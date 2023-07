Come il capitalismo ha diffuso meglio l'immunità collettiva

Dall'inizio di questa storia del virus, le élite politiche hanno usato il linguaggio bellico. Il nemico invisibile sarebbe stato contenuto, soppresso e sottomesso. E poi... sarebbe andato via.

Le tattiche sarebbero state: divieti ai viaggi, blocchi, chiusure, distanziamento fisico obbligatorio e mascherine. I modelli informatici hanno dimostrato che avrebbe funzionato al 100%, tanto che libertà, diritti umani e libertà di associazione potevano anche andare al diavolo.

Siamo stati tutti usati come personaggi non giocanti in un esperimento sociale, una cosa mai vista in tutta la storia dell'umanità e in un modo in conflitto con tutti i valori in cui credevamo in precedenza come società libere.

Nessuno in carica chiede la vostra o la mia opinione. Siamo qui solo per svolgere il nostro ruolo in un modello basato su guardie e ladri. È la ludicizzazione del dispotismo.

Il dogma ha continuato a svilupparsi in modi sempre più strani, con restrizioni assolutamente spregevoli a bar e ristoranti, e persino l'affermazione che i cori, gli strumenti a fiato e lo stesso organo a canne diffondono malattie. L'American Guild of Organists è stata costretta a fornire un lungo documento che giustificasse l'esistenza della musica sacra. La devastazione nella comunità artistica è palpabile. La carneficina è davvero insondabile. E in peggioramento: i regolamenti sugli ascensori renderanno i grattacieli americani inutilizzabili.

E se questo paradigma fosse sbagliato? Nessun libro sulla biologia cellulare e molecolare che ho trovato menziona i lockdown e lo stare a casa come modi per sconfiggere un virus. "Per la maggior parte dei virus che attaccano gli esseri umani", afferma Cell and Molecular Biology for Dummies, "le vostre uniche difese sono la prevenzione e il vostro sistema immunitario".

Strano non è vero? Niente sul presunto potere dei politici di schiacciare un virus. Non dovrebbe sorprendere che l'analisi statistica più completa finora condotta concluda che "chiusure delle frontiere, blocchi completi e test diffusi non sono stati associati alla mortalità COVID-19 per milione di persone", il che significa che non c'è prova che una qualsiasi di queste misure distruttive abbia salvato vite umane.

Una caratteristica sorprendentemente strana della retorica dei media generalisti durante questi terribili mesi è stata la messa a tacere delle voci che parlavano dell'immunità come il modo per sconfiggere un virus di questo tipo. AIER li ha segnalati per tempo ma, in qualità di lettore seriamente scontento del New York Times, posso dirvi che il tema immunità tramite anticorpi non è stato sufficientemente coperto.

Tutto ciò è improvvisamente cambiato con un pezzo apparso ieri: Can You Get Covid-19 Again? It's Very Unlikely, Experts Say. Questo pezzo equivale ad una confutazione globale delle migliaia di ridicoli articoli che hanno affermato come questo virus fosse così senza precedenti, così letale, così misterioso, che l'unica opzione era quella di buttare via tutta la moralità e trattare le persone come animali.

Dice il NYT:

Sebbene si sappia ancora poco sul coronavirus, a soli sette mesi dall'inizio dell'epidemia, il nuovo virus si sta comportando come la maggior parte degli altri [...]. Potrebbe essere possibile che il coronavirus colpisca la stessa persona due volte, ma è altamente improbabile che lo faccia in una finestra breve o faccia ammalare più seriamente le persone una seconda volta [...]. Le persone infettate dal coronavirus producono molecole immunitarie chiamate anticorpi. Diverse squadre hanno riferito che i livelli di questi anticorpi diminuiscono in due o tre mesi, provocando un po' di costernazione. Ma un calo degli anticorpi è perfettamente normale dopo la scomparsa di un'infezione acuta, ha affermato il dottor Michael Mina, immunologo dell'Università di Harvard. Molti medici "si grattano la testa dicendo: "Sarebbe un virus incredibilmente strano se non portasse ad una forte immunità, ma si sbagliano", ha detto il dottor Mina. "Non esiste caso più da manuale di questo".

"Molecole immunitarie chiamate anticorpi". Il NYT scrive come se qui venisse introdotta una nuova parola, nonostante le truppe di George Washington avessero già capito il punto e perseguirono pericolosamente tecniche di inoculazione contro il vaiolo.

