Nuovo Bonus green al via contro il caro energia. Pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate nella quale si stabiliscono regole e modalità da seguire per usufruire del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo integrati ai sistemi fotovoltaici. Ecco tutte le novità e gli aggiornamenti circa la possibilità di accedere al nuovo bonus green.

Caro energia sempre più insostenibile per le famiglie italiane. La folle corsa delle bollette di luce e gas potrebbe raggiungere nel 2023 la cifra di 4.724 euro a famiglia secondo gli ultimi dati fatti trapelare da Codacons. Si tratta di un aumento di spesa di 2.500 euro per nucleo familiare se confrontato con i dati del 2021.

Sempre secondo le stime di Codacons, la bolletta della luce annua media raggiungerà la cifra di 1.782 euro per famiglia, con una crescita del +122% e un aumento di spesa pari a +662 euro a nucleo.

Molti sono stati gli interventi del Governo per contrastare il caro energia, soprattutto quelli messi in atto per finanziare nuove modalità di acquisizione di energia da fonti rinnovabili.

Tra i più recenti incentivi è contributi si fa spazio il nuovo Bonus green riferito ai sistemi di accumulo.

Nella realtà non si tratta di un incentivo nuovo: già nella Legge di Bilancio 2022, per la precisione al comma 812 dell’art. 1, e poi successivamente regolato dal DM 6 maggio 2022 si parlava di Bonus green voluto per questi sistemi.

Il decreto attuativo vero e proprio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 17 giugno scorso.

Ma solo ora con il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sono state chiarite le modalità per accedere al nuovo Bonus green relativo ai sistemi di accumulo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e tutte le novità messe in campo dal nuovo provvedimento.

Caro energia, via al Bonus green per l'installazione di sistemi di accumulo. Ecco per chi

Il nuovo Bonus green è stato messo a punto per incentivare l’acquisto e l’installazione dei sistemi di accumulo per l’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Si tratta di sistemi che permettono di accumulare l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili, tipo i pannelli fotovoltaici e che non viene consumata nell’immediato.

Il nuovo Bonus green serve proprio ad incentivare l’acquisto e l’installazione di questi sistemi integrati proprio per poter immagazzinare energia e poterla consumare in seguito.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, si chiariscono in maniera molto semplice e immediata i beneficiari dell’incentivo e le modalità di richiesta.

Ma nella pratica in cosa consiste il contributo?

Utile a combattere il caro energia, il Bonus green altro non è che un credito di imposta scaturente dall’acquisto e dall’installazione di sistemi di accumulo da integrare ai sistemi alimentati da fonti rinnovabili (non per forza solo fotovoltaico) sostenute tra il primo gennaio 2022 e il 31 dicembre dello stesso anno.

In sostanza, il beneficiario può recuperare quota parte della spesa sostenuta compensandola con le imposte dovute per l’anno fiscale 2022.

I sistemi di accumulo possono essere installati su impianti esistenti e che beneficiano degli incentivi relativi al art. 25-bis del DL 91/2014, ossia l’incentivo dello scambio sul posto.

Bonus green, chi può usufruire del nuovo Bonus sui sistemi di accumulo contro il caro energia

Il Bonus contro il caro energia può essere richiesto dalle persone fisiche che hanno sostenuto, tra il primo gennaio 2022 e il 31 dicembre, spese (naturalmente documentate) per l’acquisto di sistemi di accumulo o batterie da integrare ei sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Attenzione, non parliamo solo di impianti fotovoltaici ma anche di mini-eolico domestico. Altra importante novità sottolineata dall’Agenzia delle Entrate è data dalla possibilità di accedere all’incentivo anche se l’impianto è stato beneficiario di altre agevolazioni.

Bonus green, come richiedere l’agevolazione per i sistemi di accumulo

È il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a contenere, oltre le modalità per accedere al nuovo Bonus, i termini per la presentazione della domanda.

La domanda per accedere al Bonus green dovrà essere presentata tra il 1°marzo e il 30 marzo 2023 esclusivamente in maniera telematica, attraverso apposita l’area dedicata dall’Agenzia delle Entrate. Entro 5 giorni dall’inoltro verrà comunicata l’accettazione della domanda o lo scarto con le motivazioni.

Tuttavia, la percentuale di credito d’imposta spettante non è ancora stata definita. Si presume possa diventare nota successivamente dopo l’inoltro delle domande.