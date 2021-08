Contro un inquinamento sempre più pericoloso per tutti, la cancellazione del bollo auto per questo 2021 è solo un piccolo passo per ottenere la completa riconversione ecologica dell'economia italiana: il passaggio all'Ecobonus dev'essere più decisivo per aumentare la consapevolezza generale contro i mutamenti climatici. Si devono, dunque, eliminare le lungaggini amministrative ancora eccessive, a favore dell'assoluta tempestività.

L'inquinamento è diventato una piaga sempre più pericolosa, dato l'anomalo innalzamento alternato a bruschi e improvvisi cali della temperatura, con conseguenti fenomeni atmosferici sempre più preoccupanti.

La grande disparità di gradi da un giorno all'altro o tra i diversi territori, contrapponendo siccità e incendi da una parte e alluvioni e grandine dall'altra, mette ulteriormente a dura prova il braccio di ferro tra cittadino e tasse:

per il necessario raggiungimento di un sempre maggiore equilibrio tra economia ed ecosostenibilità, favorendo il cambiamento in quest'ultima direzione, non c'è bersaglio migliore verso cui concentrare l'attività di riduzione o eliminazione delle tasse di proprietà e questa volta tocca al bollo auto e ai relativi incentivi previsti per questo particolarmente difficile 2021.

La cancellazione del Bollo Auto e la il meccanismo della sovrattassa nel 2021

Da troppo tempo ormai è noto ad ogni cittadino il meccanismo della sovrattassa sull'imposta di base anche in questo caso l'azione del governo Draghi si connota di percentuali e categorie, tra riduzione, sconto ed esenzione. Scendendo maggiormente nel dettaglio, la prima distinzione da operare, per ottenere maggior chiarezza, è la definizione tra Bollo e Superbollo:

il primo si configura come la classica tassa di proprietà che si paga quando si diventa proprietari di un veicolo, solitamente di un automobile; il secondo costituisce la sovrattassa aggiuntiva che viene applicata solo per determinate categorie di veicoli. Viene sommato al Bollo Auto, infatti, quando la cilindrata del veicolo supera i 185 kw.

Il nuovo fisco italiano parte anche dalla cancellazione del bollo auto nel 2021

Con una pandemia ancora in corso, si cercherebbe di attuare l'eliminazione definitiva di tale sovrattassa, nell'ottica di quanto è già stato previsto dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato e ricordando il discorso al Senato per l'inaugurazione del nuovo governo di Mario Draghi.

Ricordando ciò che diceva il Presidente del Consiglio, infatti, una logica fiscale e monetaria più flessibile, espansiva ed orientata all'investimento e all'accesso, o incentivo al credito, è fondamentale per le nuove iniziative ecosostenibili da realizzare subito concretamente contro i cambiamenti climatici.

Semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, significa partire dall'eliminazione delle tasse a basso gettito per la finanza pubblica, ma ad alto onere di gestione a carico dei cittadini. Tra questi vi è il Superbollo.

Cancellazione Bollo Auto 2021: le categorie di veicoli a cui corrispondono le esenzioni

Inoltre le esenzioni, a quanto sembra, proseguono andando per legge "a braccetto" con categorie di veicoli molto specifiche per i servizi pubblici, di pronto soccorso e assistenza disabili.

Tale concetto viene in questo video del canale di Pensioni & Aggiornamenti, le esenzioni vengono applicate senza il pagamento di interessi, penali o sovrapprezzi, mentre ii rimborso del Bollo Auto invece può avvenire, nella pratica in tre casi:

pagamento duplicato, cioè il suddetto è stato versato per due volte; non dovuto se il proprietario del veicolo rientra nelle categorie esentate e pagamento in eccesso se è stato pagato più di quanto dovuto. Ma tale rimborso dev'essere sempre richiesto esplicitamente.

Tuttavia, la minima o nulla emissione di anidride carbonica nell'atmosfera resta una priorità per l'attuale esecutivo: l'obiettivo degli incentivi appena entrati in vigore sono principalmente a favore dei veicoli e automobili ibridi ed elettrici come l'esenzione dal pagamento del bollo auto per cinque anni e l'introduzione dell'ecobonus a partire dal 2 agosto 2021.

Oltre alla cancellazione del Bollo arriva l'Ecobonus Auto per il 2021

Grazie al finanziamento del Decreto Sostegni-bis, l'ecobonus punta a sostenere l'acquisto di auto usate benzina e diesel Euro 6 con il minor impatto possibile per l'ambiente in modo analogo a quelli ibridi ed elettrici suddetti:

"nella piattaforma online del Ministero dello Sviluppo Economico www.ecobonus.mise.gov.it è possibile prenotare tramite il proprio concessionario i bonus per l'acquisto di veicoli non inquinanti con o senza rottamazione. La novità principale arriverà a settembre, quando la piattaforma sarà attiva anche per la prenotazione del contributo fino a €2.000 per le auto usate almeno Euro 6; in questo caso sarà necessario rottamare una vettura che abbia almeno dieci anni e un Bonus da €1.500 per l'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 grammi al chilometro, a cui si dovrà aggiungere il contributo del concessionario e si ottiene esclusivamente con la rottamazione. Fino a €10.000 di sconto per chi sceglie un veicolo elettrico o ibrido con emissioni fino a 60 grammi per chilometro, rottamando la vecchia auto. Sarà possibile inoltre richiedere i bonus entro il 31 dicembre 2021. Con il Decreto Sostegni Bis è confermato lo stralcio delle cartelle esattoriali ndl periodo 2000 e 2010, compresi i bolli auto non pagati fino a €5.000 per redditi non superiori a €30.000".

