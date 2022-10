Per contrastare il Caro energia e risparmiare sulle bollette di casa sempre più famiglie decidono di cambiare gestore. È conveniente farlo? Cosa bisogna sapere prima di cambiare fornitore? Si risparmia davvero? In verità, esistono alcuni trucchi da mettere in pratica prima di richiedere il passaggio ad un nuovo operatore

Giornalmente le famiglie italiane sono alle prese con i rincari dovuti alla pandemia da Covid 19, ma soprattutto a quelli causati dal conflitto Russia Ucraina.

I prezzi del gas naturale hanno raggiunto livelli mai toccati prima e le famiglie sono alla costante ricerca di strumenti che possono far risparmiare qualche euro. In soccorso dei nuclei familiari, numerosi sono stati gli interventi del governo Draghi, ultimo in ordine cronologico il decreto Aiuti Bis.

Un ulteriore intervento straordinario è stato messo in campo da ARERA che tenendo presente le già critiche condizioni economiche delle famiglie italiane ha deciso in maniera straordinaria di limitare l’aumenti dei prezzi soltanto all’energia, evitando il raddoppio dei prezzi e contenendolo +59% rispetto ad un aumento al 100%.

La stessa ARERA ha previsto nuovi metodi di aggiornamento dei prezzi per il mercato tutelato. Si passa da un aggiornamento trimestrale a quello mensile.

Tutti questi interventi messi in campo sia da parte di ARERA sia dell’ormai Ex governo Draghi hanno aiutato le famiglie italiane contro il caro energia senza però annullare gli aumenti.

Certamente gli italiani non sono fermi a guardare questi fortissimi aumenti sulle bollette di gas e luce e stanno correndo ai ripari.

Da inizio 2022 sono aumentate le richieste di informazioni per cambiare gestore e passare dal servizio di Maggior Tutela al Mercato Libero.

Alcuni dati evidenziano come il passaggio dal servizio di Maggior tutela al Mercato libero risulti più conveniente. Coloro che hanno attivato un’offerta di passaggio nel 2021, oggi si trovano a risparmiare circa 4,8 milioni di euro per la bolletta elettrica e 7,2 milioni di euro per quella del gas.

Ma è sempre conveniente optare per il cambio gestore? il risparmio contro il caro energia è garantito?

La risposta è positiva, basta seguire alcuni trucchi prima di cambiare gestore che permettono di valutare la convenienza o meno del passaggio e dimezzare così le bollette.

Vediamo insieme quali sono e come è possibile risparmiare sulle bollette di casa.

Caro energia, bollette dimezzate? Ecco perché cambiare gestore può essere conveniente

Per contrastare il Caro energia e dimezzare le bollette di luce e gas sempre più italiani stanno valutando di cambiare gestore al fine di trovare un’offerta più conveniente, oltre che adatta alle proprie esigenze.

Prima di procedere al cambio, però, è necessario conoscere alcuni trucchi e consigli che permettono di sfruttare al meglio le possibilità di risparmio.

Innanzitutto, per cambiare gestore non è necessaria alcuna sostituzione fisica del contatore e nè tanto meno vi sarà interruzione della fornitura, questo perché non è la società di distruzione a cambiare, bensì il fornitore di energia. Inoltre, il cambio del fornitore avviene in maniera del tutto automatica.

Non solo, il passaggio da un fornitore all’altro è sempre gratuito e non ci sono penali.

Gli unici costi che bisogna sostenere fanno riferimento al bollo, che per legge non può superare gli 11,50 euro per kW e al deposito cauzionale da restituire a chiusura del contratto. Alcuni fornitori non richiedono più il deposito cauzionale a fronte del pagamento con RID bancario.

Altra cosa da tenere in considerazione è la differenza tra Mercato tutelato e Mercato Libero.

Il Mercato Tutelato prevede un’unica tariffa soggetta a revisione da parte di ARERA. Sappiamo benissimo, anche dalle ultime vicende storiche, che il prezzo finale del gas dipende da vari fattori dovute alle fluttuazioni del mercato.

Al contrario nel Mercato Libero i gestori, grazie alla concorrenza, offrono offerte molto vantaggiose con la possibilità di avere un prezzo fissato per un determinato periodo di tempo oltre a premi e maxi sconti.

Leggi anche:Caro bollette, con le coperte elettriche risparmi una montagna di soldi: bastano solo 30€

Contrastare il Caro energia, quali sono i trucchi per scegliere i gestori più convenienti

Per poter contrastare il Caro Energia, molte famiglie italiane stanno decidendo di cambiare fornitore.

Ma si conosce il reale consumo annuale?

Assolutamente no. L’altro trucco da conoscere per cambiare gestore dimezzando le bollette di casa è relativo alla conoscenza della quantità di kilowattore che si consumano in un anno.

Una volta individuato il consumo annuale, è possibile scegliere l’offerta più adatta per risparmiare qualche soldo. Il consumo annuale è possibile trovarlo sui contatori di ultima generazione o basta contattare semplicemente l’attuale fornitore e farselo comunicare.

Altra soluzione è stimarlo su un’apposita piattaforma realizzata da Segugio.it.

Leggi anche:Energia Elettrica, Smart Home e bollette meno care di 200€: bastano questi dispositivi

Caro energia, quale tariffa scegliere per dimezzare le bollette di casa

Una volta individuato il consumo annuale, quale tariffa scegliere per dimezzare le bollette e contrastare il caro energia?

Dopo aver stimato i consumi annuali non ci resta che individuare la fascia oraria in cui si presume si consumi di più. Questo perché nel Mercato Libero le offerte si presentano con tariffazione mono-oraria o bioraria.

Se l’energia viene consumata prevalentemente la mattina presto o la sera e durate i weekend conviene allora scegliere una tariffa bioraria. Se al contrario l’energia viene consumata durante tutto l’arco della giornata la scelta deve ricadere probabilmente sulla tariffa mono-oraria.