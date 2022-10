Caro bollette, frena lo smart-working: lavoro da casa più caro. Bonus per i lavoratori?

l Caro bollette mette un freno allo Smart-working. I lavoratori chiedono in maniera sempre più frequente di rientrare a lavoro a causa dell’aumento incontrastato delle bollette di energia e gas. Si lavora all’ipotesi di un nuovo Bonus per coloro che decidono di rimanere a lavorare da casa. Ecco tutte le novità a riguardo.

Il Caro bollette mette un freno allo Smart working. I lavoratori chiedono in maniera sempre più frequente di rientrare a lavoro a causa dell’aumento incontrastato delle bollette di energia e gas. Si lavora all’ipotesi di un nuovo Bonus per coloro che decidono di rimanere a lavorare da casa.

Se lavorare in Smart working si è reso necessario negli anni di pandemia da Covid-19, adesso si passa al rovescio della medaglia: sempre più lavoratori italiani chiedo di rientrare a lavoro in presenza.

Una situazione in netta controtendenza rispetto al resto d’Europa. In Italia, i lavoratori non sono più entusiasti di restare in Smart working e continuare a lavorare da casa.

Da un’indagine di Ranstad Research in Italia sono sempre meno i lavoratori che chiedono di usufruire del lavoro agile.

I dati parlano chiaro: su un potenziale di 8,3 milioni di lavoratori da remoto solo un terzo lavora in Smart working almeno un giorno a settimana. Discorso diverso per l’Europa dove, al contrario, si registra una corsa al lavoro smart.

Questi risultati sono il frutto di alcune costatazioni che gli stessi lavoratori italiani e i sindacati stanno mettendo sul tavolo ormai da qualche messe

Tra le criticità evidenziate, in un recente studio fatto da Inapp nella scelta dello Smart working balza subito agli occhi la questione del Caro energia e delle bollette sempre più salate.

Dallo studio emerge che solo il 55% degli intervistati ha un giudizio positivo sullo Smart working. Di questi il 64% evidenzia come il lavoro da remoto porti all’isolamento, rendendo difficile il rapporto tra colleghi.

Fino ad arrivare alla nuova problematica economica: circa il 60% ritiene non più conveniente il lavoro agile a causa dell’aumento dei costi delle bollette domestiche.

Se evidenti sono i vantaggi per le imprese in termini di produttività, ora come ora, non bisogna tralasciare le esigenze dei lavoratori.

Ma allora come far coincidere e conciliare gli interessi di tutti? Al vaglio c’è la proposta di lanciare un nuovo Bonus a favore dei lavoratori che decidono di rimanere a lavorare in Smart-working.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e le varie proposte messe in campo.

Caro bollette, frena lo smart-working: lavoro da casa più caro. Bonus per i lavoratori?

Lo Smart working è stato un ottimo strumento per affrontare l’emergenza pandemica, anche se molti oggi lo ritengono un valido strumento per contrastare i forti rincari dovuti alla crisi economica attuale.

Dal caro bollette, all’aumento dei prezzi dei carburanti a quella dei prezzi delle materie prima, lo smart-working ha generato una serie di effetti positivi sia per le aziende che per i privati cittadini.



Nelle aziende l’utilizzo dello smart-working ha generato percentuali di riduzione dei costi tra il 30 e il 50%. Evidenti sono i vantaggi per quelle pubbliche e private.

Meno ore di lavoro in sede significano meno consumi di energia e gas che si traducono in una riduzione del caro-bollette.



L’altro vantaggio dello smart-working si ricollega al fattore ambientale: tanto meno lavoratori si recano in sede, tanto più si risparmia in produzione di C02 (anidride carbonica), il che significa meno inquinamento per tutti.



Ma se evidenti sono i vantaggi per le aziende pubbliche e private, sono sempre di più i lavoratori che non lo apprezzano a causa del costo troppo alto.



Insomma, se rimanere a casa in questi mesi di pandemia è risultato conveniente, ora non lo è di più. Rimanere a casa costa troppo in termini di luce e casa. Ecco perché il caro bollette e le tariffe in volata spingono i lavoratori alla presenza sul posto di lavoro.



A ciò si aggiunge che nei contratti in Smart working non è previsto alcun Bonus o rimborso economico per compensare i rincari delle bollette.



Caro bollette, al vaglio nuovo Bonus per i lavoratori in Smart working



Per agevolare l’uso dello Smart working ritenuto ormai dalla maggior parte dei lavoratori non più conveniente, i sindacati stanno lavorando ad alcune proposte volte ripensare in maniera adeguata i contratti che prevedono il lavoro agile da casa.

L’idea è quella di dirottare i risparmi generati nelle aziende su un Bonus per i lavoratori che decidono di rimanere in Smart-working.

Cosi facendo, il nuovo Bonus andrebbe a compensare le maggiori spese relative alle bollette di luce e gas dei lavoratori, organizzando in chiave più efficiente, moderna e attenta il nuovo sistema lavoro.

Caro bollette e smart working, oltre al nuovo Bonus per i lavoratori bisogna sciogliere il nodo buoni pasto



Per fronteggiare il caro bollette a cui sono soggette le famiglie italiane e soprattutto i lavoratori che scelgono di adottare ancora lo smart working, i sindacati sono sul piede di guerra. Chiedono, infatti che nei contratti che prevedono il lavoro smart siano previsti specifici Bonus e rimborsi per contrastare il caro bollette.



Ma altro nodo da sciogliere riguarda i buoni pasto, assolutamente non previsti per chi lavora in Smart working.

Per essere più chiari, chi lavora a distanza non ha alcun diritto all’erogazione di voucher che coprano le spese per i pasti.