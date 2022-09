Nuovo Bonus casa richiedibile per sostituire la vecchia caldaia: si potrà ottenere un rimborso massimo di 1.500 euro per la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento. Basta rispettare alcuni requisiti e soglie ISEE. Ecco tutte le ultime novità su questo nuovo Bonus.

Nuovo Bonus casa richiedibile per sostituire la vecchia caldaia: si potrà ottenere un rimborso massimo di 1.500 euro per la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento. Basta rispettare alcuni requisiti e soglie ISEE. Ecco tutte le ultime novità su questo nuovo Bonus.

L’autunno è ormai arrivato e le temperature si stanno abbassando notevolmente. L’argomento più dibattuto nelle famiglie italiane, in vista della stagione inverna, è quello sul quale sistema di riscaldamento adottare per risparmiare qualche soldo visto la fortissima crisi energetica ed economica che sta interessando l’Europa.

Molti pensano alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento per renderlo più efficiente ma spesso si rimanda la sostituzione a causa delle spese troppo alte.

Numerosi sono stati gli incentivi statali emanati dal governo Draghi aventi ad oggetto la sostituzione dei vecchi impianti. A ciò si aggiungono i vari Bonus messi in campo dalle amministrazioni locali allo scopo di aiutare le famiglie che vogliono risparmiare sulle bollette di luce e gas rendendo più efficienti i propri sistemi di riscaldamento.

Ancora una volta un Comune italiano si è prodigato di aiutare, in questo senso le famiglie residenti nel proprio territorio.

Senza perdere tempo, vediamo di quale amministrazione locale si tratta, come funziona il nuovo Bonus e quali sono i requisiti da rispettare per poter presentare domanda entro il 15/11.

Caldaia vecchia? Con ISEE basso un rimborso spesa massimo di 1.500 euro. Domande 15/11

Prima di analizzare quali sono i requisiti richiesti per poter accedere al nuovo Bonus per la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento, bisogna capire qual è l’amministrazione locale che eroga il contributo.

L’importante iniziativa, in un momento di crisi come questo, è lanciata dal comune di Pistoia che intende promuovere l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni dei gas inquinanti attraverso l’erogazione a titolo di rimborso per la sostituzione o l’eventuale adeguamento degli impianti di climatizzazione invernale ad uso civile.

A disposizione dei cittadini pistoiesi, arrivano dalla Giunta Regionale circa 44.000 euro al fine di promuovere interventi per il miglioramento della qualità dell’aria e dell’efficientamento degli impianti termici.

Il comune per assegnare tali fondi ha pubblicato un bando attivo fino al 15 di novembre 2022.

Possono accedere al nuovo Bonus e ottenere il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento, le persone responsabili dell’impianto a titolo di occupazione, proprietà o amministrazione che rispettino alcuni requisiti quali il non aver ricevuto altri contributi pubblici per lo stesso impianto, né altre tipologie di incentivi statali, quali ad esempio detrazioni fiscali e il conto termico.

L’impianto deve essere collocato nell’abitazione principale del richiedente da almeno 15 anni.

Lo stesso contributo può essere richiesto da coloro che abbiano diritto ad accedere ai bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale con un ISEE non superiore a 8.265, euro. Se nel nucleo familiare sono presenti almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) il valore ISEE non deve essere superiore a 20.000 euro.

Leggi anche: Nuovo Bonus casa, spesa caldaia coperta al 100% con questi 2 requisiti. Scade fine 2023

Nuovo Bonus casa, quali spese sono ritenute ammissibili per ottenere il rimborso di 1.500 euro

Il nuovo Bonus casa erogato dal comune di Pistoia e che prevede un rimborso massimo di 1.500 euro potrà essere richiesto entro il 15 novembre per la copertura di specifiche spese.

Le spese, opportunamente documentate, devono riguardare la sostituzione delle caldaia in un’unità immobiliari destinate a civile abitazione. Nello specifico si deve sostituire una caldaia a gas naturale installata da almeno 15 anni con una caldaia a gas con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente non inferiore al 90%.

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute per l’acquisto della caldaia, per la posa e l’installazione della stessa e del rilascio della dichiarazione di conformità, i costi di smontaggio e dismissione del vecchio impianto, il costo dei dispositivi inerenti il condizionamento chimico della caldaia e i costo dei sistema di filtrazione.

Va sottolineato che non sono ammesse le spese per la creazione di un nuovo impianto di riscaldamento e sono ammessi a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente al 01 gennaio 2021.

Leggi anche:Superbonus 110%, caldaia gratis per tutti o a metà della spesa con questi nuovi requisiti

Nuovo Bonus casa, come e quando presentare domanda

Il nuovo Bonus casa che permette di ottenere un rimborso di 1.500 euro per coloro che sostituiscono una vecchia caldaia può essere richiesto compilando apposita modulistica presente sul sito istituzionale del comune di Pistoia o presso gli uffici comunali entro le ore 13.00 del 15 novembre 2022.

Le domande, debitamente compilate, potranno essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Pistoia o spedite tramite raccomandata A/R.

Inoltre è possibile inviare domanda tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it.