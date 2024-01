Cappotto termico, i pro e i contro da valutare: ecco quando non conviene farlo

Conviene sempre fare il cappotto termico? Non proprio. Per fare le proprie valutazioni è bene conoscere tutti i pro e i contro.

Il cappotto termico è una delle migliori soluzioni per mantenere la casa calda in inverno e fresca in estate, senza sprechi energetici.

Non solo, perché è anche un ottimo modo per migliorare la classe energetica della casa. Specialmente in questo periodo, in cui si parla sempre più di interventi di efficientamento energetico, fare il cappotto termico potrebbe rivelarsi la soluzione ottimale per una casa più confortevole, con un significativo aumento del suo valore.

Moltissimi, in realtà, sono i vantaggi di isolare la propria casa con un cappotto termico. Ma vale sempre la pena ricorrere a questa soluzione? Non proprio. Nella maggior parte dei casi, questa scelta può rivelarsi ottimale, ma in altri potrebbe non esserlo.

L’importante, per effettuare un’accurata valutazione, è senz’altro richiedere la consulenza di un professionista. Ancor prima, però, può essere utile conoscere i pro e i contro del cappotto termico per farsi una prima idea su quanto questa scelta possa rivelarsi vantaggiosa.

Tutti i vantaggi del cappotto termico

Il cappotto termico, o isolamento termico a cappotto, è una soluzione che comporta l'applicazione di uno strato isolante sull'esterno di un edificio.

Parliamo di una tecnica che offre diversi vantaggi, in quanto migliora sensibilmente il comfort abitativo e ci permette anche di spendere meno per le bollette.

In linea generale, possiamo annoverare tra i tanti vantaggi del cappotto termico quelli legati a:

• risparmio energetico: riduce la dispersione di calore attraverso le pareti esterne dell'edificio, il che si traduce nel fatto che il riscaldamento o il condizionamento dell'aria richiedono meno energia, riducendo i costi energetici complessivi;

• isolamento termico continuo: in inverno, il cappotto termico permette di mantenere la casa calda, senza dover ricorrere per forza a sistemi di riscaldamento. Il beneficio, però, si estende anche durante i mesi estivi, perché il cappotto termico contribuisce anche a mantenere la casa fresca;

• eliminazione dei ponti termici: il cappotto termico crea un'efficace barriera isolante continua sulla superficie esterna dell'edificio, migliorando così la prestazione termica complessiva .

Vedendo i tanti vantaggi del cappotto termico, è naturale pensare che adottare questa soluzione sia sempre conveniente. Eppure, ci sono alcuni casi in cui questa decisione dovrebbe essere valutata in maniera più approfondita.

Il motivo? Come per tutte le cose, anche per il cappotto termico esistono dei pro, ma anche dei contro. Ed è importante conoscerli.

Cappotto termico: gli svantaggi

Sebbene offra notevoli vantaggi in termini di efficienza energetica e comfort, l'installazione del cappotto termico, presenta due principali svantaggi.

In primo luogo, il costo dell'intervento può risultare significativo, rappresentando un deterrente per molti proprietari di abitazioni. Il costo dell’installazione dipende direttamente dalle dimensioni dell'edificio: più grande è la casa, maggiore sarà la quantità di materiale isolante necessario, rendendo l'investimento complessivo più consistente.

Se i costi risultano eccessivamente alti e il periodo di recupero dell'investimento è troppo lungo, potrebbe non essere economicamente vantaggioso.

In secondo luogo, l'intervento di cappotto termico non è sempre fattibile, soprattutto in contesti in cui esistono vincoli architettonici o regolamenti comunali.

Nei centri urbani, dove spesso i vincoli comunali sono più stringenti, l'applicazione del cappotto termico potrebbe essere limitata o addirittura vietata per preservare l'aspetto estetico e la coerenza del patrimonio edilizio.

Quando non conviene fare il cappotto termico alla casa

Come abbiamo visto, ci sono alcuni svantaggi nella scelta di installare il cappotto termico. C’è, però, da dire che il problema economico può essere arginato e che non per tutti gli edifici valgono le limitazioni di cui abbiamo parlato. Quindi perché no al cappotto termico?

Ci sono anche alcuni altri elementi che dovrebbero essere considerati prima dell’installazione. Ci sono, infatti, casi in cui il cappotto termico potrebbe rivelarsi non conveniente.

In primo luogo, va detto che quando parliamo di cappotto termico interno, bisogna essere consapevoli che questo tipo di intervento tende a ridurre lo spazio in casa. Se le dimensioni sono ridotte, l’installazione di un cappotto termico interno non è consigliabile.

In secondo luogo, bisogna scegliere con attenzione i professionisti che si occuperanno dell’installazione. Il motivo è molto semplice: se l'installazione viene eseguita in maniera scorretta potrebbero verificarsi alcuni problemi, tra questi la formazione di condensa e di muffa.

Il consiglio, quindi, è non solo assicurarsi che l'installazione del cappotto termico sia eseguita da professionisti qualificati, ma anche optare per materiali isolanti appropriati e impermeabili all'umidità e monitorare e controllare l'umidità relativa all'interno dell'edificio.

