Riuscire a realizzarle un cappotto termico grazie ai maxi bonus edilizi è senza dubbio un grande vantaggio. Il risparmio è tangibile, fino al 30-40% in meno, in bolletta del gas. Ecco tutti i pro e i contro di questa scelta.

Uno degli interventi trainanti più richiesti è il cappotto termico, dal momento che, grazie al Decreto Rilancio, permette di accedere ai maxi bonus edilizi oggi così preziosi per l’efficientamento degli immobili e quindi il risparmio energetico.

Proprio in termini di risparmio di energia, è dunque logico fare due conti e domandarsi quanto in effetti si risparmia realizzando un lavoro di questa tipologia.

Il cappotto termico è realizzabile sia per le villette unifamiliari che per i condomini, anche se è bene seguire gli ultimi aggiornamenti in merito alla percentuale di detraibilità, che è cambiata, come abbiamo avuto modo di illustrare in questo articolo dedicato alle ultime modifiche Superbonus da parte del Governo Meloni.

A ogni modo, riuscire a realizzarlo grazie ai maxi bonus edilizi è senza dubbio un grande vantaggio. Ma, soprattutto quando è necessario procedere coi lavori insieme ad altri condomini, è lecito voler fare dei conti precisi.

Eccoli.

Quanti gradi si guadagna con cappotto

Gli ultimi dati che abbiamo a disposizione sono sorprendenti. Infatti, stando a un aggiornamento Cortexa, l'associazione delle imprese dell'isolamento a cappotto in Italia, grazie a questo intervento di efficientamento energetico su un edificio, si guadagna dal 30 al 33% di energia, per una una villetta a due piani, e dal 40 al 45% a un condominio di otto piani.

Un risultato sicuramente non trascurabile, considerando che tutto ciò che si risparmia grazie al cappotto termico si traduce in una riduzione drastica dei consumi e quindi di soddisfacenti tagli in bolletta.

Grazie alla realizzazione del cappotto termico si guadagnano subito tre gradi in casa, non poco considerando che oggi la temperatura consigliata è di 21°C, all’interno della zona giorno.

Quanto gas si risparmia con il cappotto termico

Per toccare con mano il risparmio che deriva dalla realizzazione di un cappotto termico, in fattura del gas, basti pensare che circa l’80% dei consumi, in una bolletta del gas, sono legati al riscaldamento, mentre solo la restante parte alla produzione di acqua calda sanitaria e alla preparazione dei pasti.

Ipotizzando ad esempio un consumo di circa 1.000€ di gas in un anno, in media 800€ sono da attribuire all’accensione dei termosifoni.

Grazie al cappotto termico, chi accende tutti i giorni i termosifoni, in proporzione risparmia di più di chi lo accende poco e saltuariamente,senza cappotto, tra l’altro rinunciando a un bel po’ di comfort.

Quali sono gli svantaggi del cappotto termico

Considerando la grande utilità di un cappotto termico, possiamo affermare che, se proprio dobbiamo inquadrare un suo punto debole, questo è da ricercare nel prezzo.

Vedremo nel paragrafo conclusivo di questo articolo quali sono i prezzi di mercato oggi in vigore per la realizzazione di un intervento di questo genere.

Ovviamente, il cappotto termico può avere, in alcune circostanze, delle controindicazioni alla sua realizzazione. Ciò si verifica quando la casa in questione presenta seri problemi di umidità e muffa, ad esempio anche a causa di infissi non adeguati.

In tal caso, il cappotto andrebbe a peggiorare la situazione, motivo per cui è indispensabile procedere prima con la risoluzione di tale problema principale.

Per un discorso ancora più esaustivo, bisogna ricordare che esiste la possibilità di realizzare sia un cappotto esterno all’edificio che interno.

Se il cappotto termico esterno non presenta svantaggi, è possibile invece incorrere in qualche criticità con quello interno, come ad esempio la creazione di un ponte termico, da valutare con l’esterno.

Infine, il cappotto termico interno riduce il volume abitabile.

Quanto costa un cappotto termico per 100 metri quadrati

In media, un preventivo per la realizzazione di un cappotto termico per una superficie di circa 100 mq da rivestire, si aggira intorno ai 4.000-5.000€.

È scontato sottolineare che solo il sopralluogo di un tecnico specializzato può davvero permettere di individuare una cifra precisa, per un immobile in particolare.

A volte, la realizzazione del cappotto termico si lega necessariamente ad altre operazioni preparatorie, motivo per cui il prezzo potrebbe anche lievitare.

Però, basti considerare che l’ammortamento della spesa si realizza al massimo entro i primi quattro anni, dopodiché è tutto guadagno.

Inoltre è importante sottolineare che la durata media di un cappotto termico è di circa 40/50 anni, se la realizzazione è affidata a professionisti e i materiali sono di prima qualità.

Alla luce di queste considerazioni, è evidente quanto sia preziosa oggigiorno la presenza di un cappotto termico per la propria abitazione, per abbattere i costi legati al consumo di gas. Senza dimenticare che, grazie ai bonus edilizi ancora a disposizione, è possibile usufruire di maxi detrazioni e sconti, per la sua realizzazione.

Continua la lettura con un articolo dedicato al confronto tra pellet, con prezzi ormai alle stelle, e gas metano. Quale risulta oggi più conveniente, alla luce dei nuovi rincari? Ecco gli ultimi aggiornamenti.