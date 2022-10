Caro Bollette, lo scaldabagno ti azzera il conto: con queste regole risparmi molti soldi

Contrastare il Caro energia e risparmiare sulle bollette è possibile. Basta seguire alcune regole utili per ridurre i consumi di uno degli elettrodomestici più amati dagli italiani: lo scaldabagno. Ecco quali sono queste regole per risparmiare un sacco di soldi.

Crisi energetica, caro bollette e caro vita stanno portando gli italiani allo stremo. Alla base di tutti questi rincari ci sono una serie di cause fra loro concatenate. La guerra Russia Ucraina e la ripartenza post pandemia hanno dato origine ad aumenti dei prezzi di gas e petrolio.

Altra causa di questa impennata dei prezzi è dovuta ad una riduzione della produzione di energia idroelettrica e nucleate dovuta alla siccità di questa estate. Ma non dimentichiamoci le speculazioni finanziarie dovute all’aumento della domanda di gas.

Tutto ciò sta provocando nelle famiglie italiane pesanti risvolti, soprattutto da un punto di vista economico, determinando modifiche anche sui propri comportamenti di acquisto e di consumo.

Ad oggi gli italiani sono sempre più attenti al consumo di energia e cercano sempre consigli su come risparmiare soprattutto con gli elettrodomestici.

Tra gli elettrodomestici amati dagli italiani ne spunta uno in particolare: lo scaldabagno.

Lo scaldabagno è tra gli elettrodomestici più amati ed utilizzati dalle famiglie italiane ma contemporaneamente è tra quelli che consuma di più, tanto da gravare pesantemente sul conto corrente nel caso in cui viene utilizzato in maniera sbagliata.

Secondo alcune stime, uno scaldabagno di 1000 watt attivo per 6 ore al giorno avrà un consumo medio di circa 2.000 kWh annui. Se invece lo si tiene sempre accesso, andrà ad influire sulla bolletta elettrica per circa il 70%.

Pensate che se si tiene lo scaldabagno acceso per qualche ora può arrivare a consumare fino ad 8 volte un frigorifero acceso 24 ore su 24.

Fortunatamente è possibile ridurre i consumi e risparmiare energia se si mettono in pratica alcuni accorgimenti contro il caro energia.

Vediamo insieme quali sono queste regole da osservare e come è possibile risparmiare sulle bollette di casa.

Caro Bollette, lo scaldabagno ti azzera il conto: con queste regole risparmi molti soldi

Per contrastare il caro energia e dimezzare le bollette di luce gli italiani sono sempre alla ricerca di metodi e trucchetti per risparmiare soldi sugli elettrodomestici.

Come abbiamo già detto uno degli elettrodomestici più usati dagli italiani risulta essere lo scaldabagno elettrico.

Stiamo parlando di un impianto molto facile nell’uso perché non utilizza gas metano, ma sfrutta l’effetto Joule, ossia un effetto con il quale l’energia elettrica che scorre in una resistenza genera calore, cosi facendo la serpentina si scalda e cede calore all’acqua che si riscalda.

Bisogna stare molto attenti, però, perché i consumi dello scaldabagno elettrico possono essere abbastanza elevati tanto da poter azzerare il nostro conto corrente. Tuttavia, per ridurre i consumi e contenere i costi in bolletta esistono alcune regole da usare quotidianamente.

Ma quali sono le buone pratiche contro il caro energia che permettono di risparmiare sull’uso dello scaldabagno?

La prima regola per ottimizzare i consumi e risparmiare utilizzando lo scaldabagno consiste nell’impostare il termostato su temperature adeguate alla stagione in cui ci si trova. In inverno la temperatura ideale sarebbe 50°/60°C e circa 40°C nei mesi più caldi. Ciò permette di ridurre gli sprechi di energia abbattendo il caro energia.

Altra regola fondamentale riguarda l’ottimizzazione del consumo di acqua, utilizzando anche riduttori di flusso. Queste regole permettono di ridurre i consumi di acqua facendo risparmiare circa il 40% di acqua calda a fronte di un costo d’acquisto veramente irrisorio.

Per ridurre ulteriormente il consumo dello scaldabagno è possibile usare degli interruttori a tempo o smart a cui attaccare il boiler. Una volta attaccata la presa al wifi di casa, basta semplicemente collegare lo scaldabagno alla presa per renderlo smart. Fatto ciò è possibile accenderlo tramite App secondo i propri usi in base alle fasce orarie e secondo le necessarie esigenze contrastando cosi il caro bolletta, abbattendo i costi e risparmiando un bel gruzzoletto di soldi.

Caro Bollette, quale scaldabagno scegliere per risparmiare molti soldi

Altra regola per risparmiare soldi consiste nella scelta ottimale dello scaldabagno in base alle reali esigenze della famiglia. Nella realtà ne troviamo di due tipi da scegliere in ragione del suo principio di funzionamento. Si tratta di scaldabagni istantanei e ad accumulo.

Lo scaldabagno istantaneo permette di riscaldare l’acqua senza accumularla in nessun serbatoio mentre con il sistema ad accumulo, l’acqua viene raccolta in un serbatoio per riscaldarla.

Tra i due sistemi quello che permette di trarre vantaggi economici e contrastare il caro energia è senza ombra di dubbio lo scaldabagno istantaneo che permette di ridurre il consumo rispetto ai tradizionali sistemi di accumulo del 10-15%.

Anche la scelta dello scaldabagno che sia proporzionato alle reali esigenze della famiglia è un’ottima regola per abbattere i consumi e risparmiare soldi. Infatti, un eccessivo uso dell’acqua fa lievitare i costi dello scaldabagno rendendolo poco conveniente e facendo lievitare i costi in bolletta.