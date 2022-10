Caro bollette, lavastoviglie meno cara? Con questi trucchi risparmi subito acqua e energia

Caro bollette? Ecco come ridurre i costi dell’elettrodomestico più apprezzato in ambito domestico: la lavastoviglie. Con questi semplici trucchi riduci i consumi di acqua ed energia risparmiando una montagna di soldi.

Caro bollette, caro energia e caro vita fanno sempre più paura alle famiglie italiane. Questo delicato periodo storico contrassegnato dalla crisi Russia Ucraina sta provocando rincari non indifferenti sui prezzi delle bollette tanto da portare le famiglie italiane a cambiare in maniera drastica stili e ritmi di vita al fine di ridurre i consumi per abbattere i costi in bolletta.

La consapevolezza di questo periodo storico di forte crisi economica sta spingendo gli italiani a ricercare sempre nuovi consigli e trucchi per risparmiare sul caro bolletta. Soprattutto su come utilizzare in maniera efficace gli elettrodomestici.

Oggi sempre più famiglie italiane hanno in casa una lavastoviglie, un bene che prima veniva considerato di lusso, oggi è capace di far risparmiare tempo, acqua ed energia alle famiglie italiane.

Inventata nel 1887 da Josephine Cochrane, è sempre più presente nelle case degli italiani, anche se molti la considerano un elettrodomestico che consuma troppo.

Tuttavia, lavare le stoviglie a mano non ci fa risparmiare acqua, anzi! Contrariamente a quando si pesa, la lavastoviglie non consuma eccessivamente se usata in maniera oculata ed intelligente.

Si stima, infatti che il consumo di acqua per un lavaggio a mano di posate, stoviglie e pentole varie si attesti intorno a 50 litri per lavaggio, contro i 10/15 litri per ciclo di lavaggio che si abbatte a 6 litri per le lavastoviglie di ultima generazione.

E i costi del consumo energetico? Beh, questi dipendono molto dal tipo di classe energetica dell’elettrodomestico. Mediamente una lavastoviglie assorbe da 1850 a 2700 Watt e se rimane in funzione per circa 2 ore potrebbe arrivare a consumare 3,7 kWh, che tradotto in termini economici si presume una spesa media di 0,925 €.

Ciononostante se si seguono alcuni semplici trucchi da semplice armadietto dove vengono riposte le stoviglie non usate, può diventare un elettrodomestico incredibilmente utile e che permette di risparmiare un sacco di soldi.

Vediamo insieme quali sono e come utilizzarli al meglio per contrastare il caro bolletta risparmiando sui consumi di acqua ed energia.

Caro bollette, lavastoviglie meno cara? Con questi trucchi risparmi subito acqua e energia

Per sfruttare al meglio la lavastoviglie, cercando di ridurre i costi di luce ed acqua, è necessario conoscere i trucchi per tenere bassi i consumi e contrastare il caro bolletta.

Per prima cosa bisogna azionare la lavastoviglie solo a carico pieno. Ma questo non basta! Bisogna caricarla anche nel modo corretto. I bicchieri e le tazze, ad esempio, non vanno sovrapposti e ordinati nella parte superiore del cesello rivolti verso il basso.

Piatti e pentole, al contrario vanno messi nella parte inferiore in posizione verticale con la parte rivolta verso l’interno. Altro consiglio riguarda i contenitori in plastica che vanno posizionati nella parte superiore per evitare che il calore li deformi. Tutto ciò permetterà alla lavastoviglie di lavorare in maniera efficiente abbattendo i consumi di acqua, energia e detersivi producendo enormi risparmi in termini economici.

Inoltre, c’è da considerare che non tutto può andare in lavastoviglie. No alle ceramiche decorate e alla terracotta perché potrebbero scheggiarsi. No ai mestoli in legno e taglieri, oggetti in rame e alluminio che a causa dell’alta temperatura potrebbero subire qualche danno.

Caro bollette, quali altri trucchi per risparmiare subito acqua e energia

Altri consigli e trucchi per contrastare il caro bolletta utilizzando la lavastoviglie riguardano la pratica comune di sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie.

Assolutamente no! Motivo? Inutile spreco di acqua e il detersivo funziona meno. Meglio sarebbe togliere i residui di cibo con un tovagliolo o una spugnetta. Cosi facendo l’elettrodomestico funziona meglio e si risparmia energia e acqua.

Per comodità molti utilizzano le tradizionali pasticche multifunzione, con detersivo, sale e brillantante senza considerare che in zone in cui la durezza dell’acqua è alta gli elementi andrebbero messi separatamente dosandoli all’occorrenza, inserendo il sale nell’apposito scomparto.

Caro bollette, modi e trucchi per risparmiare acqua ed energia: eccone altri

Un altro trucco per risparmiare soldi ed energia con la lavastoviglie è lasciare asciugare i piatti naturalmente. Trucco facile e soprattutto conveniente che permette di abbattere il caro bollette e ridurre costi di acqua e energia.

Per fare ciò basta semplicemente disattivare la funzione di asciugatura a caldo o aprire lo sportello dopo la conclusione del ciclo di lavaggio a lavastoviglie

A tutto ciò va aggiunta una buona manutenzione, soprattutto del filtro, dei tubi e dell’erogatore dell’acqua. Ciò garantirà un minore dispendio di energia e di acqua abbattendo il caro bolletta.