Una reazione a catena irrefrenabile, quella che vede protagonista il rincaro dei prezzi di luce e gas, che si ripercuote automaticamente su tutti i prodotti e i servizi in vendita.

Senza parlare dell’inflazione, ormai galoppante al 12%, come riporta soldionline.it. Il primo posto dove gli italiani hanno toccato con mano tali aumenti è senza dubbio al supermercato.

Tutti coloro che da anni si occupano di provvedere alla spesa per la propria famiglia hanno notato, senza ombra di dubbio, che pur mantenendo le stesse abitudini e acquistando gli stessi prodotti, il conto alla cassa è più elevato. E non è solo un’impressione.

Ecco allora la necessità di ricorrere ad accorgimenti per cercare di risparmiare, facendo più attenzione del solito alle offerte, girando più supermercati (anche a costo di perdere mezz'ora in più) e approfittando di tutti i coupon e le promozioni interne ad ogni catena della grande distribuzione.

Ma è sufficiente? Ebbene, secondo Codacons, ci sono prodotti che, in proporzione, hanno subito rincari più alti di altri, quindi è proprio su quelli che è preferibile soffermarsi, mentre si riempie il carrello della spesa.

Ecco quali.

Caro spesa: la classifica Codacons dei prodotti più cari al supermercato

Veniamo dunque all’elenco dei prodotti che, più di tanti altri, risultano ora rincarati e che purtroppo rientrano a pieno titolo tra quelli più amati e utilizzati dagli italiani. Avevamo già pubblicato una classifica dei 10 prodotti più cari ma ora questo elenco risulta aggiornato.

Se non si presta attenzione, al momento della spesa, anche solo pochi pezzi di questi prodotti sono in grado di far lievitare il costo medio del carrello al supermercato di un buon 50%.

Al primo posto in assoluto, tra gli alimenti più cari che in queste settimane troviamo sugli scaffali del supermercato, c’è l’olio. E non l’extra vergine di oliva che non tutti sono abituati ad acquistare.

Si tratta invece dell’olio di semi, tradizionalmente utilizzato per le fritture come quello di girasole. Ebbene, a oggi il rincaro di quest’olio è pari al 56%.

Al secondo posto tra i prodotti più cari al supermercato c’è il burro, che è aumentato di circa il 43% e, al terzo posto sul podio, a fare bella mostra di sé c’è lo zucchero, con un aumento del 36%.

Gli amanti del riso avranno notato anche che il costo di questo buon cereale è aumentato di circa un terzo: ci assestiamo intorno al 31%. Il pane invece è aumentato di circa il 16% e il latte a lunga conservazione di circa il 30%.

Prezzi davvero esorbitanti, tenendo conto che si tratta di beni di prima necessità, di cui è davvero impossibile fare a meno.

L’unico alimento che si potrebbe fare in casa, a questo punto, è il pane e tutti i lievitati in generale. E per sostituire l’olio di semi per friggere, l’alternativa è la friggitrice ad aria.

L’importante è tenere conto del fatto che anche la farina è aumentata di quasi il 24% e pasta fresca o secca del 22,5%.

Le uova e il latte fresco hanno subito un rincaro del 13,5%.

E per quanto riguarda il reparto di ortofrutta? Poco rassicurante lo scenario anche qui: infatti, l’aumento medio generalizzato dei vegetali freschi è del 25,1%.

Risparmiare al supermercato: il primo istinto è di tagliare sul carrello della spesa

Rincari sulla spesa più alti anche di luce e gas. Siamo ai massimi storici dal 1983 e, visto l’aumento generalizzato sui prezzi anche per altri beni e servizi essenziali come trasporti e abbigliamento e calzature, l’istinto a tagliare sul carrello della spesa è inevitabile.

Secondo Coldiretti, a oggi il 51% delle persone ha ridotto i propri consumi al supermercato.

Cala la richiesta di zucchine del 16%, dei pomodori del 12%, delle patate del 9%, delle carote del 7% e, in generale, delle insalate del 4%.

La frutta registra invece un calo dell’8%, in particolare per quanto riguarda le banane, tra i frutti più cari oggigiorno da acquistare, soprattutto a causa dei costi del loro trasporto e dell’energia necessaria per la conservazione e maturazione nelle celle frigorifere.

Nonostante gli aumenti del costo del grano, gli italiani non rinunciano alla pasta ma tagliano su carne e pesce, che calano del 16% nelle richieste, secondo Federconsumatori.

Cambiano le abitudini e, per risparmiare, gli italiani ora non stilano più la lista della spesa, bensì comprano solo ciò che è in offerta. Niente zucchine per la pasta ad esempio, ma si mangia la zucca, se è questa ad avere il prezzo più basso.

Caro spesa: ecco quali sono le città più care per andare al supermercato

Gli italiani dunque corrono ai ripari per arginare il caro spesa, sia tagliando sugli acquisti sia ricorrendo ad alcuni accorgimenti, per cercare di comprare il più possibile con un budget ridotto.

Ecco dunque che i prodotti in offerta, con scadenza a breve, ora finiscono velocemente e le persone preferiscono prodotti locali e a km zero, perché costano di meno a causa dei costi ridotti legati al loro trasporto.

E per quanto riguarda le città più care in cui fare la spesa?

Secondo un’indagine pubblicata dall’Unione Nazionale dei Consumatori, le tre città più care dove fare la spesa sono Cosenza, Ascoli Piceno e Viterbo.

Si tratta di città in cui il rincaro è stato esorbitante, addirittura a Cosenza l’aumento è salito a +1.034 euro su base annua.

Questo significa che una famiglia media ora spende circa 86€ in più al mese, per fare la spesa al supermercato.

Paradossalmente, per quanto città come Milano siano costose da questo punto di vista, hanno subito un rincaro che è pari alla metà rispetto ad altre in cui invece fare la spesa era più conveniente.

Infine, ricordiamo che per risparmiare è importante preparare i piatti in casa e non invece acquistare cibi già lavorati. Ecco un sistema per avere la dispensa piena, senza usare né gas né elettricità in cucina.