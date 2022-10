Il caro energia porta sempre più spesso i cittadini a ragionare sull’effettivo consumo degli elettrodomestici presenti in casa.

In un periodo buio come quello che stiamo vivendo, con le bollette che sono aumentate (e non è detto che non aumentino ulteriormente nei prossimi mesi), l’utilizzo degli elettrodomestici diventa sempre più consapevole.

Per esempio, prima che le nostre bollette schizzassero alle stelle non tutti mettevano in atto azioni per risparmiare col phon, tanto piccolo quanto energivoro, né ci si chiedeva, ad ogni acquisto, quale fosse l’alternativa più conveniente.

Negli ultimi anni, ancor prima dello scoppio della guerra in Ucraina e del conseguente caro energia, molti italiani hanno cominciato a introdurre nelle proprie case un elettrodomestico che presenta effettivi vantaggi: la friggitrice ad aria.

Eppure, consultando alcune delle classifiche degli elettrodomestici più energivori stilate negli ultimi tempi, in molti hanno dovuto appurare che proprio l’utilizzo della friggitrice ad aria ha un impatto non indifferente sulla bolletta.

La domanda, dunque, sorge spontanea: consuma di più la friggitrice ad aria o il forno elettrico? Quale conviene e fa risparmiare di più?

Ragionare su questo quesito può aiutare a farsi un’idea dei consumi e dei tempi di utilizzo e, di conseguenza, risparmiare sulla bolletta.

Caro energia, quali sono le differenze tra forno elettrico e friggitrice ad aria

Molte persone si sono chieste, prima di procedere all’acquisto, se sia più vantaggioso il forno elettrico o la friggitrice ad aria.

In linea generale, parliamo di due elettrodomestici che presentano alcune analogie, così come alcune differenze. Di certo, l’aspetto più vantaggioso riguarda la possibilità di preparare in poco tempo piatti gustosi, ma anche sani e, ovviamente, entrambi si collegano alla corrente elettrica.

Di differenze, però, ce ne sono e non riguardano solo la dimensione o le funzionalità, ma anche i consumi.

Per contrastare il caro energia, uno degli aspetti più importanti da considerare sembra essere proprio il posizionamento di questi due elettrodomestici nella classifica di quelli che pesano più in bolletta.

Riguardo a questi due elettrodomestici, per esempio, la classifica di Selectra sugli elettrodomestici più energivori mette al quarto posto la friggitrice ad aria, preceduta solo da stufa elettrica, bollitore e asciugacapelli. Il forno elettrico, invece, occupa l’ottavo posto della classifica con un costo di utilizzo che si aggira intorno a 0,42 euro per ora di utilizzo.

Stando a questa classifica sembra ci sia poco da dire: a livello di consumi la friggitrice ad aria non è così conveniente quanto il forno. È però importante riflettere su altri fattori, al di là del consumo in sé, per capire quanto convenga l’uno e quanto l’altro.

Caro energia, cosa consuma di più tra friggitrice ad aria e forno elettrico

Come abbiamo visto, nella classifica degli elettrodomestici che pesano di più sulla nostra bolletta, sembrerebbe che la friggitrice ad aria comporti un consumo maggiore rispetto a quello del forno elettrico.

Per capire quando è possibile risparmiare, però, si deve tenere conto anche di altri aspetti fondamentali per determinare quale, effettivamente, è l’elettrodomestico più conveniente.

Come per altri elettrodomestici energivori, ad esempio l’asciugacapelli, se è indubbio che il consumo sia elevato, è anche indispensabile ragionare sui tempi di utilizzo e su come ridurlo per consumare di meno.

La friggitrice ad aria è così amata da molti italiani proprio per i brevi tempi di cottura. A differenza del forno, i cibi impiegano molto meno tempo a cuocersi, riducendo, di conseguenza, il tempo in cui l’elettrodomestico rimane in funzione.

D’altra parte, è anche importante ragionare sulle proprie abitudini e sulle proprie esigenze in cucina. Un elemento da prendere in considerazione, nel confronto tra forno elettrico e friggitrice ad aria, è il numero dei componenti della famiglia, quindi, le quantità di cibo che bisogna cuocere.

A differenza del forno, la friggitrice ad aria permette di cuocere sì, in breve tempo, ma quantità sicuramente più ridotte.

In sostanza, dunque, la convenienza tra forno e friggitrice ad aria dipende da diversi fattori e non esclusivamente dal consumo all’ora. È importante, se si vuol risparmiare, riflettere su questi aspetti e poi procedere all’acquisto o all’utilizzo dell’uno o dell’altro.

Comprare il forno elettrico o la friggitrice ad aria contro il caro energia

Se si sta scegliendo se acquistare un forno elettrico o, in alternativa, una friggitrice ad aria, fare le giuste considerazioni sui consumi e, dunque, su quale scelta prendere per contrastare il caro energia, permette di effettuare un acquisto più consapevole.

Abbiamo visto, quindi, in base a cosa stabilire se conviene di più il forno o la friggitrice, ma quanto costa quest’ultima?

Sia per quanto riguarda il forno elettrico che la friggitrice ad aria, non esiste un prezzo standard. Questo perché il costo di questi elettrodomestici dipende molto anche dalle funzionalità e dai programmi compresi. In linea generale, una friggitrice ad aria dotata delle funzionalità base si aggira intorno ai 90 o 100 euro, mentre per quelle più avanzate si può arrivare anche ai 250 euro.

Scegliere quali due elettrodomestici acquistare, quindi, dipende maggiormente dalla convenienza in termini di praticità, di prezzo (relativo alle funzionalità delle quali si ha bisogno) e di abitudini ed esigenze da soddisfare.