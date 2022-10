Altro che bonus gomme e pneumatici: con questo nuovo coupon puoi ottenere uno sconto di 200 euro sull'acquisto di gomme, cerchi, ricambi e accessori per la tua auto o per la tua moto. C'è tempo fino al 23 ottobre 2022 per sfruttare il codice sconto e risparmiare sulle spese relative al cambio gomme. Ecco come funziona e come ottenere il coupon da 200 euro.

Hai intenzione di cambiare le gomme della tua auto o della tua moto in vista dell’obbligo del 15 novembre? Fino al 23 ottobre 2022 puoi utilizzare un nuovo coupon sconto che ti permette di risparmiare fino a 200 euro sull’acquisto di nuovi pneumatici, cerchi, ricambi, accessori per i tuoi veicoli.

Non stiamo parlando del bonus gomme e pneumatici da 200 euro che il precedente Governo aveva promesso (senza mai attuare concretamente), ma di una nuova iniziativa di un popolare sito web di e-commerce online. Puoi utilizzare il codice sconto fino a due volte, per risparmiare ancora di più.

Che cosa aspetti? Scopri subito come funziona il coupon che ti permette di risparmiare fino a 200 euro sul cambio gomme ed effettua il tuo acquisto entro il 23 ottobre 2022. Ecco i dettagli e tutto quello ce c’è da sapere.

Devi cambiare le gomme alla tua auto o moto? Ecco come risparmiare

Si avvicina il momento di cambiare le gomme della propria auto e della propria moto: a partire dal 15 novembre 2022 scatta l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo dei veicoli, con opportune sanzioni per tutti gli automobilisti sprovvisti. Come risparmiare sul cambio gomme alla propria auto o moto?

È disponibile un nuovo coupon eBay che permette di ottenere uno sconto di 200 euro su un treno gomme per auto o moto nuove: una grandissima occasione di risparmio per tutti gli automobilisti.

Non solo, grazie al codice sconto si possono ottenere delle riduzioni sul prezzo dei cerchi e sugli accessori per auto e moto – utilizzabili fino a un massimo di due volte con spesa minima di 15 euro.

Un altro metodo per risparmiare, è la ricerca di offerte sullo pneumatico usato. In questo caso, però, è sempre utile affidarsi a un gommista di fiducia piuttosto che a privati cittadini; ed è bene verificare sempre l’integrità dello pneumatico e la presenza di un battistrada minimo di 0,5 millimetri.

Cambio gomme auto e moto: 200 euro di sconto con questo coupon

In vista dell’imminente obbligo, tutti gli automobilisti che devono effettuare il cambio gomme – da estive a invernali – possono sfruttare il coupon sconto eBay per spendere fino a 200 euro in meno sugli acquisti di pneumatici, cerchi o accessori per auto o moto.

A differenza del bonus gomme e pneumatici – promesso dal Governo lo scorso anno, ma mai entrato in vigore –, questo codice sconto è già attivo: si può utilizzare dal 3 al 23 ottobre 2022.

È possibile utilizzare il codice sconto fino a un massimo di 2 volte, ottenendo uno sconto del 15% - fino a un massimo di 100 euro – per ciascun ordine minimo di 15 euro. In totale ogni automobilista può ottenere fino a 200 euro di sconto sul cambio gomme per la propria auto o moto.

Niente male, considerando che i prezzi degli pneumatici non sono sempre particolarmente bassi e che in un periodo come quello attuale il risparmio è all’ordine del giorno.

Cambio gomme, 200 euro di sconto: come funziona il coupon eBay

Come funziona il coupon eBay che ti permette di ottenere uno sconto di 200 euro sull’acquisto di gomme o accessori per auto e moto?

Tutto ciò che devi fare per ottenere lo sconto è collegarti alla piattaforma di e-commerce sul sito web di eBay (nella sezione offerte), inserire nel carrello le gomme, gli pneumatici, i cerchi, i ricambi, installazione e supporto tecnico, oppure gli accessori auto e moto che ti interessano, e procedere all’acquisto.

Prima del pagamento e del check out, però, dovrai inserire il codice sconto “PNEU15” nell’apposita casella: in questo modo, su un ordine di minimo 15 euro, potrai ottenere uno sconto del 15% fino a un massimo di 100 euro.

Il codice sconto per il cambio gomme (e non solo) si potrà utilizzare fino a un massimo di due volte, per tutti gli ordini effettuati entro il 23 ottobre 2022: in tal modo, potrai ottenere 200 euro di sconto.

Cambio gomme estive/invernali: dal 15 novembre scattano obbligo e sanzioni

Il cambio gomme per le auto e le moto è un’abitudine e un appuntamento annuale (in realtà avviene due volte all’anno) al quale non è possibile sottrarsi: ogni automobilista, per la propria sicurezza, deve montare delle gomme invernali o dotarsi di catene prima di mettersi alla guida.

Grazie alle speciali scanalature, le gomme invernali riescono a drenare l’acqua in modo più agevole, limitando il pericoloso fenomeno dell’”acquaplaning”. L’ideale sarebbe montarle non appena le temperature scendono al di sotto dei 5-7 gradi. Chi invece predilige le gomme “quattro stagioni” non necessita di effettuare il cambio.

Il cambio gomme (da estive a invernali) prende il via dal 15 ottobre 2022, ma è dal 15 novembre 2022 che scatta il vero e proprio obbligo: coloro che non rispettano la scadenza, possono andare incontro a pesanti sanzioni.

Basti pensare che la multa per mancato adeguamento alla normativa può costare dai 41 euro ai 168 euro se l’infrazione viene commessa in un centro abitato; mentre sale da 84 euro a 355 euro se l’accertamento avviene fuori dai centri abitati. Si può arrivare fino al fermo del veicolo, nei casi più gravi.