire dei vari bonus in circolazione attenuando quindi l’esborso iniziale.

Quanto costano

Lo abbiamo detto nel paragrafo precedente, le caldaie ha pellet hanno costi leggermente superiore rispetto alle tradizionali caldaie a gas.

Questi dipendono dalla sua grandezza e dalla sua potenza ma in generale è possibile distinguere tre fasce di prezzi:

• caldaie a pellet con potenza compresa tra i 15 e i 20 Kw . si tratta di apparecchi piccoli con costi compresi tra i 2.000,00 € e i 2.500,00 € .

• caldaie a pellet di medie potenza ( 25 e 30 Kw) . Il prezzo per queste si attesta intorno ai 3.500,00 € .

• caldaie a pellet con potenza tra i 35 kw e 50 kw. Il costo di questa caldaie è compreso tra i 4.500,00 € e i 5.000,00 €.

Le caldaie a pellet superiori ai 50 Kw vengono acquistate per uso non residenziale ma oltre alla potenza anche la marca, i vari modelli e le funzioni incidono sul prezzo finale.