Quindi pensiamo a questo: prendete il virus C-19, lo superate (come fa il 99,8%, specialmente le persone senza malattie pregresse) e poi ottenete protezione contro quel virus e altri possibili virus simili per un po'. Il vostro sistema immunitario migliora. La coevoluzione di milioni di anni tra esseri umani e virus compie un altro passo nella direzione del progresso. L'implicazione: piuttosto che correre e nascondersi, forse qui è necessario un po' di coraggio scientificamente informato.

Sì, ma se fosse vero, non lo direbbero anche epidemiologi competenti e accreditati? Si scopre che molti lo fanno, solo che non vengono ascoltati perché i media ed i politici li ignorano.

Una delle voci coraggiose e intelligenti qui è Sunetra Gupta, la professoressa di epidemiologia che guida un team di esperti all'Università di Oxford.

La sua comprensione è così profonda che, in un'intervista, ha offerto una tesi affascinante sul perché la pandemia influenzale del 1918 sia stata l'ultima piaga veramente catastrofica che abbiamo visto il mondo moderno.

Secondo Gupta quando viviamo in tribù isolate che sono al riparo dall'esposizione, le persone diventano gradualmente più deboli e più vulnerabili. L'agente patogeno sbagliato arriva nel momento sbagliato e le persone non sono biologicamente preparate. Vengono spazzati via, ma con il capitalismo moderno è arrivata la fine di un tale isolamento sterile. Ci ha fornito nuovi metodi di viaggio, mescolanza, associazione, spostamento e quindi ha portato ad una maggiore esposizione alle malattie e agli anticorpi che ne derivano. Quindi, non sono solo migliori terapie e vaccini che ci hanno aiutato a sconfiggere alcune piaghe, ma le stesse immunità. Il nostro kit di strumenti biologici per combattere le malattie è stato migliorato attraverso i viaggi e il commercio globale.

Cito Gupta a lungo, iniziando con il suo tutorial sull'immunità ai virus del secolo scorso e stranamente dimenticato in questo secolo:

L'altro problema interessante di cui mi sono reso conto con questa particolare minaccia è che le persone lo trattano come un disastro esterno, come un uragano o uno tsunami, come se voi poteste chiudere la porta e alla fine sparirà. Non è così. L'epidemia è una relazione ecologica che dobbiamo gestire tra noi e il virus. Ma invece le persone lo vedono come una cosa completamente esterna [...]. Questo è l'asse della malattia, ma poi c'è l'asse socioeconomico, che è stato ignorato. Ma ce n'è un terzo, che riguarda il modo in cui vogliamo vivere le nostre vite. Ci stiamo chiudendo non solo alla malattia, ma anche ad altri aspetti dell'essere umani [...].

Penso che il compromesso sia molto estremo e la manifestazione di questo sono i 23 milioni di persone che saranno spinte al di sotto della soglia di povertà a causa di questo approccio da folli. I costi per le arti sono anche incredibilmente profondi: i teatri e tutte le altre forme di arte performativa. Ma anche l'arte intrinseca di vivere, che penso sia stata compromessa.

Gli atti di gentilezza vengono evitati. Qualcuno ieri mi diceva che la madre gli aveva detto: “Per favore non venite a casa, ci ucciderete” [...].

Ora vedo giovani terrorizzati, anche se si rendono conto che il rischio per sé stessi è basso, di contagiare un amico che poi lo passerà ai nonni. Questa catena di colpa è in qualche modo localizzata nell'individuo piuttosto che essere distribuita e condivisa.

Dobbiamo condividere la colpa. Dobbiamo condividere la responsabilità. E dobbiamo assumerci alcuni rischi noi stessi per adempiere ai nostri obblighi e rispettare il contratto sociale. Quindi vorrei che i politici lo ricordassero alla gente, perché è quello per cui sono stati eletti: vedere che il contratto sociale viene rispettato correttamente [...].

È molto difficile. Penso che non ci sia niente da fare se non ricordare alla gente che questo non è solo moralista, ma fuorviante. Perché in realtà l'unico modo in cui possiamo ridurre il rischio per le persone vulnerabili della popolazione è, per quelli di noi che sono in grado di acquisire l'immunità collettiva, farlo.

Anche se c'è un piccolo rischio. Ho 55 anni e qualche rischio minore lo correrei anch'io, ma sarei disposta a prenderlo, proprio come faccio con l'influenza. C'è il rischio che io muoia d'influenza, ma sono disposta a correrlo, perché so che se non lo faccio allora l'influenza apparirà come sempre, entrerà nella popolazione di individui immunologicamente depressi e rappresenterà un alto rischio d'infezione che avrà un effetto sproporzionato sulla porzione vulnerabile della popolazione.

