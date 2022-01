[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?]

Il caro delle bollette dell’energia è arrivato, come tutti purtroppo già ci aspettavamo! Ebbene, stando a quanto affermato dall’indagine CNA - Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola e Media Impresa - l’impennata delle bollette ha un impatto del 95% sulle imprese. Ebbene, i rincari per il momento sembrano ancora contenuti nei margini, ma purtroppo nelle prossime settimane arriveranno dei gravi contraccolpi per quanto riguarda il mercato dell’energia nel nostro Paese. Per quale motivo? Beh, basti pensare a quanti tra famiglie ed imprese hanno sottoscritto un contratto di tipo variabile con i fornitori di energia. Tuttavia, coloro che invece sono titolari di un contratto a prezzo fisso dovranno rinegoziarlo necessariamente entro la fine dell’anno. Si prospetta una crescita del 200% rispetto al 2019 del costo medio dell’energia. Aumenti notevoli, non c’è che dire, che porteranno molte attività a rivedere i budget. Ma cosa sta succedendo? Cosa evidenzia l’analisi della CNA? Quali sono le reazioni del Governo Draghi e dei sindacati? Andiamo a scoprire questo ed altro nel nostro articolo! Caro bollette: cosa afferma l’analisi della CNA La CNA, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, ha effettuato un’indagine allo scopo di comprendere tutto ciò che concerne il caro bollette. Ebbene, tale indagine ha preso in considerazione un totale di 2.500 imprese. Ma quali sono stati gli esiti dell’indagine? Sono così preoccupanti? Dunque, in base a quanto si evince dal report della CNA, l’impennata delle bollette avrà un impatto negativo sul 95% delle imprese italiane. Oggettivamente, non si tratta nemmeno di un impatto lieve. Infatti, sempre stando ai dati riportati dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, l’80% delle imprese dovrà rivedere il proprio budget e circa 20.000 imprese potrebbero interrompere la loro attività a causa dell’inasprimento delle bollette. Infatti, come sappiamo, stiamo assistendo ad un rincaro molto pesante che ha fatto aumentare del 30% la spesa media rispetto all’ultimo anno senza pandemia, quindi il 2019. Tuttavia, se questi sono stati i risultati ottenuti nel 2021, non possiamo considerarci molto ottimisti per il 2022, dove con molta probabilità assisteremo ad un’ulteriore impennata dei costi dell’energia. Infatti, da quanto affermato dalla CNA, nel primo trimestre del nuovo anno si potrebbe assistere a dei rincari di percentuali molto alte, ossia del 112% rispetto al 2019. Prospettive pessimistiche o realtà? Andiamo a scoprirlo più nel dettaglio. Cosa afferma la Presidentessa della CNA sul caro bollette? Per comprendere meglio ciò che stiamo dicendo, possiamo analizzare più nel dettaglio le parole della presidentessa della CNA di Brescia, Eleonora Rigotti. La donna afferma che il caro bollette, unito agli esiti della pandemia e all’inflazione, può portare effetti estremamente negativi sulla ripresa economica del Paese. Da qui la necessità della messa a punto di misure drastiche per scongiurare la chiusura di molte imprese, utilizzando i fondi erogati tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Infatti, secondo la Rigotti, non sono abbastanza gli interventi messi a punto dal Governo per contrastare l’ascesa del prezzo dell’energia. Infatti, in questo modo, si andrebbe a gravare eccessivamente sulle piccole imprese, che supporterebbero un gettito eccessivamente elevato. Inoltre, la spesa eccessivamente alta sostenuta da tali imprese potrebbe essere destinata ad altri scopi, come ad esempio, per l’innovazione tecnologica. Infatti, come scopriamo andando a consultare l’indice DESI, che esprime la digitalizzazione in Europa, il nostro Paese è anche in grande ritardo sul digitale. Di conseguenza, una riduzione