Caro energia, nuovo Bonus bollette 400€: da oggi con ISEE per tutte le famiglie 

Nuovo Bonus Bollette ai nastri di partenza. Le famiglie italiane possono da oggi presentare domanda per ottenere il contributo di 400 euro per contrastare il caro energia. Basta non superare questa soglia ISEE e rispettare alcuni requisiti. Ecco in cosa consiste.

Nuovo Bonus Bollette ai nastri di partenza. Le famiglie italiane possono presentare da oggi, 10 ottobre, la domanda per ottenere il contributo di 400 euro pensato per contrastare il caro energia. Basta non superare questa soglia ISEE e rispettare alcuni requisiti.

Il caro bollette e il caro energia stanno mettendo a dura prova le famiglie italiane. L’aumento delle di luce e gas causato dalla crisi tra Russia e Ucraina merita particolare attenzione da parte del governo italiano, ma in generale dalle varie istituzioni.

C’è da considerare che l’aumento delle bollette non deve essere attributi solo al conflitto ancora in corso poiché la situazione è critica da almeno due anni quando in tempo di pandemia era già forte ero lo squilibrio tra domanda e offerta.

A far lievitare i costi del gas, secondo alcune analisi, hanno influito anche le condizioni meteo dello scorso anno, particolarmente rigide.

Le temperature molto basse hanno infatti portato all’uso delle riserve strategiche di gas, determinando un conseguente aumento del prezzo della materia prima così come per l’energia.

Fenomeni straordinari che hanno causato l’aumento vertiginoso di luce e gas per tutto il primo semestre del 2022. Solo grazie agli interventi governativi la situazione è stata meno pesante del previsto. Numerosi, infatti, sono stati gli interventi per contrastare il caro vita e il caro bollette nello specifico.

Ciononostante, la spietata corsa all’aumento dei prezzi non si è arrestata, tanto che ARERA ha posto in essere un intervento straordinario per limitare il raddoppio dell’aumento dei prezzi dell’energia.

La situazione non è certamente destinata a migliorare nel 2023. Le previsioni futuro sono tutt’altro che rosee con aumenti che potrebbero far segnare il 300% in più rispetto al 2020.

Situazione sempre più critica per le famiglie che necessitano di aiuti concreti per evitare di trovarsi impossibilitate ad onorare il pagamento delle utenze domestiche.

Tuttavia, contro il caro energia sono scese in campo le varie amministrazioni locali: una in particolare ha dato l’ok da oggi ad un nuovo Bonus bollette da 400 euro per contrastare gli aumenti ed aiutare le famiglie italiane.

Vediamo, allora, quale Comune ha introdotto il nuovo Bonus Bollette 400 euro con ISEE e come farne domanda già da subito.

Caro energia, nuovo Bonus bollette 400€: da oggi con ISEE per tutte le famiglie

Il nuovo Bonus bollette da 400 euro messo in campo per contrastare il caro energia e aiutare le famiglie italiane è erogato dal Comune di Napoli.

Arrivano circa 8 milioni e mezzo di euro in soccorso delle famiglie napoletane a basso reddito che non riescono a far fronte ai pagamenti delle utenze.

I fondi sono destinati ai nuclei familiari più fragili economicamente e socialmente che vivono un momento difficile.

Il nuovo Bonus e servirà per la copertura dei pagamenti esclusiva delle utenze domestiche relativi ai contratti di fornitura elettrica, gas e idrica.

Nello stesso avviso pubblico sono stati individuati i requisiti per poter richiedere il nuovo Bonus da 400 euro contro il caro energia attivo da oggi 10 ottobre.

Potranno richiedere il nuovo contributo i cittadini residenti nel comune di Napoli con in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 7.000 euro.

Inoltre, per poter fare domanda è necessario essere cittadino italiano o dell’Unione Europea o se extracomunitario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

A tutto ciò si aggiunge l’essere titolare di un regolare contratto di locazione o altro titolo di possesso dell’alloggio a cui l’utenza è riferita e che la bolletta sia intestata ad un componente del nucleo familiare.

Nuovo Bonus bollette con ISEE da 400 euro, quali sono gli importi

È possibile richiedere il nuovo Bonus Bollette con ISEE già da subito. Il contributo necessario per aiutare le famiglie italiane a contrastare il caro energia potrà essere erogato a coloro che ne fanno domanda tenendo in considerazione la numerosità della famiglia richiedente.

L’importo minimo previsto è di € 150 e può raggiungere una cifra massima di € 400 a nucleo familiare.

Il contributo continuerà ad essere erogato fino ad esaurimento della somma stanziata. Nel caso in cui i fondi non risultassero sufficienti, si procederà a stilare una graduatoria tenendo in considerazione anche l’ordine di arrivo delle domande. Il nuovo Bonus potrà essere speso per la copertura delle spese delle utenze domestiche relative al periodo temporale legato all’emergenza sanitaria

Come presentare domanda

Al fine di accedere al nuovo Bonus da 400 euro contro il caro energia, le famiglie napoletane potranno presentare domanda esclusivamente online tramite form online dell’apposito portale dei bandi sociali del comune di Napoli.