Il processo per ottenere l'Ecobonus si compone di quattro fasi: il recupero ddel contributo avviene quando le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, avendo avuto dal venditore la documentazione necessaria, ricevono la cifra spettante sotto forma di credito d’imposta.

Le categorie di veicoli interessate sono: categoria M1 o automobili con e senza rottamazione; Categoria L, ovvero veicoli a due, tre o quattro ruote, anch'essi distinti dalla presenza o meno di un veicolo da rottamare.

Infine le Categorie N1 e M1, ossia veicoli commerciali o speciali, che si differenziano, oltre possibile alla rottamazione, per la tipologia di alimentazione e la Massa Totale a Terra del veicolo nuovo. A favore di questi ultimi, dal 5 agosto 2021 potrebbero essere richieste ulteriori agevolazioni.

Gli sconti precedenti alla cancellazione del Bollo Auto 2021 in Lombardia

Tornando al Bollo Auto del 2021, invece, la Lombardia in particolare ha saputo trasformare la relativa sospensione del bollo attuale in una forma di sostegno alle categorie lavorative più colpite dalla crisi, previa richiesta alla Regione.

Già in precedenza la stessa aveva alleggerito l'ammontare della tassa dovuta, consentendo a tutti proprietari di un veicolo di ricevere uno sconto del 15% sull'importo totale del bollo auto.

Questo sconto è per tutti, perchè la misura prevede che nel caso in cui il contribuente accetti di pagare il bollo auto con la domiciliazione bancaria, in automatico, l'importo scalato direttamente dal suo conto corrente, sarà ridotto del 15%, più la spesa di commissione di €1. Per richiedere la domiciliazione bancaria, si può inviare la richiestaè da presentare via posta ordinaria oppure online.

Essa è vantaggiosa sia per il proprietario del veicolo che non deve più ricordarsi della scadenza; sia per l’ente di riscossione, rappresentato dalla Regione di appartenenza o dalle province autonome di Trento e Bolzano: in questo modo, infatti, le stesse, infatti si assicurano l'effettivo pagamento dell'imposta entro i termini stabiliti.

Altre tipologie di soggetti e veicoli interessati alla cancellazione del Bollo Auto nel 2021

Oltre ai disabili titolari di Legge 104, vi sono anche i loro accompagnatori e i proprietari di auto elettriche, i quali indipendentemente dal luogo in cui si trovano, non devono versare la tassa automobilistica per cinque anni, a partire dal giorno in cui il veicolo è stato immatricolato. Anche le auto ibride hanno agevolazioni sul bollo auto ma non così massicce come le auto elettriche:

il massimo possibile per questo tipo di veicoli è un’esenzione dal bollo auto di tre anni a partire dalla data di immatricolazione. In ultimo, chi possiede un veicolo che abbia più di trent’anni, non dovrà mai pagare per questo il bollo auto. Nel caso in cui, però lo stessso abbia più di vent’anni, per avere lo sconto del 50%, il veicolo dovrà essere iscritto nei registri storici.

L'esenzione per cinque anni è estesa anche al Superbollo, ma bisogna continuare a tenere presente che tali tributi sono gestiti da organi diversi, mentre il Bollo è variabile, essendo di competenza regionale, il Superbollo risponde all'Agenzia Delle Entrate, con lo stesso importo valido su tutto il territorio italiano.

La cancellazione del Bollo estesa al Superbollo Auto nel 2021

Anche il pagamento, di conseguenza è diverso: fino 185 kw, l’importo di bollo auto da versare viene stabilito direttamente dalla Regione; se invece si oltrepassa la suddetta soglia, tramite modello F24, si verserà all’Agenzia delle Entrate l’importo dovuto come Superbollo.

Trascorsi, poi, i cinque anni di esenzione, anche le auto elettriche sono tenute e pagare bollo auto e Superbollo, ma con importi agevolati rispetto alle auto a diesel o benzina. Il rimborso del Bollo Auto pagato nel 2020, a livello regionale, è previsto anche per le aziende di piccole dimensioni regolarmente iscritte nel Registro Delle Imprese sia per i veicoli a quattro ruote che per i ciclomotori.

E' il 20 agosto 2021, però, la data prescelta di inizio per la definitiva cancellazione del Bollo Auto da parte del Governo Draghi, mediante la trasmissione all'Agenzia Delle Entrate dei codici fiscali dei contribuenti con debiti accertati e corrispondenti al decennio 2000-2010.

Non basta la cancellazione del Bollo Auto nel 2021: il passaggio all'Ecobonus dev'essere più deciso

L'intera procedura dovrebbe concludersi entro il 30 novembre 2021, termine entro il quale verrà trasmesso l'elenco delle quote di debito annullate: questo sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle Certificazioni Uniche risalenti al 2019 che sono state presentate "al cospetto" dell'Agenzia Delle Entrate.

Il contribuente potrà verificare nell'area riservata del sito della stessa, se nei documenti inclusi nel proprio piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti i debiti soggetti a rimborso. Con la stessa procedura, a partire da ottobre potrà verificare l'avvenuta cancellazione. Il rapporto tra cancellazione del bollo auto e utilizzo dell'Ecobonus, però, non è ancora sufficiente:

il passaggio dal primo al secondo avrebbe dovuto essere più netto, incisivo, senza fasi intermedie. Questo per rendere il cittadino, prima di tutto e al più presto possibile, maggiormente consapevole di una riconversione ecologica che non può più aspettare.