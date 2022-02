Il canone Rai continua a far parlare di sè. Nel 2022 non è ancora chiaro a molti chi lo paga e chi no. Nel frattempo arriva una batosta per gli ex terremotati, costretti a pagare gli l'importo per il 2021.

Nel frattempo arriva una batosta per gli ex terremotati, costretti a pagare gli l'importo per il 2021.

Canone Rai: le novità 2022

Tra le novità del 2022 relative al canone Rai è che si tratta dell'ultimo anno in cui il pagamento avviene tramite bolletta.

Per evitare fenomeni di evasione della tassa, nel 2016 il governo Renzi aveva legato a doppio filo il pagamento della bolletta dell'elettricità a quello dell'odiato canone Rai.

Prassi non corretta, secondo l'Unione europea, che ha chiesto all'Italia di allinearsi alla normativa europea.

La commissione europea impone di eliminare tutti gli “oneri impropri” dalle voci di spesa dei servizi energetici, nei quali rientra appunto anche il canone di abbonamento alla televisione.

Dal 1° gennaio 2023 il pagamento del canone non avverrà più tramite bolletta.

Canone Rai 2022: doccia fredda per gli ex terremotati

Alla notizia dello svincolo del canone rai dalla bolletta elettrica si contrappone quella, recente, che obbliga i contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 2016 a pagare tramite bolletta il canone relativo al 2021, dopo la sospensione operata fino al 31 dicembre 2020.

Con la risposta a interpello n. 70 del 3 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili è applicabile solo al versamento dei canoni sospesi eventualmente dovuti, e non a quelli relativi al 2021.

Le quote arretrate dovranno essere versate, senza sanzioni e interessi, tramite rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro quote mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Con specifico riferimento al canone RAI la sospensione è stata inizialmente prevista dall'art. 1, D.M. 1° settembre 2016 e, successivamente, dall'art. 48 e dagli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016.

Poi il D.L. n. 55/2018, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", ha aggiunto ulteriori disposizioni riguardanti il pagamento del canone di abbonamento ad uso privato nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici e ha esteso la sospensione del pagamento del canone RAI al 31 dicembre 2020.

Pertanto, l'agevolazione in favore delle popolazioni colpite dal sisma 2016 prevede la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020, mentre il canone relativo all'anno 2021 risulta dovuto e non sospeso.

Rimborso Canone Rai 2021: ecco per chi

Il decreto Sostegni ha previsto il rimborso per il canone Rai pagato nel 2021. Ma non per tutti.

L'esonero dal versamento del canon Rai riguarda solo le strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore.

Si tratta dunque del canone Rai Speciale, non di quello destinato a tutti i cittadini. A causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus, il governo ha infatti previsto l'esonero, o il rimborso, del pagamento del canone Rai per l'anno 2021 per i gestori di esercizi pubblici.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 6/2022 ha stabilito le modalità per ottenere i 90 euro pagati entro il 22 marzo 2021 dagli esercenti per usare la TV nel locale.

La somma può essere recuperata tramite compensazione con modello F24 da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Nella sezione "erario" del modello deve essere indicato il codice tributo:

“6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

La somma va indicata nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

(Claudia Cervi)