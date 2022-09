Nuovo Bonus bollette luce e gas richiedibile da subito contro il caro vita. L’incredibile sconto di 600 euro può essere richiesto rispettando questa soglia ISEE entro il 2 ottobre 2022. Ecco quali sono i requisiti da possedere e come presentare domanda.

Nuovo Bonus bollette luce e gas richiedibile da subito contro il caro vita. L’incredibile sconto di 600 euro può essere richiesto rispettando questa soglia ISEE entro il 2 ottobre 2022. Ecco quali sono i requisiti da possedere e come presentare domanda.

L’aumento dei prezzi ormai si sta abbattendo in maniera sempre più violenta sulle famiglie italiane. Ad oggi secondo stime ufficiali le famiglie spendono circa 1.200 euro in più all’anno soltanto per far fronte alle spese di luce e gas.

Un aumento destinato a crescere nel 2023 quando si stima che le famiglie italiane spenderanno più 5.000 euro per le utenze domestiche.

Per andare incontro a questa situazione di caro vita ormai diventata ormai insostenibile l’ex governo Draghi insieme ad ARERA hanno messo in campo una serie di iniziative a sostegno delle famiglie italiane. Stiamo parlando dei Bonus sociali introdotti proprio per contrastare l’aumento dei prezzi di luce e gas.

In soccorso dei cittadini italiani arrivano adesso anche agevolazioni a sostegno del reddito erogati dagli enti regionali e locali. Stiamo parlando di Bonus sociali integrativi a cui si accede rispettando alcuni requisiti.

Questo nuovo sconto, come abbiamo detto, si va ad aggiungere ai numerosi Bonus sociali pensati per le famiglie più svantaggiate. Anzi tendono ad ampliare la platea dei beneficiari tagliati fuori dai vari Bonus sociali.

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste il nuovo Bonus bollette luce e gas 600 euro, quali sono i requisiti per accedere e come presentare domanda entro il 2 ottobre 2022.

Caro vita, 600€ in meno con il Bonus bollette luce e gas: con questo ISEE entro il 2/10

Prima di vedere quali sono i requisiti per poter accedere al nuovo Bonus bollette da 600 euro bisogna chiarire che il contributo a sostegno del reddito è erogato da un’amministrazione comunale campana.

Stiamo parlando del comune di Benevento che ha messo in campo una serie di iniziative volte a sostenere le famiglie sempre più colpite dal caro vita causato prima dalla pandemia ed ora dal conflitto Russia -Ucraina.

Il nuovo Bonus Bollette luce e gas può arrivare alla cifra massima di 600 euro e si sostanzia in un contributo una tantum deliberato con un provvedimento del comune di Benevento che da attuazione al Piano di Sostegno Economico per l’anno 2022 per i nuclei familiari residenti nel territorio.

L’obiettivo del nuovo Bonus bollette 600 euro è quello di contrastare l’insorgenza delle nuove povertà, rese ancora più palesi dell’Emergenza sanitaria mondiale e dal conflitto russo, scongiurando un ulteriore aumento del caro vita dovuto all’aumento sconsiderato delle fatture di luce e gas.

Il contributo massimo di 600 euro può essere richiesto dalle famiglie residenti nel comune di Benevento da almeno 12 mesi.

Il richiedente deve essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno. Essere intestatario delle utenze dell’abitazione in cui risiede e per cui si richiede il contributo, oltre ad avere una soglia ISEE inferiore 18.000 euro.

La domanda per l’erogazione del contributo che può raggiungere fino a 600 euro può essere presentata fino al 2 ottobre 2022 da un solo componente per famiglia. Alla stessa va allegata l’attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Leggi anche: Bonus bollette, 250€ anche con ISEE fino a 20.000€: a Venezia le famiglie gioiscono

Nuovo Bonus bollette 600 euro luce e gas: quali sono gli importi

Al fine di rendere il nuovo Bonus bollette luce e gas fruibile ad un numero significativo di persone l’importo erogabile è graduato sulla base del numero di componenti il nucleo familiare e della soglia ISEE.

Come riporta il bando per l’erogazione del Bonus bollette luce e gas, ad esempio, una famiglia unipersonale potrà ricevere un contributo di 300 euro se possiede un Isee fino a 5.000 euro; l’importo del contributo scende all’aumentare della soglia ISEE del nucleo familiare.

Una famiglia con più di 4 componenti può arrivare a percepire un Bonus Bollette di circa 600 euro se ha un ISEE in corso di validità fino a 5.000 euro. Il contributo scende a 400 euro se l’ISEE si attesta tra i 15.000 e i 18.000 euro.

Leggi anche: Bonus sociale bollette, ultimo mese per averlo: ecco come ottenere lo sconto su luce e gas

Nuovo Bonus bollette luce e gas, come richiedere il contributo entro il 2 ottobre

La domanda per il nuovo Bonus bollette gas e luce fino a 600 euro, potrà essere richiesto dai cittadini campani per contrastare il caro vita e far fronte ai rincari delle bollette di luce e gas.

Alla domanda dovranno essere allegati l’attestazione ISEE in corso di validità, copia delle fatture dell’ultimo trimestre relative alla fornitura di luce e gas e l’IBAN bancario o postale sul quale verranno accreditate le somme.

Per richiedere il contributo a sostegno del reddito basta accedere al sito ufficiale del comune di Benevento, nella Sezione Sostegno Sociale. Da li si verrà indirizzati su un apposito portale per la richiesta del Bonus Bollette 600 euro.

Per accedere alla piattaforma è necessaria l’autenticazione tramite SPID. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il termine delle ore 24.00 del 02 ottobre 2022.