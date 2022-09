Il caro carburante che affligge gli italiani può essere contrastato efficacemente: ecco come risparmiare benzina (e anche euro), con queste semplici ma efficaci azioni.

L’aumento dei prezzi di benzina e gasolio rappresenta una delle problematiche più diffuse (e costose) che gli italiani si trovano ad affrontare oggi. Il carburante è diventato eccessivamente costoso, con picchi che superano addirittura i due euro al litro.

È possibile che la spesa annua degli italiani per il carburante superi le migliaia di euro, soprattutto se, in famiglia, si possiede più di un veicolo privato.

Sfortunatamente, almeno per il momento, la situazione sembra doversi protrarre, nonostante gli aiuti predisposti dal Governo.

È dunque necessario imparare a risparmiare carburante, che si tratti di benzina, gasolio o altro.

Cerchiamo dunque di capire quali sono i comportamenti da attuare subito per mettere in salvo centinaia di euro ogni anno pur continuando ad usare l’auto.

Caro carburante, ecco i metodi che ti fanno risparmiare benzina (e centinaia di euro)

Uno dei modi migliori che abbiamo per risparmiare carburante e combattere il caro benzina è quasi scontato, ma molto sottovalutato. Bisogna imparare a curare la propria guida, acquisendo delle buone abitudini al volante.

Per prima cosa, risparmiare benzina è più facile quando si diminuisce la propria velocità di guida. Guidare a 120 chilometri orari è molto più costoso rispetto ad una guida con velocità massima di 100 chilometri orari o inferiore. Si consuma infatti anche il 20% in più.

Dunque, la prima cosa da fare è molto semplice: rallentare. Nel momento in cui c’è bisogno di aumentare la propria velocità, poi, lo si dovrà fare con molta delicatezza. L’aumento eccessivo e repentino dei giri del motore causa infatti uno spreco di benzina e carburante non indifferente.

Tra le altre cose, aumentare e diminuire velocità continuamente può comportare un consumo maggiore di benzina. Se il nostro intento è quello di risparmiare benzina, dunque, meglio guidare a velocità costante.

Altro comportamento di guida al quale dovremmo prestare attenzione è l’utilizzo dei pedali, che deve essere curato. Infatti, proprio perché la velocità costante è fondamentale, bisognerebbe evitare di accelerare e frenare bruscamente ed in continuazione.

Mantenere la distanza di sicurezza non è dunque solo un atteggiamento prudente ma, evitandoci brusche frenate e repentine ripartenze, può farci risparmiare un sacco di soldi.

Risparmiare benzina: attenzione a questi dettagli sottovalutati

Oltre ad un comportamento di guida consapevole, per risparmiare benzina o qualunque altra tipologia di carburante ci sono anche altri aspetti che vanno valutati.

Innanzitutto, sarebbe meglio prestare attenzione alle fluttuazioni di prezzo e, quando possibile, rifornire il proprio veicolo nel momento in cui i prezzi sono più bassi.

Ancor più semplice, occorrerebbe prestare attenzione alle variazioni locali: i prezzi della benzina possono infatti variare anche di molto a distanza di pochi chilometri.

Una volta individuato il rifornimento che offre il prezzo più basso della propria zona, poi, è anche buona regola informarsi su eventuali programmi fedeltà.

Ci sono infatti compagnie, quali ad esempio Q8, Eni ed Esso, che offrono ai clienti fedeli dei buoni, tramite un sistema di raccolta punti. Una volta ottenuto il buono, sarà possibile risparmiare benzina, anche decine di euro.

Non bisogna poi dimenticare che un’auto non sottoposta a frequente manutenzione potrebbe comportare uno spreco di carburante. È dunque opportuno dedicarsi alla manutenzione regolare per controllare sia il sistema frenante che il motore, così come altri dettagli che potrebbero aumentare i consumi.

Attenzione anche alle ruote: un’eccessiva resistenza causata da pneumatici non adeguatamente gonfi o disallineati potrebbe influire pesantemente sui consumi.

Leggi anche: Come ottenere il bonus energia, fino a 300€ per le tue bollette: è attivo in questi Comuni.

Risparmiare carburante: le alternative da considerare

Quando i prezzi del carburante e della benzina fluttuano verso l’alto, infine, sarebbe opportuno valutare le altre alternative che abbiamo per spostarci.

È vero che, infatti, tutti i metodi fino ad ora analizzati possono farci risparmiare benzina e anche centinaia di euro. Ma è vero anche che contro l’aumento dei prezzi del carburante possiamo fare ben poco.

Nei giorni in cui i prezzi della benzina sono alle stelle, se possibile, meglio valutare altre opzioni.

Ad esempio, scegliere il trasporto pubblico. Tra l’altro, con il nuovo incentivo statale legato al trasporto pubblico, è possibile ottenere fino a 60 euro di sconto sugli eventuali abbonamenti.

Altra alternativa da valutare per risparmiare benzina nei momenti in cui i prezzi sono eccessivi è scegliere un mezzo sostenibile.

Anche in questo caso, sono attualmente attivi moltissimi incentivi, sia per l’acquisto che per chi utilizza abitualmente questa tipologia di mezzo.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di incentivi attivati a livello locale. È bene dunque consultare i siti ufficiali di Regione e Comune di residenza per conoscere le eventuali iniziative legate all’uso dei mezzi sostenibili.

Leggi anche: Come funziona il nuovo Cashback valido a settembre per ottenere rimborsi su queste spese.