Risparmiare sulla bolletta del gas contrastando il caro bolletta? Da oggi è possibile grazie al nuovo ventilatore da termosifone acquistabile con pochi soldi. Bastano solo 20 euro per rendere la casa calda e risparmiare sui consumi del gas. Ecco di cosa si tratta e tutte le novità a riguardo.

L’inverno è ormai alle porte e le temperature si stanno abbassando.

La preoccupazione maggiore per le famiglie italiane è come affrontare il caro bollette e ridurre in particolare le spese del gas ormai arrivato alle stelle a causa della profonda crisi tra Russia e Ucraina.

Stando alle stime per la stagione invernale una famiglia di quattro persone, in un appartamento di 100 metri quadrati spenderà mensilmente circa 1.300 euro soltanto per il riscaldamento. Una spesa giornaliera di ben 44 euro che causerà una spesa superiore rispetto agli anni scorsi.

Eppure, risparmiare oggi è possibile anche se non basta avere un sistema moderno di termoregolazione.

Avere una casa calda senza per forza tenere al massimo le temperature si può, ottimizzando i consumi, spendendo meno e soprattutto riducendo la dispersione di calore negli ambienti domestici.

Quest’ultima infatti è un accorgimento importante per aumentare il risparmio e ridurre il caro bolletta. Molte sono le cause della dispersione, dai serramenti non correttamente isolati, ai muri esterni passando per la posizione dei termosifoni.

Gli stessi, spesso e volentieri collocati sotto le finestre, possono disperdere fino al 40% del calore irradiato. Per questo motivo è opportuno scegliere dei metodi che rendano i radiatori più efficienti aumentandone la resa.

In pochi ne sono a conoscenza ma esiste un dispositivo poco utilizzato che permette di risparmiare veramente un sacco di soldi. Stiamo parlando dei ventilatori da posizionare sui termosifoni.

Vediamo di cosa si tratta e come funzionano.

Caro bollette, casa sempre calda con questo ventilatore: va ai termosifoni e costa solo 20€

Per contrastare il caro bollette e ridurre pertanto i consumi risparmiando soldi è possibile utilizzare un nuovo dispositivo. Il riferimento è al ventilatore da applicare sui radiatori.

Si tratta di semplici ventole che permettono di recuperare il calore del termosifone diffondendolo per tutta la casa rendendola sempre più calda.

Il funzionamento è molto semplice, sappiamo che il termosifone produce calore che tende a salire verso l’alto stratificandosi con l’aria fredda che si posiziona più in basso. Ciò determina una sensazione di temperatura più bassa, non sfruttando al meglio i termosifoni e il gas utilizzato.

Il ventilatore, semplicemente poggiandosi sul termosifone e collegandosi alla presa elettrica, entra in funzione. Il costo è irrisorio, si parte da un minimo di 20 euro a salire e il suo consumo è molto basso, massimo 2 watt quando entra in funzione.

La ventola si accende in maniera automatica quando il termosifone raggiunge i 30° e si spegne quando scende al di sotto.

Oltre a contrastare il caro bollette, il ventilatore permetterà un aumento dei gradi della stanza da 2 a 3 punti.

Caro bolletta, come funzionano i ventilatori da termosifone

Questo nuovo sistema dei ventilatori da termosifone è nato in Canada e negli Stati Uniti già da qualche anno, permette di mantenere la casa sempre più calda senza influenzare la temperatura impostata, solo aumentando l’effetto prodotto dai riscaldamenti.

In sostanza, si riesce ad ottimizzare i consumi contrastando il caro bolletta solo appoggiando il ventilatore sulla parte alta del calorifero. Il piccolo ventilatore dal costo di 20 euro è dotato di fori che risucchiano il calore e lo propagano in maniera più efficiente per tutta la casa.

Esistono in commercio vari modelli creati per essere posizionati anche sul retro del termosifone grazie alla presenza di staffe imbottite. Questa tipologia di ventilatore riesce a recuperare il calore dal retro per diffonderlo per tutta la casa rendendola molto più calda.

A seconda dei modelli, possono essere di dimensione e funzioni diverse. Ma tutti consentono un risparmio abbastanza alto sul costo della bolletta anche se sono preferibili ventilatori che coprono almeno l’80% della lunghezza del termosifone.

Caro bolletta, casa sempre calda con i ventilatori da termosifone: dove comprarli

I ventilatori da termosifone che permettono di risparmiare contro il caro bolletta mantenendo la casa sempre calda possono essere acquistati presso i negozi di termosanitaria, ma anche online.

Per quanto concerne il suo utilizzo, il ventilatore in questione non deve essere utilizzato in ambienti umidi, con tassi di condensa alti e non possono essere posizionati su termosifoni elettrici e ad olio.

Se in casa ci sono soggetti allergici meglio evitarli perché spostando l’aria essi smuovono anche la polvere.