del gettito fiscale per le imprese potrebbe portare a notevoli benefici anche in tal senso. Caro bollette: più colpite le piccole imprese! Come abbiamo affermato anche parafrasando le parole della presidentessa della CNA di Brescia, le aziende che risentirebbero maggiormente dell’aumento delle bollette sarebbero quelle di piccole dimensioni. Tuttavia, in tal senso dobbiamo sottolineare che l’Italia è costituita per la maggior parte da imprese medio piccole. Ebbene, stando a quanto si evince dai report, le piccole imprese pagano in media il 65% in più delle grandi aziende per l’energia elettrica ed il 125% in più per il gas. Percentuali non molto incoraggianti se pensiamo all’aumento delle bollette che avrà luogo a breve. Ma quali sono le ragioni di tale differenza? Beh, per comprendere quale sia il motivo secondo il quale le piccole imprese in media pagano una somma maggiore, dobbiamo tenere in considerazione che le aziende di grandi dimensioni hanno una tariffa agevolata. Inflazione e aumento delle bollette: chiariamo il concetto! Secondo quanto si evince da alcune stime effettuate dal Codacons, l’aumento delle bollette di luce e gas non solo aggraverà i costi di famiglie ed imprese, ma provocherà (e sta già provocando) una vera e propria ondata di rincari per i consumatori finali. Per quale motivo? Beh, per spiegare tale concetto dobbiamo necessariamente parlare del fenomeno dell’inflazione. In economia politica, parlando di inflazione facciamo riferimento all’aumento generale del livello dei prezzi che provoca una riduzione del potere d’acquisto della moneta. Ebbene, devi sapere che l’inflazione grava prevalentemente su quelle persone che percepiscono redditi fissi, come i lavoratori dipendenti. Infatti, i prezzi aumenteranno, ma queste persone continueranno a percepire lo stesso salario che, automaticamente, avrà un valore ridotto. Inoltre, come sappiamo, i rivenditori in questo momento stanno già provvedendo ad alzare i prezzi dei loro listini per evitare il fallimento dovuto all’aumento dei prezzi delle materie prime (in questo caso dell’energia). E chi ci va a rimettere? Esattamente, i consumatori finali. Una situazione piuttosto pericolosa che, se non controllata a dovere, potrebbe portare ad ingenti danni per l’economia nazionale. Quale impatto avrà il caro bollette sulle famiglie? Eccoci arrivati a parlare di un’altra categoria di operatori economici che risentiranno parecchio dell’aumento dei costi dell’energia. Stiamo parlando delle famiglie, per le quali si stima un aumento di 6 miliardi di euro. Inoltre, come abbiamo detto nel precedente paragrafo, non aumenterà solo l’energia, ma anche i prezzi dei beni. Infatti, le stesse aziende stanno aumentando i loro listini in relazione all’aumento dei costi dell’energia elettrica. Caro bollette: l’azione del Governo e dei Sindacati! Ovviamente, in una situazione come quella attuale il Governo Draghi non è rimasto certo a guardare lo scorrere degli eventi. Infatti, il premier Mario Draghi è sceso in campo per contrastare l’avanzata senza sosta dei prezzi dell’energia. Ebbene, dopo la riunione del Consiglio dei Ministri è stato concordato che le misure varate dal Governo per contrastare il fenomeno del caro bollette avranno un valore complessivo di 5,5 miliardi di euro. Infatti, a partire dal 1° febbraio fino alla fine dell’anno partirà un meccanismo di compensazione in modo da alleggerire gli operatori economici dall’aumento dei costi delle bollette. Tutto ciò è stato previsto con l’introduzione del nuovo Decreto Sostegni. Tuttavia, c’è bisogno di altre misure urgenti per contrastare un caro bollette che potrebbe avere esiti drastici sull’economia del Paese. È proprio questo che affermano CIGL, CISL e UIL. Infatti, a detta dei sindacati, le misure introdotte dal Governo vanno sì nella giusta direzione, ma taglierebbero fuori coloro che percepiscono redditi medi.

