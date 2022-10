Bollette sempre più alte e pesanti per le famiglie italiane. Con l’inverno ormai alle porte cresce per le famiglie italiane la preoccupazione su come affrontare le basse temperature invernali senza lasciarsi travolgere dal caro energia e dalla folle corsa dei prezzi di luce e gas.

A ciò si aggiunge che il pellet, alternativa tanto amata dagli italiani fino a qualche mese fa, ha raggiunto prezzi esagerati passando dai cinque euro fino a 15 euro al sacco da 15 kg, prezzo evidentemente triplicato se si confronta con lo stesso periodo del 2021.

Questo aumento sproporzionato è frutto di una serie di concause, in primis la crisi internazionale tra Russia e Ucraina che minaccia soprattutto l’erogazione delle forniture del gas che ha determinato al tempo stesso un aumento dei costi di produzione del biocombustibile più amato dagli italiani.

Insieme alla scarsità della materia prima, l’aumento dei costi di produzione e la crescente domanda del prodotto hanno fatto lievitare i prezzi del pellet. La biomassa è praticamente introvabile e il suo costo si attesta intorno ai 1.000 euro al quintale.

Certamente, la situazione non migliora se si ragiona in termini di legna da ardere per camini e stufe. Anche per la questa soluzione i costi sono raddoppiati rispetto allo scorso anno: si è passati infatti dai 12 euro a quintale agli attuali 20 euro. Una situazione veramente insostenibile che sta portando le famiglie italiane a valutare diverse alternative.

Tra le tante spiccano le nuove stufe a bioetanolo, valida alternativa ai classici camini e stufe.

Scopriamo, allora di cosa si tratta e quali sono i pro e i contro dell’utilizzo di questo valido sostituto, quanto consuma e quanto riscalda.

Camino a bioetanolo, abbatte le spese della classica stufa. Ecco quanto consuma e scalda

Per fronteggiare la crisi economica e il caro bollette le famiglie italiane sono sempre alla ricerca di nuove alternative e soluzioni per risparmiare qualche soldo.

Una nuova alternativa è rappresentata dal camino a bioetanolo.

Oltre ai classici camini a legna, infatti esistono dei camini moderni dal design essenziale che si abbinano bene ai nuovi stili di arredamenti.

Stiamo parlando dei camini a bioetanolo, una scelta perfetta non soltanto da un punto di vista estetico ma anche ambientale.

Si tratta di una soluzione molto più pratica rispetto al classico camino a legna e alla classica stufa perché non emette odori e non sporca. Sono di facile installazione, non necessitano di una canna fumaria e perciò risultano adatti anche se si abita in condomini.

Per poter funzionare richiedono l’utilizzo di un combustibile ecologico, il bioetanolo ottenuto dalla fermentazione di alimenti come patate, canna da zucchero, cereali, vinacce, barbabietole e mais. Ciò lo rende un prodotto naturale, inodore e non genera fumi tossici, ma solo calore e vapore.

Camini a bioetanolo ecco quanto scaldano

Numerosi sono i vantaggi di possedere un camino a bioetanolo rispetto alle tradizionali stufe e camini a legna.

Primo fra tutti non necessitano di particolare manutenzione e sono del tutto indipendenti dalla fornitura elettrica e dal gas, non necessitano di canna fumaria e non sono richiesti permessi di installazione.

Ciò li rende soluzioni ottime anche perché non vanno puliti e basta semplicemente riempire il serbatoio per farlo partire. E cosa non poco importante sono ottimi complementi di arredo facilmente adattabili agli stili più moderni.

Risulta poi una soluzione a bassissimo impatto ambientale e ha un potere calorifero di 3,5 kwh di calore per 1 litro di bioetanolo.

Mediamente con un litro di prodotto, il camino funziona per circa 3 ore ma va tenuto conto anche della sua grandezza.

L’unica pecca riguarda le dimensioni dell’ambiente da scaldare: un camino a bioetanolo è adatto per ambienti piccoli e comunque scalderà un ambiente di massimo 30 mq.

Camino a bioetanolo, quanto consuma

I camini a bioetanolo non hanno un consumo sempre uguale ma dipendono dalla capacità del bruciatore presente nel camino stesso e dalla sua potenza calorifera.

Come per tutti i dispositivi, i suoi consumi sono proporzionati alla potenza e da come viene usato il combustibile.

I camini a bioetanolo di nuova generazione sono costruiti per ottimizzare il processo di combustione. Stiamo parlando, comunque, di modelli con costi d’acquisto un pò più elevati ma il prezzo iniziale viene ammortizzato nel tempo da una riduzione dei consumi.

I consumi e i costi quindi dipendono dal riscaldamento prodotto.

In media un litro di bioetanolo costa circa 2.50 euro e se ad esempio si ha a che fare con un camino che produce calore pari a 3 Kw all’ora mediamente si spenderanno 80 centesimi di spesa per ciascuna ora in cui il camino resta in funzione.

Utilizzare un camino a bioetanolo al posto della classica stufa significa avere un impianto resistente nel tempo, che non necessità di lavori di installazione e soprattutto capace di garantire un risparmio nel tempo per i consumi modesti delle bollette.