Il modo per contrastarlo ora è dire, non solo è una buona cosa per i giovani uscire e diventare immuni, ma questo è quasi il loro dovere. È un modo di convivere con questo virus. È così che viviamo con altri virus. L'influenza è chiaramente un virus molto pericoloso, ma il motivo per cui non vediamo maggiori decessi per influenza ogni anno è perché, attraverso l'immunità collettiva, i livelli di infezione sono mantenuti al livello più basso possibile [...].

Ora per saperne di più sulla bellissima magia dell'immunità collettiva, che è stata di recente stimata essere del 10-20%:

[Immunità collettiva è] un termine tecnico per indicare la percentuale di popolazione che deve essere immune per prevenire la diffusione della malattia, il concetto centrale nelle vaccinazioni. È un concetto epidemiologico fondamentale, che è stato chiaramente sovvertito. Immagino che il fatto che includa la parola collettiva lo renda più facile da capire.

La verità è che l'immunità collettiva è un modo per prevenire la morte delle persone vulnerabili. Si ottiene a spese di alcuni che muoiono e possiamo fermare tale fenomeno proteggendo la classe vulnerabile. In una situazione ideale, proteggereste i più vulnerabili come meglio potreste, lascereste che le persone si occupassero dei loro affari, permettereste che l'immunità collettiva crescesse, vi assicurereste che l'economia non crolli, vi assicurereste che le arti siano preservate e vi assicurereste che le qualità di gentilezza e tolleranza rimanessero alte.

Viviamo invece in questo stato di terrore. Sì, i viaggi internazionali facilitano l'ingresso del contagio, ma ciò facilitano anche l'immunità.

E infine le implicazioni per la storia e al modo in cui il capitalismo ha messo fine al nostro sterile isolamento, ma ci ha anche portato l'immunità biologica e vite più lunghe.

Perché non ci sono più pandemie influenzali? Perché prima del 1918 non c'erano sufficienti viaggi internazionali o densità di individui per mantenere l'influenza come il genere di cosa stagionale che è ora. Si accumulerebbero sacche di persone non immuni e poi verrebbero devastate.

Questo è stato lo schema fino alla fine della prima guerra mondiale. Da allora molte di queste malattie sono diventate endemiche. Di conseguenza siamo molto più esposti alle malattie in generale e agli agenti patogeni correlati, quindi se arriva qualcosa di nuovo, stiamo molto meglio di quanto saremmo stati se non avessimo avuto una sorta di esposizione ad esso.

Se il coronavirus fosse arrivato in un ambiente in cui non avevamo una precedente esposizione ai coronavirus, saremmo stati molto peggio. Oltre alla protezione contro malattie gravi a seguito di esposizione a coronavirus correlati, una parte di noi sembra essere resistente alle infezioni.

Questa è una notizia fantastica. Si spera che ciò venga consolidato a livello scientifico, di laboratorio. Noi stessi stiamo esaminando come gli anticorpi contro i coronavirus stagionali possano avere un impatto sulla protezione contro infezioni e malattie.

Forse saremo in grado di costruire un quadro che rassicurerà la popolazione: in realtà stiamo molto meglio essendo stati esposti a coronavirus correlati. Ci troviamo in una posizione migliore per combattere questa infezione di quanto pensassimo.

Si potrebbe pensare che il punto di vista di questa dotta professoressa, offerto dalla sua posizione presso l'università forse più prestigiosa del mondo, avrebbe avuto una certa influenza sui media generalisti e sulla politica. Le implicazioni di ciò che dice non è solo che i lockdown sono sbagliati, va oltre: ci stanno rendendo meno sani e stanno adottando misure per invertire il progresso medico che abbiamo fatto in un secolo di viaggi, mescolanze e strette relazioni commerciali.

Le implicazioni del punto di vista di Gupta, e il suo capovolgimento della narrativa "seppellitevi in casa", offrono un nuovo modo promettente per comprendere la relazione tra il capitalismo ed i miglioramenti della salute umana che abbiamo sperimentato in un secolo. Lancia anche un monito: se continuiamo a dar retta alla retorica "seppelliamoci in casa" e tentiamo inutilmente di sopprimere il virus, finiremo per rendere tutta la società più povera sia materialmente che spiritualmente e infliggeremo anche un colpo fatale alla nostra salute biologica.

Di Jeffrey Tucker

Traduzione di Francesco Simoncelli