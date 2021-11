È ormai ufficiale la cancellazione dei debiti con il Fisco che centinaia di migliaia di cittadini avevano purtroppo accumulato durante il periodo tra il 2000 ed il 2010 in merito ai pagamenti del bollo auto. Dunque, mentre questi cittadini potranno non pagare più ora il bollo auto, aumentano però le tasse relative alla revisione dell’autovettura. Ecco, quindi, cosa cambierà per la tassa sull’automobile e chi saranno i fortunati che non dovranno più pagare.

Nel corso delle ultime settimane si è diffusa sempre di più la voce in merito alla cancellazione definitiva di una delle tasse più odiate da parte della popolazione italiana: la tassa relativa al possesso di un’autovettura, ovvero il bollo auto.

Dunque, si tratta di un’imposta che si riferisce al possesso di un’automobile, la quale deve essere versata da parte di tutti i cittadini che hanno effettivamente una macchina, a prescindere dal proprio ISEE di riferimento, ma con alcune esenzioni ed eccezioni, previste a livello regionale.

Dunque, nell’ultimo periodo, al fine di fronteggiare l’enorme emergenza pandemica che si è diffusa rapidamente nell’intero territorio nazionale, la squadra dell’esecutivo, prima guidata dall’ex premier Giuseppe Conte e successivamente dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, hanno avviato una sorta di procedura volta al condono fiscale. Così, tra i vari provvedimenti volti a sostenere economicamente i cittadini e le famiglie italiane è stata formulata anche la cancellazione definitiva del bollo auto.

Tuttavia, è necessario evidenziare che si tratta di una cancellazione riferita in particolare ai debiti che i cittadini avevano accumulato nei confronti del Fisco nel periodo tra gli anni 2000 e 2010. Per questo motivo, alcune categorie di cittadini a cui è stata trasmessa una cartella esattoriale dall’importo inferiore ai 5 mila euro, risalente a quel periodo, si ritroveranno a non dover pagare più le multe ed i mancati pagamenti relativi al bollo auto, a partire dal mese di novembre.

Ciononostante, mentre da un lato arriva una bella notizia per tantissimi cittadini che potranno così beneficiare dell’addio e della cancellazione del bollo auto, dall’altro, scatta un’altra brutta sorpresa per chi è in possesso di un’autovettura. Sembrerebbe, infatti, che si assisterà ad un aumento esponenziale del costo relativo alla revisione dell’automobile, considerata obbligatoria per tutte le autovetture, dopo un periodo variabile di tempo, dalla data di immatricolazione.

A questo proposito, all’interno del seguente articolo, non sarà approfondita soltanto la questione relativa alla cancellazione del bollo auto per comprendere chi potrà effettivamente non pagare più la tassa, ma anche ciò che riguarda il rischio di vedersi coinvolti nell’aumento relativo alla revisione dell’auto. A proposito della revisione dell'auto, si consiglia la visione del seguente video youtube, del canale Automobile.it in cui sono spiegate le caratteristiche fondamentali della revisione:

Cancellazione del bollo auto a novembre: la situazione generale

Al fine di comprendere al meglio la natura della cancellazione del bollo auto, e quali sono i fattori che hanno effettivamente spinto il Governo italiano ad intraprendere delle decisioni in merito al pagamento del bollo, è necessario fare riferimento alla situazione di grave emergenza che è conseguita con lo scoppiare del Coronavirus.

Nel corso dell’ultimo anno, i cittadini e le famiglie italiane si sono ritrovate a dover subire purtroppo le grandi conseguenze disastrose derivanti dalla diffusione dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus. Tra le altre cose, la situazione relativa al Covid-19 ha portato il Governo italiano a dover intraprendere una serie di interventi e di misure fondamentali volte alla riduzione del rischio di contagio tra la popolazione.

In questo senso, oltre alla chiusura degli esercizi commerciali e produttivi, ritenuta necessaria da parte del Governo italiano guidato prima da Giuseppe Conte e poi da Mario Draghi, si è verificato anche un calo del livello di occupazione nel nostro Paese.

Ciò significa che sono davvero tantissimi i cittadini che durante il periodo emergenziale del Coronavirus sono stati purtroppo coinvolti dalla diminuzione del loro orario lavorativo così come anche degli importi relativi al proprio stipendio e, allo stesso tempo, sono altrettanto numerose le persone che si sono visti purtroppo interessati addirittura da licenziamenti.

Per questo motivo, tra le varie misure intraprese da parte del Governo italiano e dal capo dell’esecutivo vi sono appunto la cancellazione del debiti di centinaia di migliaia di cittadini italiani. Si tratta di debiti che non erano soltanto relativi al mancato pagamento di multe, IMU, ma anche verso il mancato pagamento del bollo auto.

Cancellazione del bollo auto a novembre: il quadro normativo

Dunque, prima di poter riepilogare chi saranno effettivamente i cittadini che potranno non pagare più la tassa relativa al bollo auto a partire dal mese di novembre di questo anno, è necessario anche sottolineare il quadro normativo di riferimento che ne ha portato il riconoscimento di tale cancellazione a livello giuridico.

In questo senso, è stata la squadra dell’esecutivo con a capo l’ex banchiere di Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ad avere introdotto la procedura legata alla cancellazione del debito fiscale e delle cartelle esattoriali relativi al mancato versamento del bollo auto.

