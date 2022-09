I prezzi dei generi alimentari e di tutti i prodotti di prima necessità sono in aumento: come risparmiare? Contro il caro spesa, moltissimi supermercati di tutta Italia hanno introdotto degli sconti e dei concorsi per permettere ai propri clienti di risparmiare sulla spesa quotidiana o settimanale.

Non solo conosciamo la classifica dei supermercati più convenienti d’Italia, ma possiamo anche scoprire tutte le iniziative dei supermercati che permettono di risparmiare sulla spesa alimentare, sulle bollette, sui prodotti per la scuola e molto altro ancora.

Ecco quindi un elenco degli sconti e concorsi attivi nei supermercati di tutto il Paese utili per risparmiare: e tu li conoscevi già?

Caro spesa, sconti e concorsi al supermercato per risparmiare

Se vuoi risparmiare sulla spesa nei supermercati devi tenere d’occhio le numerose offerte, gli sconti, i concorsi e le agevolazioni che ogni mese vengono attivati dai punti vendita di tutta Italia.

Spesso si riescono a trovare delle offerte interessanti sui prodotti di prima necessità, oppure si possono ottenere dei buoni libri e scuola dai supermercati per combattere i rincari, o ancora degli sconti sul costo delle bollette.

Infine, nella maggior parte dei casi, gli sconti e concorsi attivi nei supermercati consentono di ottenere dei buoni da spendere presso i medesimi punti vendita. Una sorta di cashback al supermercato: facendo una spesa minima, si possono ottenere buoni da spendere successivamente per acquistare generi alimentari.

Vediamo subito quali sono gli sconti e i concorsi attivi nei supermercati nel mese di settembre per risparmiare e combattere il caro spesa.

Caro spesa, vinci dei buoni fino a 100 euro nei supermercati Despar

Il primo concorso attivo nei supermercati Conad contro il caro spesa si chiama “Vinci la spesa con S-budget”: in che cosa consiste?

Tutti i clienti che acquisteranno dei prodotti della linea S-budget – che comprende una vasta gamma di prodotti, con oltre 450 diversi generi alimentari tra i quali pasta, farina, burro, surgelati – per un importo minimo di 5 euro potranno vincere fino a 400 Happy Card (che chiameremo buoni spesa per semplificazione) da 25, 50 e 100 euro ciascuna, da spendere presso i punti vendita aderenti all’iniziativa.

Oltre a risparmiare almeno il 30% con l’acquisto di prodotti di questa gamma, i clienti potranno anche effettuare una spesa alimentare completa al costo complessivo di 15 euro.

Questo concorso, inoltre, consente ai clienti che vi partecipano di accedere anche all’estrazione finale, che mette in palio diversi premi:

Buoni spesa da 5.000 euro (primo premio);

Buoni spesa da 1.000 euro (secondo e terzo premio);

Buoni spesa da 500 euro (quarto, quinto e sesto premio).

L’iniziativa appena descritta è valida solo fino al 25 settembre 2022 nei punti vendita Despar del Triveneto, dell’Emilia Romagna e della Lombardia.

Caro spesa, sconti fino al 10% per risparmiare sulla scuola

Un’altra interessante iniziativa, sempre promossa dai supermercati Despar, riguarda la scuola: per contrastare il caro spesa e i rincari per l’acquisto del materiale scolastico, la catena di discount ha deciso di applicare sconti dal 6% al 10% su tutti i prodotti per la scuola. L’iniziativa “Back to school” è attiva in tutti i punti vendita Despar e Interspar, ma solo fino al 18 settembre 2022.

Fino al 25 settembre 2022, invece, tutti i clienti che hanno ottenuto i buoni sconto per la scuola – con l’iniziativa “Tornare a scuola conviene” – possono utilizzare le card effettuando una spesa minima di 30 euro per l’acquisto di materiale scolastico.

Infine, Despar consente di risparmiare anche sui libri di testo per la scuola: le famiglie che intendono acquistare i testi scolastici sul sito web del supermercato possono godere di uno sconto del 15% sul prezzo di copertina.

Infine, dal 19 settembre fino al 16 ottobre 2022 torna la terza edizione dell’iniziativa “Dona un libro”: le famiglie possono arricchire le librerie e biblioteche scolastiche nelle quali è presente la catena. Basta semplicemente acquistare un libro presso uno dei punti vendita aderenti e posizionarlo nella cesta apposita come donazione per le scuole del territorio.

Caro spesa, bonus bolletta fino a 2.500 euro nei supermercati Conad

Infine, esiste un’altra agevolazione che consente di risparmiare sulla spesa alimentare e persino sulla bolletta.

Grazie all’iniziativa “Bonus bolletta” nei supermercati Conad Nord Ovest è possibile vincere fino a 5.000 card da 100 euro ciascuna, oltre a partecipare all’estrazione finale che mette in palio 50 carte prepagate dal valore complessivo di 2.500 euro.

Il concorso si prefigge l’obiettivo di contrastare l’aumento dei costi dell’energia: risparmiando sulla spesa, quindi, le famiglie saranno in grado di pagare le bollette dei prossimi mesi.

L’iniziativa “Bonus bolletta” dei supermercati Conad è attiva in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Lombardia e Sardegna fino al 2 ottobre 2022.