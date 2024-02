Quanto costa cambiare caldaia? Dal prodotto alla manodopera, tutte le spese da considerare

Anche per coloro che dedicano tempo e risorse alla manutenzione straordinaria e ordinaria della propria caldaia, può arrivare il momento di cambiarla. Ma quanto costa cambiare la caldaia con esattezza? E come capire quando è giunto il momento di acquistare un nuovo dispositivo?

A questa seconda domanda risponderemo immediatamente: ci sono diversi segnali che indicano che la caldaia deve essere sostituita.

Innanzitutto, rumori molesti e odori. Se la caldaia emette degli odori potrebbe essere indice di perdita di monossido di carbonio, una sostanza deleteria per la salute. I rumori, invece, potrebbero indicare un guasto.

Inoltre, se i tempi di riscaldamento sono eccessivi, si tratta di una indicazione di cattivo funzionamento. La quale, se persiste anche dopo una corretta manutenzione della caldaia, indica che è arrivato il momento di cambiare dispositivo.

Infine, tra i segnali che ci indicano che dobbiamo necessariamente cambiare la caldaia, c’è anche quello legato al tempo. Se il prodotto ha più di quindici anni, è opportuno avviare la sostituzione.

Se dunque è arrivato il momento di cambiare caldaia, quanto costa la sua sostituzione? Scopriamo tutte le spese legate a questo acquisto.

Quanto costa sostituire la vecchia caldaia con una a condensazione?

Nel momento in cui si opta per una sostituzione, oltre a domandarsi quanto costa cambiare caldaia, ci si domanda spesso quale caldaia conviene installare.

La scelta del dispositivo giusto, infatti, permette un significativo risparmio economico in bolletta. Ad oggi, il modello più utilizzato per la sua efficienza è quello a condensazione.

Di solito, un modello da 24 kW è in grado di soddisfare le esigenze degli appartamenti fino a 80 metri quadri. Questa potenza è inoltre atta a servire nuclei familiari di dimensioni contenute, fino a tre componenti.

Per quanto riguarda il suo prezzo, in media per sostituire la vecchia caldaia con una a condensazione, con annesse agevolazioni fiscali, parte da circa 800 euro, ma a seconda dei modelli il costo può raggiungere i 2.000 euro.

Ovviamente, scegliere un modello più potente costerà di più. In media, per modelli più potenti il costo si aggira intorno ai 1.600 euro. Si parte infatti da circa 950 euro, ma alcuni modelli da 35 kW possono superare i 3.000 euro.

Quanto costa la manodopera per sostituire la caldaia?

Nel momento in cui ci si domanda quanto costa cambiare una caldaia, bisogna anche considerare il costo della manodopera.

Il che significa che, ai prezzi analizzati al paragrafo precedente, dovranno essere aggiunti anche quelli legati alla manodopera.

Considerando l’installazione di una caldaia a condensazione, i costi della manodopera variano da circa 120 euro a 350 euro.

Quanto prende un idraulico per montare una caldaia?

Il costo richiesto da un idraulico per l’installazione del nuovo dispositivo è soggetto a diverse variabili.

Di base, comunque, riferendoci ai prezzi richiesti da un esperto specializzato, andrà considerata una spesa che può andare dai 200 ai 300 euro.

Dunque, nel momento in cui ci si domanda quanto costa cambiare caldaia, non dovremo solo considerare il costo necessario per il nuovo dispositivo.

A questo dobbiamo sommare anche i costi per il saldo degli specialisti che effettueranno la sostituzione.

Come cambiare caldaia a costo zero?

Spesso, i rivenditori attirano l’attenzione dei potenziali acquirenti pubblicizzando caldaie nuove e affermando che è possibile cambiare dispositivo a costo zero.

Quanto c’è di vero in questa affermazione? In realtà, soprattutto ora che l’aliquota del Superbonus è stata ridotta, non è possibile recuperare il costo della caldaia in forma di detrazione.

Tuttavia, è ancora oggi possibile accedere all’Ecobonus, che a seconda degli interventi concede una detrazione con aliquota variabile.

Quanto cosa cambiare caldaia con l’Ecobonus, dunque? Per la sostituzione della caldaia, se l’intervento è atto a migliorare la classe energetica dell’abitazione, è possibile ottenere indietro il 65% delle spese, in forma di detrazione.