A questo proposito, il riferimento giuridico attraverso cui il Governo Draghi ha deciso di applicare effettivamente la cancellazione del bollo auto è quello del decreto-legge numero 73, entrato in vigore in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta nel 25 maggio di questo anno.

Il recente decreto-legge fortemente voluto da parte dell’esecutivo guidato dal premier italiano Draghi, detto Decreto Sostegni bis, è stato poi successivamente convertito con modificazioni dalla nuova legge, la legge numero 106 pubblicata il 23 luglio 2021.

In questo senso, in seguito all’approvazione del Decreto Sostegni bis, il Governo italiano si è fatto carico di una decisione anche relativa al pagamento del bollo auto, la cui gestione dei versamenti e della tassa viene solitamente affidata alle singole Regioni situate sul territorio nazionale.

A tal proposito, occorre anche sottolineare che nel corso della prima ondata di contagi da Coronavirus, sono state numerose le giunte regionali che hanno deciso di intraprendere in maniera individuale delle decisioni in merito al bollo auto, portando a numerosi rimborsi, sconti ed agevolazioni nei confronti dei cittadini che vivevano entro i confronti territoriali della Regione, in particolare la giunta della Regione Lombardia che ha approvato anche una serie di rimborsi indirizzati ad alcune categorie specifiche di cittadini.

Chi non paga più il bollo auto dal 1° novembre?

Facendo riferimento al testo relativo al Decreto sostegni bis e alla successiva legge di conversione, è possibile risalire alle categorie di cittadini che effettivamente potranno beneficiare dell’addio e della cancellazione dei pagamenti relativi al bollo auto, già a partire dal mese di novembre.

A questo proposito, occorre evidenziare che l’intera procedura volta appunto alla cancellazione definitiva e all’annullamento del debito fiscale accumulato da parte dei cittadini, anche in riferimento al bollo auto, si è conclusa nella serata del 31 ottobre appena passato.

Dunque, a partire dal primo novembre, i cittadini che avevano accumulato un debito nei confronti del FISCO, anche a causa del mancato pagamento del bollo auto, fortunatamente non dovranno più effettuare alcun versamento in merito ai debiti per la tassa, le cui pendenze fiscali risalgono tra gli anni compresi nel periodo 2000/2010.

In questo contesto, è anche necessario sottolineare che sono inclusi nella cosiddetta pace fiscale introdotta a seguito della pubblicazione del Decreto Sostegni bis, esclusivamente quei cittadini che risultano essere debitori di un debito nei confronti del Fisco per un importo massimo di 5.000 euro.

Inoltre, al fine di usufruire del condono fiscale è necessario che tali persone risultino aver conseguito un reddito complessivo imponibile relativo all’anno di riferimento del 2019 non superiore al limite di 30 mila euro, sia nei casi di persone fisiche che di soggetti diversi, quali ad esempio i lavoratori autonomi o liberi professionisti con partita IVA.

Infine, a questi si aggiungono anche le diverse categorie di persone che hanno effettivamente tutti i requisiti necessari per poter accedere alle esenzioni e alle agevolazioni disposte per deve pagare il bollo auto.

Scatta l’aumento per la revisione auto: per chi?

Purtroppo, mentre tantissimi cittadini italiani potranno effettivamente godere di un importante aiuto da parte del Stato italiano, ottenendo così la cancellazione di tutti i debiti fiscali che erano stati accumulati durante il periodo tra il 2000 ed il 2010, in merito anche al pagamento mancato del bollo auto; molti altri automobilisti si ritroveranno a dover fare i conti con un nuovo aumento delle spese.

Si tratta dell’aumento dei costi per quanto riguarda le spese relative alla revisione dell’automobile, la quale a partire dal giorno primo novembre sarà effettivamente interessata da un incremento dei costi rispetto a quanto era stato stabilito e previsto da parte del decreto attuativo del Consiglio dei Ministri.

A questo proposito, la procedura a cui ogni autovettura dovrà essere sottoposta ogni periodo di tempo che solitamente corrisponde a quattro anni dopo la prima immatricolazione e ogni due anni per le volte successive, sarà interessata da un aumento pari a 9,95 euro più IVA.

In tal senso, a seguito della decisione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, la revisione assumerà un aumento pari a 12,14 euro complessivo, inclusa quindi anche la spesa relativa all’IVA.

È necessario anche evidenziare che ciascun automobilista avrà però effettivamente la possibilità di scegliere il luogo presso cui effettuare la revisione dell’auto, tra la motorizzazione o il centro di revisione autorizzato più vicino al suo luogo di residenza. Sulla base della sua preferenza, quindi, ciascun automobilistica sarà tenuto ad effettuare una spesa differente che corrisponde all’importo di 54,90 euro per le sedi delle motorizzazioni, contro il 45 euro precedenti.

Mentre, come precisato anche all’interno del portale AlVolante.it per chi preferisce rivolgersi direttamente al centro di revisione autorizzato per effettuare la revisione dell’autovettura, la spesa da sostenere sarà pari a 45 euro, a cui andranno aggiunti 9,95 euro per l’aumento, l’IVA calcolata al 22%, 1,78 euro per il bollettino postale nonché altri 10,20 euro per i diritti di motorizzazione.