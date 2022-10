Energia alle stelle. Da qualche giorno per fronteggiare il caro energia è partita una singolare iniziativa a favore di alcune famiglie italiane. E’ possibile richiedere ed ottenere pannelli fotovoltaici completamente gratis semplicemente facendone richiesta. Ecco tutti gli aggiornamenti a riguardo e come è possibile fare richiesta.

La crisi russa sta facendo schizzare alle stelle il prezzo di luce e gas facendo temere per la stabilità economica delle famiglie italiane. Molto spesso per abbattere questo caro energia si pensa all’installazione di pannelli fotovoltaici in grado di far risparmiare contrastando il caro vita.

Non sempre, però, rappresentano la soluzione ideale, perché i costi per realizzare gli impianti tradizionali sono molto dispendiosi. A ciò va aggiunto l’impossibilità di istallare i tradizionali pannelli per mancanza di spazio sul tetto o semplicemente perché l’abitazione si trova all’interno di un condominio.

Tuttavia, c’è una soluzione economica e indolore all’installazione dei tradizionali pannelli che permette di ridurre i consumi e il caro energia: si tratta dei kit fotovoltaici da balcone.

I pannelli fotovoltaici vengono posizionati sui balconi e riescono ad immagazzinare e trasformare la luce del sole in energia. Per istallare un impianto fotovoltaico non è necessario presentare alcuna autorizzazione fino agli 800 W.

Il risparmio energetico prodotto da questi pannelli è di circa 10/15 % in meno bolletta. Risparmio che aumenta a 300 euro all’anno se si installano 3 pannelli da 340 Wp.

Proprio a fronte di questi benefici c’è un comune italiano che ha messo a disposizione dei suoi cittadini residenti la possibilità di richiedere in maniera gratuita dei pannelli fotovoltaici con una potenza massima di 800W.

Vediamo subito qual è il comune italiano in questione e tutti i dettagli dell’iniziativa.

Caro Energia, pannelli fotovoltaici gratis: richiedili subito vanno già a ruba. Ecco dove

Per fronteggiare il caro Energia, un comune italiano sta fornendo in questi giorni un kit di pannelli fotovoltaici da balcone al fine di tagliare i costi della bolletta elettrica.

Si tratta del comune di Brunico che in collaborazione dell’azienda Pubbliservizi sta mettendo a disposizione dei residenti impianti di “Plug&play”, cioè una serie di pannelli da balcone e da installare sulla facciata dell’appartamento collegato alla rete elettrica dell’edificio tramite una presa.

L’iniziativa del comune di Brunico e realizzata in collaborazione con la società Pubbliservizi è indirizzata ai residenti del comune di Brunico che ne facciano richiesta.

L’iniziativa è comunque rivolta prevalentemente a coloro che non hanno intenzione di installare impianti fotovoltaici più grandi perché non ne hanno la possibilità economica e di spazio.

Già dal 2000 il comune di Brunico ha puntato sulla sostenibilità e sull’indipendenza energetica passando al teleriscaldamento, è già all’epoca tutto è andato a ruba.

Comunque, prima di richiedere l’impianto è comunque necessario verificare i requisiti richiesti dall’azienda Pubbliservizi.

Caro energia, quali sono i requisiti richiesti per ottenere il kit fotovoltaico da balcone

Per poter richiedere il kit fotovoltaico da balcone per contrastare il caro energia, i residenti del comune di Brunico devono possedere alla data di prenotazione alcuni requisiti.

I soggetti devono essere clienti privati e di utenza domestica della società Pubbliservizi o CronEnergy. Devono inoltre avere un contatore intestato sul proprio codice fiscale sull’indirizzo indicato.

Gli stessi inoltre non devono essere titolari di un altro impianto fotovoltaico installato/registrato sul proprio codice fiscale e deve essere proprietario dell’immobile oppure ha il consenso del proprietario ad inoltrare la richiesta.

Il soggetto richiedente ha diritto di al credito d’imposta ed è disposto alla cessione dello stesso.

Lo stesso richiedente si impegna a sostenere in maniera anticipata il costo del kit che è di 390 euro. Il costo verrà rimborsato in anni.

Caro energia, come richiedere il nuovo kit di pannelli fotovoltaici

Per poter richiedere in prenotazione l’impianto di pannelli fotovoltaici è necessario prima di tutto verificare di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Una volta verificato è possibile scaricare il modulo di richiesta sul sito ufficiale della Pubbliservizi e compilarlo in ogni sua parte. Ad esso va allegato il modulo d'offerta firmato insieme alla copia della carta di identità del richiedente e i dati catastali dell’appartamento per i quali si richiede il kit.

Il cliente che effettua la domanda allegando tutti i documenti richiesti riceverà conferma di prenotazione completa e si procederà al ritiro del kit. Per il momento, l’offerta è valida fino a esaurimento scorte.